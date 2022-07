Ransomware wzrosło o 59% w ciągu roku

Liczba ataków ransomware na świecie wzrosła o 59% rok do roku - informuje Check Point Research. Najczęściej atakowanymi są sektory Rządowo-wojskowe oraz Edukacji i badań.

Przeczytaj także: Dzieje cyberprzestępczości: era nowoczesnego ransomware’u

Najczęściej atakowany sektor rządowo-wojskowy. Hurt i detal z największym przyrostem!

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Najczęściej atakowane sektory Najczęstszymi ofiarami ataków ransomware są sektory Rządowo-wojskowe oraz Edukacji i badań. W pierwszym z nich eksperci Check Point Research zaobserwowali aż 135-proc. wzrost, w drugim ponad 80 proc. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Ataki ransomware nie zwalniają. W tej chwili możemy powiedzieć, że 1 na 40 analizowanych przez nas organizacji jest co tydzień atakowana przez ransomware, co daje 59% wzrost rok do roku. Hakerzy wykorzystują fakt zmiany formy pracy zdalnej i nauki, a wojna między Ukrainą a Rosją wzmacnia ten trend, ponieważ rosnące napięcie geopolityczne inspiruje hakerów do opowiedzenia się po jednej ze stron. Wreszcie, gotowość organizacji do spełnienia żądań ransomware w celu ochrony klientów udowodniła, że biznes ransomware jest wysoce opłacalny – mówi Omer Dembinsky, menedżer zespołu ds. danych w Check Point Software.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnia liczba ataków różnego typu na organizację w tygodniu Uwzględniając wszystkie typy zagrożeń najbardziej atakowaną branżą na świecie były edukacja i badania, z wynikiem średnio ponad 2,3 tys. ataków na organizację w tygodniu, co oznacza wzrost o 53-proc. w porównaniu z II kwartałem 2021 r. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Wykonaj kopię zapasową danych. Upewnij się, że kopie zapasowe danych są tworzone regularnie - w miarę możliwości stale i w całej organizacji. Bądź proaktywny. Warto ułożyć „strategię odpowiedzi”; innymi słowy, co zamierzasz zrobić, jeśli Twoja organizacja stanie się celem ataku ransomware? Zastosuj skanowanie i filtrowanie treści. Jedną z popularnych metod ataku ransomware jest podstępne zmuszenie pracowników do podania swoich danych logowania za pomocą linku phishingowego lub pobrania pliku zawierającego złośliwe oprogramowanie. Możesz zabezpieczyć się przed oboma tymi potencjalnymi zagrożeniami, wdrażając więcej skanowania i filtrowania treści. Aktualizuj swoje systemy. Upewnij się, że Twoje systemy są na bieżąco aktualizowane najnowszymi łatami oprogramowania. Przeszkol swoich pracowników. Ataki ransomware są często wynikiem słabego szkolenia pracowników i/lub złych nawyków pracowników. Upewnij się, że Twoi pracownicy znają standardowe praktyki w świecie cyberbezpieczeństwa, takie jak wybieranie silnych haseł, nigdy niepodawanie swoich haseł innym osobom oraz unikanie linków i treści, które wydają się podejrzane lub nieznane.

z analiz przeprowadzonych przez Check Point Research wynika, że na całym świecie 1 na 40 organizacji została dotknięta atakami ransomware , co oznacza wzrost o 59% rok do roku. Średnia tygodniowa liczba ataków na organizację wyniosła 1,2 tys., to wzrost o 32% rok do roku.Najgorzej sytuacja wyglądała w Azji (1 na 17 organizacji, 33-proc. przyrost) oraz w Afryce, gdzie ataki te wpłynęły na 1 na 21 organizacji (21-proc. wzrost). W regionie Oceanii co tydzień atakowana była 1 na 113 organizacji (18-proc wzrost).Najbardziej, aż o 43 proc., wzrosła liczba ataków ransomware w Ameryce Południowej (1 na 23 organizacje). Sytuacja względnie stabilnie wyglądała w Europie, gdzie odnotowano 1-proc. spadek (atakowanych 1 na 66 organizacji) oraz Ameryce Północnej, gdzie ataków doświadczyła 1 na 108 organizacji (1 proc. wzrost).Z danych Check Point Research wynika, że w przypadku wszystkich rodzajów ataków cybernetycznych najczęściej atakowanym regionem w II kwartale 2022 r. była Afryka, osiągająca średnio D, co stanowi nominalny wzrost o 3 proc. w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku na kontynent. Azja i Ameryka Łacińska odnotowały odpowiednio 1,68 tys. i 1,6 tys. ataków na organizację w tygodniu, co oznacza odpowiednio 25-proc i 29-proc wzrost rok do roku. W Europie atakowane były średnio 963 organizacje (+26 proc.), natomiast w Ameryce Północnej 854 (+54 proc.). W Polsce średnia ilość ataków tygodniowo to 1,1 tys.Najczęstszymi ofiarami ataków ransomware są sektory Rządowo-wojskowe oraz Edukacji i badań. W pierwszym z nich eksperci Check Point Research zaobserwowali aż 135-proc. wzrost, w drugim ponad 80 proc. Na szczególną uwagę zasługuje sektor „Hurt i detal”, który odnotował największy przyrost rok do roku, wynoszący aż 182 proc.!Uwzględniając wszystkie typy zagrożeń najbardziej atakowaną branżą na świecie były edukacja i badania, z wynikiem średnio ponad 2,3 tys. ataków na organizację w tygodniu, co oznacza wzrost o 53-proc. w porównaniu z II kwartałem 2021 r. Z kolei sektor opieki zdrowotnej odnotował największy, 60-proc wzrost liczby cyberataków w porównaniu z II kwartałem 2021 r., osiągając 1342 ataki na organizację tygodniowo.Eksperci Check Point Research zalecają 5 kroków dla prewencji przed ransomware: