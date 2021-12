Magazyny z rekordem w roku 2021. Jakie prognozy na 2022 rok?

Rynek magazynowy odnotował spektakularne wzrosty na przestrzeni ostatnich dwóch lat, stając się wielkim wygranym czasu pandemii COVID-19 i w dalszym ciągu nie zwalnia tempa. Eksperci Colliers przygotowali zestawienie najważniejszych, ich zdaniem, wydarzeń w mijającym roku, a także prognozy na 2022 r.

2021 rokiem sukcesów na rynku magazynowym Rynek magazynowy odnotował spektakularne wzrosty na przestrzeni ostatnich dwóch lat, stając się wielkim wygranym czasu pandemii.

Rok 2021 upłynął pod znakiem doskonałych wyników po stronie popytu oraz podaży. Ilość powierzchni w budowie przekroczyła 3,6 mln mkw., co stanowi najlepszy wynik w historii rynku. W III kw. nowa podaż przekroczyła granicę 1 mln mkw., tym samym całkowite zasoby rynku osiągnęły poziom 23 mln mkw. Pomimo wysokiego wolumenu nowej podaży dostępna powierzchnia cieszyła się dużym zainteresowaniem najemców, w związku z czym stopa pustostanów nie przekroczyła poziomu 5%.W roku 2021 dwa z rynków wschodzących przekroczyły barierę 1 mln mkw. całkowitych zasobów powierzchni przemysłowo–logistycznej - były to Trójmiasto oraz Zachód. Kolejnym z regionów magazynowych będących blisko przekroczenia tej granicy jest Szczecin, którego podaż wynosi obecnie ok. 900 tys. mkw., z kolejnymi 200 tys. mkw. w budowie.Jednym z ważniejszych akceleratorów rozwoju rynku magazynowego są usługi e-commerce. Na przełomie września oraz października AliExpress, platforma należąca do Alibaba Group, otworzyła pierwsze centrum logistyczne w Polsce w Panattoni Park Łódź West. Natomiast w Świebodzinie otwarto kolejne centrum dystrybucyjne firmy Amazon, będące obecnie drugim największym obiektem logistycznym na polskim rynku powierzchni przemysłowo–logistycznej. Udział umów najemców z sektora e-commerce w 2021 r. w popycie brutto wyniósł niemal 20%.Rozwój sektora e-commerce nierozłącznie wiąże się z rozwojem usług kurierskich. W 2021 r. znacznie wzrosła liczba operatorów logistycznych sieci automatów paczkowych. Pierwsze automaty postawiła firma Allegro, która dokonała również zakupu firmy X-press Couriers specjalizującej się w dostawach same day delivery. Firmy kurierskie zainteresowane są szczególnie obiektami typu last mile logistics, zlokalizowanymi blisko dużych aglomeracji miejskich. Deweloperzy zauważają tę potrzebę i dostarczają na rynek coraz więcej tego typu obiektów.Spośród wszystkich rynków nieruchomości komercyjnych rynek magazynowy najmniej odczuł negatywne skutki pandemii COVID-19, w związku z czym w 2021 r. cieszył się on największym zainteresowaniem inwestorów, którzy przeprowadzili kilka spektakularnych transakcji. Do największych możemy zaliczyć zakup nieruchomości przez Ares Management Corporation od Panattoni (300 tys. mkw.), REINO-IO od AEW (200 tys. mkw.) oraz EQT Exeter od Tristan Capital Partners i White Star Real Estate (160 tys. mkw.).Wysoki wolumen nowej podaży oraz popytu wskazuje, że w 2022 r. rynek magazynowy będzie kontynuował dynamiczny rozwój, a zainteresowanie najemców nieruchomościami przemysłowo – logistycznymi nie będzie słabnąć. Przewiduje się, że w ciągu pierwszych 6 miesięcy przyszłego roku całkowite zasoby powierzchni przekroczą granicę 25 mln mkw.W 2022 r. udział w popycie brutto firm z sektora e-commerce utrzyma się na wysokim poziomie. Dalszy dynamiczny rozwój czeka usługi kurierskie – na rynku będzie pojawiać się większa liczba automatów paczkowych należących do nowych operatorów logistycznych. Na popularności zyska również koncept „dark store”, czyli centrów dystrybucji i przygotowywania zamówień dla e-commerce - ściśle powiązany z rynkiem magazynowym.Dalszego rozwoju rynku nieruchomości przemysłowych i logistycznych upatruje się również w trendzie lokowania produkcji bliżej kraju macierzystego czy regionu sprzedaży, czyli tzw. nearshoringu. Wiele zagranicznych firm decyduje się na skracanie łańcucha dostaw, w tym na lokowanie swoich zakładów produkcyjnych bliżej rynku zbytu. Pandemia COVID-19 spowodowała, że niektóre z łańcuchów dostaw zostały całkowicie wstrzymane, pozostawiając świat bez pewnych podstawowych towarów. Dlatego też wielu przedsiębiorców nauczonych tym doświadczeniem dąży do zminimalizowania takiego ryzyka, m.in. wdrażając ideę nearshoringu.W 2022 r. będzie się pojawiało coraz więcej magazynów wybudowanych w nowym standardzie wysokościowym wynoszącym 12 m. Deweloperzy przywiązują również coraz większą wagę do ekologicznych rozwiązań w swoich budynkach. W Polsce co prawda nie ma jeszcze żadnego obiektu magazynowego certyfikowanego metodą BREEAM na najwyższym poziomie (Outstanding), są już natomiast budynki certyfikowane na poziomie Excellent (np. Panattoni Park Sosnowiec I). Trend na coraz bardziej „zielone” magazyny będzie silnie rozwijał się również w przyszłym roku.Dobra koniunktura na rynku magazynowym w Polsce przyciąga nowych inwestorów i deweloperów. Od początku pandemii pojawiło się już kilku nowych graczy, którzy są obecnie w trakcie budowy swoich pierwszych obiektów przemysłowo-logistycznych, a na przyszły rok zapowiadają dalszą ekspansję. To nie koniec wejść na ten rynek – w 2022 r. możemy spodziewać się dalszego rozwoju zainteresowania obiektami magazynowymi wśród podmiotów zaangażowanych dotychczas inwestowaniem w inne rodzaje nieruchomości komercyjnych.