Platformy marketplace liderami w e-commerce

Platformy marketplace są liderami w e-commerce - wynika z raportu Inquiry, przygotowanego wspólnie z Wiadomościami Handlowymi. Szacuje się, że stanowią około 60% tego rynku, a według prognoz w najbliższych latach urosną do 75% rynku e-commerce.

Położenie geograficzne naszego kraju powoduje, że Polska staje się terenem starcia Zachodu ze Wschodem – o portfele i serca klientów będą walczyć z jednej strony Amazon i Zalando, z drugiej AliExpress i Shopee. Czy lokalne marki, o niewątpliwie bardzo silnej pozycji, mają szansę wygrać z międzynarodowymi gigantami? W przeszłości okazywało się wielokrotnie, że podbicie polskiego rynku, nawet przez dużego gracza, to nie taka prosta sprawa. – dodaje Agnieszka Górnicka, prezes firmy Inquiry.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Najpopularniejsze platformy na polskim rynku W Polsce Allegro wiedzie zdecydowany prym wśród wszystkich dostępnych platform – korzysta z niej ponad ¾ Polaków kupujących w internecie. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Rozwój platform marketplace pociąga za sobą nowe zjawiska. Powstaje cały ekosystem usług związanych ze sprzedażą i reklamą na platformach; firmy inwestują w magazyny i logistykę ostatniej mili, np. automaty paczkowe. Wejście dużych operatorów oznacza rosnącą konkurencję i przyspieszyło zmiany w działalności lokalnych graczy. – mówi Agnieszka Górnicka.

Platformy typu marketplace rozwijają się intensywnie w Polsce i na świecie. Pandemia COVID-19 dodatkowo ten rozwój przyspieszyła, powodując wzrosty sprzedaży średnio o 40%. Jedną z pierwszych platform marketplace, które istnieją do dziś jest światowy lider tego rynku – Amazon, którego początki sięgają 1995 roku.Ameryka Północna zapoczątkowała rozwój tego segmentu, ale później powstały serwisy pochodzące z Ameryki Południowej (Mercado Libre) i przede wszystkim z rynku azjatyckiego, który stał się prawdziwą kolebką rozwoju marketplaces (Shopee, Rakuten, AliExpress i inne).Również Polska może pochwalić się Allegro , które należy do europejskich liderów rynku, a pod względem liczby miesięcznych wizyt zajmuje 12 miejsce na świecie. W Polsce Allegro wiedzie zdecydowany prym wśród wszystkich dostępnych platform – korzysta z niej ponad ¾ Polaków kupujących w internecie. Co więcej, polski rynek stał się miejscem ekspansji światowych liderów takich jak Amazon, który uruchomił w ubiegłym roku polską wersję swojego sklepu, podobnie jak singapurski Shopee, który rozpoczął w Polsce swoją działalność na jesieni 2021 roku.W raporcie agencji Inquiry i Wiadomości Handlowych znajdziemy również dokładną analizę preferencji polskich konsumentów dotyczących kupowania na platformach typu marketplace. Aż 2/3 polskich konsumentów kupujących online regularnie dokonuje na nich zakupów. Jest to również kanał zdecydowanie preferowany przez Polaków. W tego typu serwisach lubimy przede wszystkim dostęp do szerokiej, zróżnicowanej oferty w jednym miejscu, a także szybką realizację zamówienia i dostawy. Po drugiej stronie – sprzedawcy, mali i duzi, doceniają marketplaces głównie ze względu na możliwość dotarcia do ogromnej rzeszy klientów w jednym miejscu. Obecność na platformach typu marketplace wiąże się dla sprzedawców z szeregiem zalet i korzyści, ale także wyzwań i zagrożeń. Analizę tych zagadnień znajdziemy we wspomnianym raporcie.Autorzy raportu poświęcają także dużo uwagi analizie trendów obecnych już dziś i tych, które będą decydować o rozwoju tego rynku w najbliższych latach. Pokazują także skalę rozwoju usług wokół platform marketplace. Rozwój platform pociągnął za sobą wręcz nieprawdopodobny rozwój usług logistycznych, płatności cyfrowych czy paczkomatów