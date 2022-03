Biurowce w Trójmieście na fali wznoszącej. Podaż imponuje

Firma Colliers podsumowała ubiegłoroczną sytuacja na trójmiejskim rynku biurowym. Okazuje się, że pod względem nowej podaży udało mu się osiągnąć najlepszy wynik wśród regionów - na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy oddano no użytkowania niemal 73,2 tys. mkw. powierzchni usytuowanej w nowych biurowcach. To sprawiło, że całkowite zasoby biurowe trójmiasta przekroczyły poziom 963 tys. mkw.

Przeczytaj także: Biura w regionach: popyt jak przed pandemią?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak prezentuje się popyt na biurowce w Trójmieście?

Jakie inwestycje biurowe powstaną w najbliższym czasie?

Jakie trendy zaznaczają swoją obecność na trójmiejskim rynku powierzchni biurowej ?

W jakim stopniu pandemia zmieniła oczekiwania i potrzeby najemców?

Na przestrzeni ostatnich 6 lat, jedynie w 2018 r. widzieliśmy wyższy wskaźnik nowej podaży niż w 2021 r. W budowie pozostaje blisko 100 tys. mkw., a budowa kolejnych 153 tys. mkw. biur jest w planach. Wysoka, jak na okres wciąż trwającej pandemii, podaż nowej powierzchni biurowej nie pozostaje bez wpływu na wskaźnik pustostanów, który w zeszłym roku wzrósł do 12,3%. Tendencja ta może się utrzymać, pomimo odnotowanego wzrostu absorbcji netto na poziomie 41 tys. mkw. (w porównaniu do 6,5 tys. mkw. w 2020 r.). Wskaźnik pustostanów w Trójmieście pozostaje jednak niższy niż średni wskaźnik na koniec 2021 r. na wszystkich rynkach regionalnych, który wyniósł 14,2%, co pozostawia pole do optymizmu — mówi Błażej Kucharski, Dyrektor Regionalny Colliers w Trójmieście.

Popyt również rośnie

Główny udział w strukturze najmu powierzchni w biurowcach miały renegocjacje (42%). Wynika to z faktu, że sytuacja związana z koronawirusem wciąż jest niepewna. Firmy, choć rekrutują nowych pracowników, bardzo mocno rozwijają model pracy hybrydowej, nie wracając w pełnym zakresie do biur i wciąż czekając z podejmowaniem decyzji o ewentualnej przeprowadzce bądź ekspansji. Cieszy jednak duży udział nowych umów w strukturze popytu, który wyniósł 41% — mówi Błażej Kucharski.

Kliknij, aby powiekszyć fot. DmytroKos - Fotolia.com Gdańsk Trójmiasto z największym wskaźnikiem nowej podaży wśród miast regionalnych

Kluczowe trendy

Jesteśmy świadkami rewolucji w podejściu najemców do przestrzeni biurowej, którzy przystosowują ją do nowych funkcji. Firmy, umożliwiając pracownikom wykonywanie części obowiązków zdalnie, zaczynają w dużo większym zakresie wykorzystywać biura do spotkań i zadań polegających na współpracy, kosztem zmniejszania stref z tradycyjnymi stanowiskami pracy. Bardzo ważnym aspektem staje się również wysoka jakość budynków i samej powierzchni biurowej, które mają przyciągać pracowników i zapewnić im zdrowe i komfortowe środowisko pracy — mówi Błażej Kucharski.

Pandemia pokazała, że nawyki i gusta konsumentów przechodzą transformację – premiowane będą lokalizacje w duchu idei 15-minutowego miasta – takie, które udostępniają szereg funkcji w jednym miejscu, bez konieczności korzystania z samochodu. Na atrakcyjności zarówno wśród najemców, jak i inwestorów, zyskają tym samym konkretne dzielnice Trójmiasta jak np. Nowe Miasto w Gdańsku, które doskonale wpisuje się w ten trend, przy okazji oferując dostęp do morza przy Kanale Portowym. Możemy spodziewać się również większego udziału inwestycji typu mixed-use, które w ramach jednego kompleksu oferują wiele różnych funkcji — mówi Błażej Kucharski.



Inwazja Rosji na Ukrainę sprawia, że trudno przewidzieć, w jaki sposób będzie się kształtowała sytuacja na rynku nieruchomości w nadchodzących miesiącach — dodaje Błażej Kucharski.

Przeczytaj także: Rynek biurowy w fazie przemiany

Najwyższy wskaźnik nowej podaży w Trójmieście odnotowała Gdynia, w której 2021 r. upłynął pod znakiem oddania do użytku nowoczesnego biurowca 3T Office Park (38,5 tys. mkw.). W realizacji pozostaje natomiast biurowiec Kielecka 2 (11,4 tys. mkw.) i kolejny etap wielofunkcyjnej inwestycji Vastint – Waterfront II (ok. 14,5 tys. mkw. powierzchni biurowej).Pod względem istniejącej, jak i planowanej podaży w Trójmieście przoduje Gdańsk, w którym w 2021 r. do użytku oddano m.in. Garnizon Gato (10 tys. mkw.) i Palio Office Park A (16,1 tys. mkw.). W budowie znajdują się zaś m.in. Format (15,7 tys. mkw.), Punkt (13 tys. mkw.), Airport City Alpha (8,5 tys. mkw.) czy kolejny etap kompleksu Palio Office Park (8 tys. mkw.).2021 r. był rokiem niezwykle udanym pod względem popytu na biurowce w Trójmieście – podpisano umowy na wynajem ponad 109 tys. mkw. To o ponad 20 tys. mkw. więcej niż w 2020 r. i o blisko 9 tys. mkw. więcej niż w przedpandemicznym 2019 r. Jest to także drugi wynik na przestrzeni ostatnich siedmiu lat na lokalnym rynku, po rekordowym 2017 r. Tym samym Trójmiasto utrzymało stabilną trzecią pozycję wśród miast regionalnych pod względem popytu na biura.Na sytuację na trójmiejskim rynku biurowców duży wpływ mają i będą mieć również w 2022 r. w szczególności dwa trendy - zmiana funkcjonalności biur i dbałość o ekologię oraz komfort i zdrowie użytkowników powierzchni.Jedną z potrzeb pracowników jest odpowiednia lokalizacja biura, która zapewnia bliskość punktów usługowych czy miejsc pozwalających na odpoczynek.