Handlowe ulice w Warszawie: gdzie po luksus, a gdzie po świetne jedzenie?

CBRE zaprezentowało raport „Ulice handlowe w Warszawie”. Opracowanie przygląda się popularności i specyfice najważniejszych z handlowego punktu widzenia ulic naszej stolicy. Oto, do jakich wniosków prowadzi.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które ulice handlowe w Warszawie cieszą się największą popularnością wśród miłośników dóbr luksusowych?

Które wyróżniają się pod względem oferty gastronomicznej?

Od czego zależą czynsze na warszawskich ulicach handlowych?



Główne ulice handlowe dla odwiedzających stolicę w celach turystycznych to Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście i Chmielna, będące częścią Traktu Królewskiego. Prowadzą na Stare Miasto i do Zamku Królewskiego, a więc najważniejszych atrakcji Warszawy według Stołecznego Biura Turystyki. W bliskiej odległości znajduje się także Pałac Kultury i Nauki, którego wieżę widokową w 2022 roku odwiedziło ponad 675 tys. osób. Choć w pandemii liczba turystów w Warszawie spadła, to szybko wróciła do wcześniejszych poziomów i w minionym roku wyniosła 4,6 mln. Odwiedzający chętnie korzystają z potencjału ulic handlowych. Warto zauważyć, że średni dochód w większości krajów, których obywatele zwiedzają stolicę, jest zazwyczaj wyższy niż w Polsce. Na przykład wśród obywateli USA jest ponad cztery razy wyższy, Izraelczycy mają do dyspozycji trzykrotność tego co Polacy, a Brytyjczycy dwukrotność – mówi Karolina Kunciak, Associate Director w dziale High Street Retail, CBRE.

Kliknij, aby powiekszyć fot. jacqueline macou z Pixabay Które ulice Warszawy wyróżniają się pod względem oferty gastronomicznej? Ofertą gastronomiczną wyróżniają się także ulice Poznańska, Hoża, Piękna i Krucza.

Luksusowe ulice

Popularne ulice

Gastronomiczne ulice

Nowe centrum stolicy

Przebudowa centrum przede wszystkim połączy ważne punkty na mapie stolicy, tworząc spójną przestrzeń chodników i ścieżek rowerowych, co ułatwi poruszanie się po mieście i zwiększy dostępność jego głównych atrakcji. Będzie więcej zielonej przestrzeni, miejsc do odpoczynku i spędzania czasu. Dzięki temu mieszkańcom i turystom jeszcze łatwiej będzie korzystać z oferty ulic handlowych – mówi Karolina Kunciak, CBRE.

Czynsze zależą od wielu czynników

Miłośnicy dóbr luksusowych w Warszawie swoje kroki kierują przede wszystkim na Plac Trzech Krzyży, ulice Mysią, Bracką czy Mokotowską. Bliskość Sejmu RP, Giełdy Papierów Wartościowych, Muzeum Narodowego czy licznych ambasad, przy zachowaniu lub odtworzeniu historycznej architektury, nadaje temu kwartałowi ulic prestiżu i eleganckiego charakteru. Znajdują się tam marki takie jak Omega, Mont Blanc, Rolex, Ermenegildo Zegna, Carolina Herrera czy Philip Plein.Drugie ważne miejsce dla zwolenników luksusowych marek stanowi Plac Teatralny i Plac Piłsudskiego z wybijającym się na pierwszy plan budynkiem Metropolitan oferującym dostęp do sklepów Tom Ford, Prada, Valentino, Miu Miu oraz Celine.Warszawskie ulice handlowe odwiedzają nie tylko zamożni turyści i mieszkańcy . Na znajdujące się w strategicznej lokalizacji Aleje Jerozolimskie, ulice Marszałkowską i Świętokrzyską, a także Plac Konstytucji i Plac Zbawiciela, trafiają wszyscy. Oferta tych miejsc bazuje na codziennych produktach, ze średniej półki cenowej. Ważną rolę w ich rozwoju pełni także gastronomia, szczególnie restauracje i kawiarnie przy Świętokrzyskiej, Placu Konstytucji i Zbawiciela.Ofertą gastronomiczną wyróżniają się także ulice Poznańska, Hoża, Piękna i Krucza. Znajduje się tam wiele niesieciowych lokali, małe prywatne biznesy i usługi. To właśnie w tych lokalizacjach swoją obecność zaznaczyły koncepty barowe i hipsterskie. Różnorodne formy spędzania wolnego czasu z gastronomią łączą również Fabryka Norblina, Browary Warszawskie, Hala Koszyki, Elektrownia Powiśle, które dodatkowo mają funkcję miastotwórczą.Ważnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi ulic handlowych w stolicy jest trwająca obecnie budowa Nowego Centrum Warszawy. Jej początkiem była rewitalizacja Placu Pięciu Rogów i budowa mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę, a obejmuje także m.in. ulice Chmielną, Kruczą, Plac Powstańców Warszawy czy Aleje Jerozolimskie.Czynsze na warszawskich ulicach handlowych są bardzo zróżnicowane i zależą od lokalizacji, ekspozycji, charakteru miejsca, a także możliwości technicznych lokalu i struktury właścicielskiej. Na przykład, w prestiżowych miejscach takich jak Plac Trzech Krzyży czy Nowy Świat, czynsze mogą wynosić od 50 do 200 euro za metr kwadratowy miesięcznie, w zależności od wielkości pomieszczenia. Za mniejsze lokale w centrum ceny mogą oscylować w granicach nawet 150-200 euro za metr kwadratowy.W przypadku lokali gastronomicznych opłata za wynajem wynosi ok. 35-40 euro za metr kwadratowy. Jednak mogą istnieć wyjątki, zwłaszcza dla prywatnych restauracji lokalnych. Wszystko zależy od pomysłu na biznes oraz biznesplanu właściciela konceptu, a przede wszystkim ekspozycji i ruchu pieszego przy obiekcie.