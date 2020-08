Magazyny: pomimo pandemii rynek zyskuje kolejny 1 mln mkw.

Magazyny to rynek, który przed pandemią cieszył się rekordowym wręcz zainteresowaniem najemców. Charakteryzował go dynamiczny rozwój i spadek wskaźnika pustostanów. Co więcej, okazuje się, że pojawienie się koronawirusa niewiele w tej kwestii zmieniło. Powierzchnie magazynowe i logistyczne okazały się nadzwyczaj odporne na „koronakryzys” i falę związanych z nim zawirowań, choć eksperci nie wykluczają, że i przed nimi mogą pojawić się pewne problemy.

Podaż magazynów nie zawodzi

Warszawa II (353 tys. m kw.),

Dolny Śląsk (193 tys. m kw.) oraz

Górny Śląsk (180 tys. m kw.).

Kliknij, aby powiekszyć fot. Plukhin - Fotolia.com Magazyn Rynek powierzchni magazynowo-logistycznych wydaje się być najlepiej uodporniony na kryzys w porównaniu z innymi sektorami rynku nieruchomości komercyjnych.

Siła magazynów tkwi w regionach

Dywersyfikacja rynku trwa, a deweloperzy coraz lepiej czują się na obszarach mniej rozwiniętych pod względem powierzchni magazynowych. Zielone światło dostają projekty zlokalizowane w Polsce zachodniej i północno-wschodniej, z których część to obiekty BTS. To trend, który będzie się nasilał. Wpływ na to ma nie tylko dobry dostęp do zasobów ludzkich, ale i mocno poprawiająca się infrastruktura. Interesującym przykładem klastra rozwijającego się jest strefa Trójmiasto, w której buduje się 237 tys. m kw. nowoczesnych magazynów. Ich ukończenie oznaczać będzie zwiększenie całkowitych zasobów powierzchni magazynowej w tym regionie o ponad 32 proc.- mówi Martyna Kajka, Associate Director, Dział Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, BNP Paribas Real Estate Poland.

Wysoki popyt i mniej pustostanów

Jak wynika z opracowanego przez BNP Paribas Real Estate Poland raportu "Rynek Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych w Polsce, At a Glance, Q2 2020", polskie magazyny najwyraźniej nie uginają się pod naciskiem pandemii. Pomimo związanych z nią zawirowań, rodzimy rynek magazynowy nie tylko nie zwalnia tempa, ale wręcz rozwija się w najbardziej dynamicznym tempie w Europie. Tylko w pierwszych sześciu miesiącach br. zdołał powiększyć się o blisko 1 mln m kw., z czego ok. 60 proc. nowej podaży przypadło na okres od kwietnia do czerwca.Najwięcej nowych magazynów przybyło w strefach:Największymi oddanymi do użytkowania obiektami okazały się A2 Warsaw Park Grodzisk (104 tys. m kw.) oraz P3 Mszczonów (58 tys. m kw.).Pandemia i duży wolumen powierzchni oddanej do użytku w ostatnich latach nie wyhamowały aktywności deweloperów. Na koniec czerwca w budowie było ponad 1,9 mln m kw. nowoczesnych magazynów . Najwięcej w strefach Górny Śląsk (435 tys. m kw.) i Warszawa II (324 tys. m kw.).Autorzy raportu zwracają uwagę, że mimo tego, iż 60 proc. nowo powstającej powierzchni przypada na główne klastry magazynowe, to odnotować należy rosnącą pozycję regionu rozwojowego, jakim jest strefa Zachód. Na placach budów znajduje się tam około 256 tys. m kw., z czego gros to realizacja Panattoni BTS w Świebodzinie (204 tys. m kw.). Region przy granicy polsko-niemieckiej korzysta z potencjału, jaki daje bliskość ogromnego, niemieckiego rynku, trasa S3 i dalszy rozwój infrastruktury drogowej.O potencjale rozwojowym mniejszych regionów świadczy też wyodrębnienie w drugim kwartale w sektorze powierzchni magazynowych strefy Opole. W jej skład wchodzić będą obiekty znajdujące się w województwie opolskim. Niewątpliwymi atutami nowej strefy są: bliskość rynku niemieckiego, lokalizacja wzdłuż autostrady A4 oraz dość dobry dostęp do siły roboczej.W pierwszym półroczu zanotowano 2,4 mln m kw. popytu brutto i była to najwyższa wartość w historii. Autorzy raportu podkreślają, że w samym drugim kwartale popyt brutto osiągnął poziom 1,3 mln m kw., przewyższając tym samym wolumen z poprzednich trzech miesięcy o około 20 proc. Ma na to wpływ również sytuacja gospodarcza, która skłoniła wielu najemców do podjęcia renegocjacji i przedłużenia trwających umów najmu. Jednocześnie odnotowano zmiany w strukturze najmu magazynów i zmniejszenie udziału popytu netto z 80 proc. w całkowitym wynajmie w miesiącach styczeń-marzec, do 70 proc. w miesiącach kwiecień-maj.Na koniec czerwca wskaźnik niewynajętych powierzchni magazynowych spadł, w porównaniu do pierwszego kwartału, o 0,6 p.p. i osiągnął poziom 7 proc. Autorzy raportu zwracają uwagę, że pomimo rekordów, jakie w ostatnich lata biła nowa podaż, udział dostępnej powierzchni wciąż pozostaje na relatywnie niskim poziomie.Sektor magazynowy w Polsce może być beneficjentem nowej rzeczywistości, którą kreuje globalna pandemia i wynikający z niej kryzys światowej gospodarki. Najbardziej oczywisty czynnik stymulacji rozwoju branży to szybki wzrost e-commerce przekładający się na wzmożony popyt na obiekty w których te procesy są obsługiwane. Trend ten obejmuje nie tylko przedsiębiorstwa oferujące możliwość zakupów przez internet, ale również cały łańcuch innych firm, które zapewnią dostarczenie przesyłki do finalnego odbiorcy.Dodatkowo, dochodzące do Europy sygnały sugerują, że magazyny w Polsce stają się coraz bardziej atrakcyjne dla firm produkcyjnych, które wcześniej przeniosły swoją działalność do Azji.Wybuch pandemii poważnie zaburzył płynność działania w Chinach i innych krajach azjatyckich, a w konsekwencji łańcuchy dostaw towarów czy podzespołów do Europy zostały przerwane na dłuższy czas. Polski rynek przemysłowy, ze swoim wciąż dużym potencjałem rozwoju, dobrym połączeniem transportowym z pozostałymi krajami Unii Europejskiej, dostępem do wykwalifikowanej kadry i atrakcyjnymi uwarunkowaniami finansowymi, może skorzystać na obecnej sytuacji w światowej gospodarce i jeszcze bardziej się umocnić.