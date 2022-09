Moda i dobra luksusowe: imponujący wzrost wartości fuzji i przejęć

Wprawdzie pandemia nie pozostała bez wpływu na sytuację w sektorze mody i dóbr luksusowych, ale ostatnie doniesienia wyraźnie wskazywały, że branża ma się już całkiem dobrze, a do tego staje się bardzo atrakcyjnym celem dla fuzji i przejęć. Najnowsza odsłona raportu "Global Fashion & Luxury Private Equity and Investors Survey 2022" autorstwa Deloitte dowodzi, że średnia wartość ubiegłorocznej transakcji wzrosła względem 2020 r. ponad sześciokrotnie. Prognozy na nadchodzące miesiące również są optymistyczne - co 2. z inwestorów ma nadzieję, że w ciągu rynku wzrosty na rynku osiągną poziomy sprzed ery COVID-19.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Gajus - Fotolia.com Imponujący wzrost wartości fuzji i przejęć W 2021 r. liczba transakcji fuzji i przejęć w branży osobistych dóbr luksusowych wzrosła o 22 p.p. względem poprzedniego roku. Średnia wartość takich transakcji w całym sektorze wzrosła o 667 proc. w porównaniu z 2020 r.

Wyraźne wzrosty wartości transakcji i optymizm inwestorów

Branża zaczyna odzyskiwać straty wywołane pandemią. Połowa pytanych inwestorów spodziewa się całkowitej odbudowy swojej kondycji i osiągnięcia w ciągu roku poziomu wzrostu rynku notowanego przed kryzysem wywołanym przez Covid-19, natomiast 42 proc. przewiduje, że nastąpi to maksymalnie w ciągu 2 lat. Zdaniem 21 proc. ankietowanych sektor już w 2021 r. osiągnął wcześniej notowane wyniki, podczas gdy 8 proc. uważa, że zajmie to więcej niż 2 lata. Według 63 proc. badanych najszybciej dawną formę odzyskują producenci osobistych dóbr luksusowych, a co piąty wskazał w tym przypadku firmy meblarskie – mówi Michał Tokarski, partner zarządzający działem doradztwa finansowego, lider zespołu Corporate Finance, Deloitte.

Nowe strategie biznesowe po pandemii i oczekiwania inwestycyjne na 2022 r.

Rynek osobistych dóbr luksusowych nadal pozostaje atrakcyjnym celem dla inwestorów – tak uważa ponad 80 proc. uczestników naszego badania. 53 proc. za najciekawszy biznesowo sektor uznało kosmetyki i perfumy, 41 proc. – meble, 32 proc. – produkcję odzieży i akcesoriów, a 29 proc. ich sprzedaż. Odpowiedzi respondentów pokazują też różnice w porównaniu z zeszłym rokiem i wzrost zainteresowania o 11 p.p. obszarem kosmetyków, perfum i mebli. Jednocześnie widoczny jest jednak znaczący spadek, aż o 34 p.p., w przypadku produkcji odzieży i akcesoriów – mówi Michał Tokarski, Deloitte.

