Badania internetu Gemius/PBI V 2023

Prezentujemy najnowsze dane pochodzące z badania internetu, realizowanego w ramach Mediapanel. W maju liczba internautów wyniosła 29,6 mln. Średnio dziennie korzystało z tego medium 25,6 mln osób.

WYDAWCY - INTERNET



Wszystkie urządzenia

Komputery osobiste i laptopy

Urządzenia mobilne

DOMENY - INTERNET



Wszystkie urządzenia

Komputery osobiste i laptopy

Urządzenia mobilne

Aplikacje audytowane

Wszystkie aplikacje

Wydawcy - stream audio i wideo

24 kwietnia 2023 r. wdrożony został pakiet ważnych aktualizacji metodologicznych, mających na celu jeszcze lepsze odwzorowanie w danych realnej sytuacji na rynku online. Wprowadzone aktualizacje mogą mieć wpływ na niektóre wyniki (np. dotyczące RU, odsłon czy czasu), szczególnie w przypadku domen nieaudytowanych oraz aplikacji audytowanych. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że zmiany w wynikach (np. dostrzegalne spadki lub wzrosty w stosunku do poprzedniego miesiąca) mogą być rezultatem aktualizacji metodologii, a nie samej kondycji poszczególnych domen czy aplikacji. W związku z tym nie rekomendujemy porównania wyników po aktualizacji z tymi sprzed wdrożenia.Majowe wyniki badania Mediapanel bez zmian na miejscu lidera, gdzie wśród wydawców stron i programów internetowych najczęściej odwiedzanych przez internautów znów widzimy Grupę Google z zasięgiem 97,28%. Na miejscu drugim uplasowała się Grupa Meta Platforms (86,05%). Na miejscu trzecim Grupa Wirtualna Polska z zasięgiem 77,19%. Grupa Ras Polska z zasięgiem 73,21% tuż za podium.W zestawieniu stron i programów odwiedzanych za pośrednictwem komputerów osobistych i laptopów liderem zestawienia Mediapanel pozostaje Grupa Google (75,95%). Na drugim miejscu Grupa Meta Platforms (43,27%), a Grupa Wirtualna Polska (40,04%) na pozycji trzeciej. Dwudziestkę zamyka Grupa Pekao Bank Polski.Podium zestawienia TOP 20 wydawców, z których witryn i programów internetowych korzystają internauci przy użyciu urządzeń mobilnych, prezentuje się następująco: miejsce pierwsze - Grupa Google (88,36%), miejsce drugie - Grupa Meta Platforms (79,85%), a na miejscu trzecim Grupa Wirtualna Polska (71,04%) Grupa RAS Polska poza podium (67,36%).W przypadku domen, z których korzysta najwięcej internautów na pierwszym miejscu zestawienia Gemius/PBI widzimy google.com (90,74%). Na miejscu drugim facebook.com (68,21%), a na trzecim youtube.com (64,58%). Dwudziestkę zamyka tvn24.pl.W przypadku zestawieniu TOP 20 domen, z których korzysta najwięcej internautów na komputerach osobistych i tabletach, pierwsze miejsce to google.com (69,74%). Na pozycji drugiej youtube.com (45,42%), a na trzeciej - facebook.com (41,22%). Na ostatnim miejscu login.gov.pl.Jeśli chodzi o urządzenia mobilne, to w maju na pierwszym miejscu zestawienia Gemius/PBI ponownie google.com (74,27%). Na kolejnych miejscach wp.pl (52,98%) i onet.pl (52,69%). Na ostatnim miejscu mediaexpert.pl.Liderem majowego zestawienia okazała się Aplikacja Allegro z zasięgiem 24,53%. Aplikacja Jakdojade.pl z zasięgiem 9,12% na pozycji drugiej. Na miejscu trzecim WP Poczta z zasięgiem 5,2%.Liderem majowego zestawienia jest Aplikacja Google z zasięgiem 77,21%. Aplikacja Facebook z zasięgiem 68,59% na pozycji drugiej. Na miejscu trzecim aplikacja Youtube z zasięgiem 68,43%.W zestawieniu audytowanych playerów wideo zwycięża ZPR Media, Grupa Wirtualna Polska na pozycji drugiej, na trzecim Grupa Polsat-Interia.W zestawieniu audytowanych playerów audio zwycięża Grupa RMF.