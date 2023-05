Nastroje konsumentów w maju 2023 lepsze

Maj 2023 to kolejny miesiąc poprawy nastrojów konsumenckich. Z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że poprawa dotyczy zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich.

Przeczytaj także: Nastroje konsumentów jeszcze lepsze w kwietniu 2023

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) w maju 2023 r.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com W maju polepszyły się nastroje konsumentów Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) jest wyższy o 2,3 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) w maju 2023 r.

Przeczytaj także: Nastroje konsumentów trochę lepsze w marcu 2023

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 29,9 i był o 2,3 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości wyższe niż przed miesiącem. Największe wzrosty odnotowano dla ocen obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 3,8 p. proc. i 3,2 p. proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika wzrosty kształtowały się następująco: 2,7 p. proc. dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, 1,9 p. proc. dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz 0,2 p. proc. dla oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów.W odniesieniu do maja 2022 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 8,5 p. proc.Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 4,4 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -15,3.Na wzrost wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składniki. Największy wzrost odnotowano dla oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (o 7,5 p. proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika wzrosty kształtowały się następująco: 5,0 p. proc. dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia, 3,2 p. proc. dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz 1,9 p. proc. dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.W maju br. WWUK osiągnął wartość o 12,6 p. proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2022 r.