Kupujesz prezent na Walentynki? Uważaj na phishing

Wzmożone zakupy przed Walentynkami to idealny czas dla cyberprzestępców, którzy zastawiają na zakochanych pułapki w internecie. Przed tymi oszustwami ostrzegają eksperci Check Point Research. Jakie są największe zagrożenia i jak możemy się przed nimi ochronić?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba nowo zarejestrowanych stron związanych z Walentynkami W styczniu 2025 liczba nowo zarejestrowanych stron związanych z Walentynkami wzrosła o 123% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Romantyczna pułapka: phishing na Walentynki

Analitycy firmy Check Point Research alarmują – tylko w styczniu 2025 roku zarejestrowano ponad 18 000 nowych stron internetowych związanych z ogólną tematyką miłości – to o 5% więcej niż w poprzednim miesiącu. Co 72. nowo powstała strona została zidentyfikowana jako potencjalnie złośliwa lub ryzykowna. W konsekwencji tysiące internautów może stać się ofiarami cyberataków w poszukiwaniu idealnego prezentu dla ukochanej osoby. Co gorsza, liczba nowo zarejestrowanych stron związanych z Walentynkami wzrosła o 123% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Ten gwałtowny wzrost to wyraźny sygnał ostrzegawczy dla konsumentów.Jednym z najgroźniejszych trendów jest phishing, czyli metoda wyłudzania danych poprzez fałszywe wiadomości e-mail. W tym roku cyberprzestępcy wykorzystali m.in. chwytliwe hasło: "You won... Valentine basket" ("Wygrałeś... walentynkowy koszyk!"). Wiadomości zawierały atrakcyjnie wyglądające oferty i wzywały do wypełnienia krótkiej ankiety w zamian za rzekomy prezent. Niestety, każdy klik w podany link prowadził do fałszywych stron, mających na celu kradzież danych osobowych i informacji o płatnościach. Aby uwiarygodnić swoje kampanie, oszuści podszywali się pod znane marki. W Stanach Zjednoczonych były to m.in. Costco, 1-800 Flowers i Walmart.Eksperci radzą: Nie należy klikać w podejrzane linki (jeśli wiadomość e-mail oferuje zbyt atrakcyjne promocje, najprawdopodobniej jest to oszustwo), należy unikać podejrzanych ofert (80% zniżki na nowe iPhone'y lub luksusową biżuterię), nie można podawać swoich danych – cyberprzestępcy stosują różne metody kradzieży loginów i haseł i w końcu należy weryfikować autentyczność sklepów, samodzielnie wyszukując strony sklepów przez Google.Cyberprzestępcy doskonale zdają sobie sprawę, że Walentynki to czas podwyższonej aktywności zakupowej . Stosują coraz bardziej zaawansowane metody, aby wyłudzać dane i pieniądze od nieświadomych użytkowników. Według specjalistów Check Point Research kluczowe jest świadome korzystanie z internetu i stosowanie sprawdzonych rozwiązań zabezpieczających chroniących przed phishingiem, malwarem i innymi zagrożeniami.