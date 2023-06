Europejska motoryzacja walczy o konkurencyjność

CLEPA Data Digest wskazuje, że w pierwszych miesiącach bieżącego roku europejscy producenci części samochodowych wykazali się sporą odpornością na zawirowania w otoczeniu, co znajduje swoje potwierdzenie zarówno w ich bilansach handlowych jak i wskaźnikach rentowności. Niestety nie oznacza to jeszcze, że dla przedstawicieli branży motoryzacyjnej nie pojawiają się istotne bariery jak chociażby niska rentowność i pikujący eksport do Chin.

Przeczytaj także: Przemysł motoryzacyjny. Planu Marshalla 2.0 dla Europy nie ma

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co jest motorem przemian w łańcuchach dostaw przemysłu motoryzacyjnego?

Z jakimi problemami mierzy się obecnie branża motoryzacyjna?

Jaką rentownością operacyjną mogą pochwalić się dostawcy motoryzacyjni?

Inwestycje w elektromobilność

Producenci części motoryzacyjnych wykazali się odpornością w I kw., ale problemem pozostaje słabnący bilans handlowy z Chinami i niska rentowność. Chociaż wzrost zobowiązań związanych z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi jest miłym zaskoczeniem, nie wszystkie projekty zostaną zrealizowane, a terminy ich realizacji są niepewne - mówi Nils Poel, Deputy Head of Market Affairs, CLEPA.

Ponad połowa producentów części samochodowych z niską rentownością

Import nadal rośnie szybciej niż eksport

Eksport do Chin spada o 19%

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Eksport W pierwszym kwartale 2023 r. unijny eksport komponentów przekroczył 14 mld euro, co oznacza wzrost o 6% w porównaniu z rokiem ubiegłym Kliknij, aby przejść do galerii (5)

UE przyciąga więcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Sama odporność raczej nie zapewni udanej transformacji. Decydenci słusznie podjęli tymczasowe środki w celu poprawy konkurencyjności unijnego łańcucha dostaw baterii, ale w tym krwioobiegu bije więcej niż jedno serce. Pilnie potrzebne są mniejsze obciążenia regulacyjne i spójna strategia przemysłowa, która wzmacnia ekosystemy i wspiera realizację celów, a nie konkretne technologie - mówi Benjamin Krieger, Sekretarz Generalny CLEPA.

Napływ BIZ ukierunkowany na baterie do pojazdów elektrycznych wzmacnia transformację unijnego łańcucha dostaw przemysłu motoryzacyjnego.Jednak, jak zauważa Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych (CLEPA), inwestycje w inne kluczowe komponenty i materiały wymagane do udanej transformacji wciąż pozostają w tyle. W maju Stany Zjednoczone po raz pierwszy prześcignęły UE pod względem planowanych zdolności produkcyjnych baterii, co pokazuje, w jaki sposób ulgi podatkowe wynikające z amerykańskiej IRA zwiększyły atrakcyjność Stanów Zjednoczonych jako głównego miejsca inwestycji w baterie.W porównaniu do wyników z 2022 roku, w I kwartale 2023 roku dostawcy motoryzacyjni poprawili swoją średnią rentowność operacyjną (o 0,26%) osiągając poziom 6%. Niepokoi jednak fakt, że ponad połowa producentów nadal odnotowuje wskaźniki rentowności poniżej zalecanego progu 5% powszechnie uważanego za niezbędny do utrzymania inwestycji długoterminowych.W pierwszych trzech miesiącach 2023 r. przywóz do UE wzrósł o 11% w porównaniu z tym samym okresem w 2022 r. Warto zauważyć, że przywóz z Turcji i Korei Południowej wzrósł odpowiednio o 21% i 16%, podczas gdy przywóz z Japonii spadł o 13%, a przywóz z Chin ustabilizował się do poziomu 3%. Import z Chin wykazał szybki wzrost o 59% w latach 2019-2022.W pierwszym kwartale 2023 r. unijny eksport komponentów przekroczył 14 mld euro, co oznacza wzrost o 6% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wzrost ten przyczynił się do wzrostu nadwyżki handlowej o 13%, do 6,7 mld euro, co pokazuje, że eksport nadal znacznie przewyższa import. Silny wzrost eksportu do USA i Wielkiej Brytanii zrekompensował gwałtowny 19-procentowy spadek eksportu do Chin. Jest to drugi z rzędu taki spadek - eksport do Chin również spadł o 9% w ostatnim kwartale 2022 roku.Przedsiębiorstwa spoza UE dokonały znaczących inwestycji o wartości 4,5 miliarda euro w unijny łańcuch dostaw dla branży motoryzacyjnej, głównie dzięki zapowiedziom wielomiliardowych inwestycji ze strony ProLogium, tajwańskiego producenta baterii w północnej Francji. Jednak pomimo tych niedawnych inwestycji, według Benchmarkminerals, UE po raz pierwszy została w tyle za Stanami Zjednoczonymi pod względem zdolności produkcyjnej gigafabryk akumulatorów.Z kolei unijni dostawcy motoryzacyjny zainwestowali 2,8 mld euro poza UE, z czego 33% przypada na Chiny. Po okresie stosunkowo niskich stóp inwestycji w ciągu ostatnich trzech lat, unijne firmy przez ostatnie dwa kwartały 2022 r. przeznaczyły już 2,3 mld euro na działania związane z e-mobilnością w Chinach.Jak wskazuje Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM) propozycja Komisji Europejskiej dotycząca ustawy Net Zero Industry Act (NZIA, która ma na celu wsparcie transformacji poprzez zwiększenie produkcji czystych technologii w UE), jest bardzo ważnym, ale niewystarczającym krokiem, który zabezpieczy przyszłość europejskiej motoryzacji i powodzenie transformacji. SDCM wzywa do przyjęcia bardziej holistycznej strategii przemysłowej, która w pełni wesprze UE jako miejsce dla inwestycji motoryzacyjnych.