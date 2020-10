Magazyny: blisko 700 tys. nowej powierzchni w III kw. br.

Colliers International prezentuje najświeższe podsumowanie sytuacji na rodzimym rynku magazynowym. Przedstawione dane wskazują, że magazyny to ten segment nieruchomości, który charakteryzuje się wyjątkową odpornością na COVID-19 i związane z nim zawirowania.

Magazyny, czyli miliony mkw. w budowie

W Warszawie zlokalizowane jest 4,73 mln mkw. magazynów, co stanowi 23% całkowitej podaży w kraju.

Nowo rozpoczęte inwestycje to w znacznej mierze projekty typu BTS, powierzchnie przynajmniej częściowo zabezpieczone umowami najmu oraz małe magazyny miejskie (SBU). Deweloperzy częściowo odchodzą od typowo spekulacyjnych inwestycji, co nie oznacza, że nie zabezpieczają gruntów pod kolejne projekty – mówi Maciej Chmielewski, senior partner, dyrektor Działu Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych w Colliers International.



Popyt nie zwalnia

W minionym kwartale podpisanych zostało kilka dużych umów obejmujących powierzchnie rzędu 40-70 tys. mkw. Łącznie od początku roku wynajęto blisko 3,8 mln mkw. Biorąc pod uwagę, że w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2019 r. było to 2,86 mln mkw., roczny wolumen popytu ma bardzo realną szansę być wyższy niż w roku ubiegłym – mówi Agnieszka Bogucka, analityk w Dziale Doradztwa i Badań Rynku w Colliers International.



Najświeższe doniesienia Colliers International wskazują, że pod koniec III kwartału całkowite zasoby magazynów w Polsce sięgały 20,3 mln mkw. Liderką wśród 11 głównych rynków magazynowych jest Warszawa, która dysponuje 4,73 mln mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, odpowiadając tym samym za blisko 1/4 (23%) krajowej podaży.W ostatnich 12 miesiącach polski rynek magazynowy powiększył się o przeszło 2 mln mkw., z czego 683,7 tys. mkw. zostało oddane do użytkowania w trzecim kwartale tego roku. To najwyższy rezultat w tym roku. 232,2 tys. mkw. nowej podaży z ostatnich trzech miesięcy przypadło na region Górnego Śląska.Na koniec analizowanego okresu w budowie znajdowało się 1,53 mln mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej – nieco mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. (1,83 mln mkw.). Pod względem rozpoczętych inwestycji liderami są rynki Górnego Śląska (351,7 tys. mkw.) oraz Warszawy (320,8 tys. mkw. w ramach trzech stref magazynowych).W III kw. aktywność najemców utrzymała się na wysokim poziomie. Całkowity wolumen transakcji wyniósł 1,34 mln mkw. Jest to wynik wyższy niż odnotowany w dwóch poprzednich kwartałach (I kw. - 1,13 mln mkw. i II kw. - 1,32 mln mkw.). Dodatkowo wynajęte zostało ponad 110 tys. mkw. w ramach umów krótkookresowych, które pozostają popularne wśród najemców od początku trwania epidemii COVID-19.W strukturze umów w III kw. 2020 r. pod względem typu zawieranych transakcji dominowały nowe umowy oraz renegocjacje, które stanowiły odpowiednio 55% i 31%. Najbardziej aktywni byli najemcy z sektora handlowego oraz 3PL, których przedstawiciele objęli umowami łącznie ok. 65% powierzchni wynajętej w III kwartale.Współczynnik pustostanów odnotował wzrost w stosunku do stanu z końca I połowy br. do poziomu 8,2% (+1,5 pp.). Największa ilość dostępnych magazynów zlokalizowana jest obecnie w warszawskiej strefie I (11,1%) oraz na Górnym Śląsku (10,5%), najmniej w Szczecinie i w Polsce Wschodniej (poniżej 1%). Stawki czynszów pozostały stabilne.