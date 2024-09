Ile trzeba pracować w Polsce, żeby kupić iPhone'a 16 Pro?

Analitycy Picodi Polska zestawili lokalne ceny iPhone’a 16 Pro (128 GB) z wynagrodzeniami i obliczyli Index iPhone’a, czyli wartość smartfona wyrażoną w roboczodniach. Ile trzeba pracować w Polsce, żeby kupić ten telefon?

Dlaczego iPhone w Polsce nie kosztuje 999 $?

Tak wyglądał wskaźnik iPhone’a w Polsce w ostatnich 7 latach:

2018 – 32,5 dnia

2019 – 31,8 dnia

2020 – 28,3 dnia

2021 – 25,9 dnia

2022 – 27,6 dnia

2023 – 23,2 dnia

2024 – 18,6 dnia

Najkrócej na zakup iPhone’a 16 Pro muszą pracować mieszkańcy Szwajcarii - zaledwie 4 dni robocze. Z kolei statystyczny Amerykanin potrzebowałby 5,1 dnia, a Australijczyk i Singapurczyk – 5,7 dnia.Najgorszy wynik w rankingu należy do Turcji, gdzie wartość nowego iPhone’a to 72,9 dnia roboczego. Kolejne pozycje w antyrankingu zajęły Filipiny i Brazylia – 68,8 i 68,6 dnia odpowiednio.W Polsce iPhone 16 Pro (128 GB) został wyceniony na 5 299 złotych (o 700 złotych mniej niż rok temu).Cena podana w trakcie prezentacji nie zawiera podatku od sprzedaży. W takiej cenie można kupić iPhone’a jedynie w czterech stanach USA. W pozostałych do tej ceny jest doliczany stanowy i lokalny podatek od sprzedaży (maksymalnie jednak – 9,55%). W Polsce podatek od towarów i usług wynosi 23%.Średnie wynagrodzenie w Polsce według najświeższych danych GUS wynosi 8 278 zł brutto (5 973 zł netto). Zatem statystyczny Polak potrzebuje, aby móc uzbierać pieniądze na zakup iPhone’a 16 Pro, pod warunkiem że odkłada na niego wszystkie pieniądze, które zarobi w tym czasie. W porównaniu ze wskaźnikiem sprzed roku liczba wymaganych dni zmniejszyła się o 4,6 dnia.