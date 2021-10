Allegro liderem segmentu marketplace w Polsce

Polacy coraz częściej robią zakupy online. Do wzrostu popularności tej formy zakupów przyczyniła się nie tylko pandemia, ale także wejście na rynek polskiej strony Amazon w marcu tego roku. Agencja Inquiry sprawdziła, gdzie najchętniej robimy zakupy w sieci.

Amazon w Polsce to propozycja nie tylko dla klienta indywidualnego, ale przede wszystkim oferta dla sprzedawców i dziesięć centrów dystrybucyjnych obsługujących przede wszystkim kraje zachodniej Europy. Powstało także centrum usług Amazon Web Services oraz centrum rozwoju technologii. Od niedawna firma oferuje też usługi Amazon Prime, czyli specjalne warunki dostaw oraz dostęp do streamingu muzyki, filmów czy gier. Czy Amazon zawojuje polski rynek? Na pewno będzie miał wpływ na jego rozwój, w większym stopniu otwierając go na świat – komentuje Agnieszka Górnicka, prezes agencji Inquiry.

Badanie „Allegro, Amazon i rozwój marketplace” przeprowadzone przez agencję Inquiry pokazuje, że w internecie kupujemy najczęściej odzież i bieliznę oraz kosmetyki i perfumy.33 proc. Polaków korzysta z platform typu marketplace. Wśród nich najpopularniejsze jest Allegro. Aż 88 proc. Polaków przyznaje, że przynajmniej raz zrobiło tam zakupy. Drugą najchętniej wybieraną platformą jest OLX z wynikiem 52 proc. badanych, a trzecią Empik.com, w którym zakupy zrobiło 47 proc. Na Amazon zakup robi tylko 15 proc. polskich klientów online i ich liczba nie wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego, pomimo udostępnienie polskiej strony. Główną motywacją zakupową jest ogromy wybór oferowany przez tę platformę. Co ciekawe, liczba osób rozważających zakupy na polskiej stronie Amazon spadła – dziś tylko 45 proc. znających markę zamierza skorzystać z jej oferty, podczas gdy w 2020 roku było to aż 58 proc. w tej grupie.Raport Inquiry zestawia ze sobą również poziom zaufania do czterech czołowych platform zakupowych: Allegro, Amazon, Empik.com oraz AliExpress. Różnice w postrzeganiu marek są znaczne – podczas gdy platformom Allegro i Empik.com ufa odpowiednio 88 i 82 proc. respondentów znających te marki, markę Amazon zaufaniem obdarza dzisiaj tylko 42 proc., a AliExpress – 37 proc. w analogicznej grupie. Wejście firmy Amazon na polski rynek to nie tylko polskojęzyczna platforma zakupowa, ale także pojawienie się szeregu dodatkowych usług oferowanych przez firmę. Największą rozpoznawalnością nad Wisłą cieszy Amazon Prime , o którym słyszało 43 proc. respondentów znających markę Amazon. Coraz więcej osób słyszało też o Prime Video i Prime Music.Polacy coraz