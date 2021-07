TOP 10 atrakcji turystycznych w Polsce wg Nocowanie.pl

Pełny wypoczynek oznacza nie tylko znalezienie wymarzonego noclegu, ale także ciekawie spędzony czas. Pomocne są w tym wszelkiego rodzaju atrakcje turystyczne, które podczas pobytu stanowią fantastyczną rozrywkę. Które są najpopularniejsze? Portal Nocowanie.pl przygotował ranking dziesięciu takich miejsc!

1. Termy Chochołowskie

2. Gorący Potok w Szaflarach

3. Energylandia w Zatorze

Bajkolandię, która powstała z myślą o najmłodszych dzieciach;

Strefę familijną, przeznaczoną dla całych rodzin;

Big Milk Water Park, naśladującą tropikalną wyspę;

Smoczy Gród, gdzie panuje klimat rodem z powieści fantasy;

Strefę ekstremalną, idealną dla fanów adrenaliny, w której czekają największe na świecie roller coastery.

4. Park Dinozaurów Łeba Park w Łebie

5. Tężnie w Ciechocinku

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wizyta w aquaparku to wspaniała zabawa Jednym z chętniej odwiedzanych miejsc nad morzem jest aquapark Panorama Morska w Jarosławcu.

6. Termy Podhalańskie w Szaflarach

7. Aquapark Panorama Morska w Jarosławcu

8. Plaża dla naturystów w Piaskach

9. Plaża Jelitkowo w Gdańsku

10. Park Dinozaurów ZATORLAND w Zatorze

Już wiemy, które atrakcje turystyczne w Polsce są najchętniej odwiedzane przez użytkowników portalu Nocowanie.pl! To właśnie informacje o nich sprawdzali najczęściej. W ostatnim czasie prym wiodły przede wszystkim baseny termalne oraz parki rozrywki. Wśród najciekawszych miejsc mamy również polskie plaże.Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem TOP 10 najciekawszych atrakcji turystycznych portalu Nocowanie.pl!Na pierwszym miejscu mamy największy w Polsce kompleks basenów termalnych, mieszczący się w Chochołowie u podnóża Tatr! Każdy, niezależnie od wieku, znajdzie specjalnie dopasowaną do swoich potrzeb atrakcję. Na miejscu są gejzery, rwąca rzeka, sztuczna falę, stanowiska do hydromasażu, zjeżdżalnie raz piaszczysta plaża i wodny plac zabaw na świeżym powietrzu. Termy oferują również szeroki wybór saun - turyści kochają to miejsce!Gorący Potok to kolejny z podhalańskich kompleksów basenów termalnych. Składa się z kilkunastu unikalnych basenów zewnętrznych z naturalną, surową wodą siarkową. Dla gości udostępniono aż 21 niecek basenowych o różnym przeznaczeniu. Znajdują się tu fontanny, masaże wodne i gejzery, zjeżdżalnie, park linowy i ścianka wspinaczkowa oraz strefa dziecięca.Woda w basenach wypełnionych wodą siarkową przez cały rok ma stałą temperaturę, która wynosi od 34 do 40 stopni Celsjusza. Zimą jest to fantastyczna opcja na zaznanie niepowtarzalnego relaksu.Użytkownicy portalu Nocowanie.pl uważają również, że wśród najciekawszych polskich atrakcji na uwagę zasługuje park rozrywki Energylandia. Trudno się z nimi nie zgodzić, ponieważ jest to miejsce, gdzie świetnie bawi się każdy, niezależnie od wieku! Energylandia to kilkadziesiąt przeróżnych atrakcji, które bawią zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych, znajdujących się na obszarze aż 35 hektarów! Park rozrywki został podzielony na pięć stref tematycznych:Wypoczywając nad morzem nie trzeba ograniczać się tylko do plaży, tym bardziej, że w Łebie czeka uwielbiany przez turystów Park Dinozaurów Łeba Park. Świetnie bawią się tu zarówno dzieci, jak też dorośli. Każdy bowiem chce zobaczyć realistyczne modele prehistorycznych gadów. Zostały wykonane z dbałością o szczegóły w skali 1:1! To jednak tylko część atrakcji, które dostępne są na miejscu. Jest ich tyle, że poznanie wszystkich, na pewno zajmie cały dzień!Chyba nie ma słynniejszego symbolu tego uzdrowiska niż konstrukcja tężni solankowych w Parku Tężniowym. Jest to jeden z unikatów naszego kraju! Zostały zaprojektowane przez Jakuba Graffa – profesora Akademii Górniczej w Kielcach. W Ciechocinku powstały trzy takie budowle. Ich podstawą są wbite w ziemię dębowe pale, na których umieszczono świerkowo-sosnową konstrukcję wypełnioną tarniną, po której spływa solanka. Wysokość tężni wynosi 15,8 m, a ich łączna długość to 1741,5 m.Dla kuracjuszy, turystów i mieszkańców, którzy lubią aktywne spacery połączone ze zwiedzaniem, przygotowano specjalny szlak solankowy.Szaflary słyną z gorących źródeł, stąd takie nagromadzenie basenów termalnych. W Termach Podhalańskich baseny wypełnione są po brzegi wodą termalną, a turyści mogą korzystać z licznych przyrządów do hydromasażu, które zlokalizowane są w licznych basenach. Do dyspozycji mają tu zjeżdżalnie, bicze wodne, ławki do masażu i wiele innych fantastyczny atrakcji!Gdzie szukać ochłody w gorące dni, jeśli nie na basenie? Jednym z chętniej odwiedzanych miejsc nad morzem jest aquapark Panorama Morska w Jarosławcu. Chociaż zawsze warto pójść na plażę, to w Panoramie Morskiem można skorzystać z kąpieli także w chłodniejszy lub deszczowy dzień.Wizyta w Aquaparku Panorama Morska w Jarosławcu to wspaniała zabawa i relaks dla całej rodziny. Dorośli zdecydowanie ucieszą się z faktu, że baseny zawierają punkt wodnego masażu ściennego, masaże karku, gejzery powietrzne zapewniające efekt fali morskiej oraz hydromasaż, grzybek wodny, leżanki rurowe z masażem powietrznym oraz zjeżdżalnię łączącą niecki basenowe.Ruch naturystyczny w Polsce ma się świetnie o czym świadczą plaże, na których można opalać się nago, z dala od wścibskich spojrzeń innych wczasowiczów. Jedno z takich miejsc znajduje się na Mierzei Wiślanej.Plaża dla naturystów w Piaskach położona jest 12 kilometrów od Krynicy Morskiej. Chociaż to bardzo malownicze miejsce, to trzeba uważać, ponieważ pośród piasku można się natknąć na kamienie i żwir. Turyści, którzy nie są do końca pewni wizyty na plaży nudystów, powinni na początku zająć miejsce na uboczu, które pozwoli im zapoznać się ze zwyczajami tu panującymi i poczuć się bardziej komfortowo.W Gdańsku na turystów czekają różnorodne plaże i kąpieliska. Osoby, które chcą uciec do tłumu, mogą wybrać się do dzielnicy Jelitkowo, położonej z dala od miejskiego gwaru, a jednocześnie z dobrym połączeniem komunikacyjnym z centrum. Można tu odpocząć, ale też spróbować swoich sił w sportach wodnych i skorzystać z licznych atrakcji.Na plaży w Jelitkowie nie brakuje miejsc, w których można wypożyczyć sprzęt plażowy, sportowy lub skorzystać ze specjalnie do tego wyznaczonych powierzchni – siłownia, boiska do piłki siatkowej, ręcznej i nożnej plażowej. Można również skorzystać z mini basenów i zjeżdżalni wodnych, które znacznie urozmaicą czas plażowania.Zator słynie z parków rozrywki, ponieważ oprócz Energylandii turyści chętnie odwiedzają też Park Dinozaurów ZATORLAND. Można się tam poczuć, jak na planie filmu “Park Jurajski”! Wszystko zostało stworzone z dbałością o szczegóły. Na pewno na pochwałę zasługuje fakt, iż modele są ruchome, a w dodatku ustawiono je na gęsto zalesionym obszarze. Park dinozaurów jest niezwykle realistyczny, a przez to jeszcze bardziej ciekawy!Wśród drzew skrywa się przeszło 100 różnych dinozaurów, większość z nich to eksponaty ożywione! Wśród nich można zobaczyć ogromne roślinożerne Zauropody, przerażającego T-Rexa czy też tegoroczny hit – największego na świecie ruchomego dinozaura – Argentynozaura, mającego ponad 35 metrów długości!