Nowe inwestycje budowlane w Polsce: pandemia nie szkodzi?

Pomimo krótkoterminowego załamania aktywności gospodarczej spowodowanego epidemią koronawirusa potencjał polskiego rynku budowlanego w perspektywie do 2025 r. pozostaje znaczący. W stosunku do wcześniejszych prognoz atrakcyjność segmentu inżynieryjnego nawet się poprawiła. Zdecydowana większość realizowanych i planowanych inwestycji budowlanych zlokalizowana jest na obszarze sześciu najwyżej rozwiniętych gospodarczo województw, które łącznie odpowiadają za blisko 65% wartości rynku budowlanego.

Jak wynika z raportu firmy badawczej Spectis zatytułowanego „Rynek budowlany w Polsce 2020-2025 – analiza 16 województw”, całkowita wartość 960 największych realizowanych i planowanych inwestycji w Polsce szacowana jest na ponad 540 mld zł.Na potrzeby raportu eksperci firmy Spectis przeanalizowali prawie tysiąc inwestycji budowlanych mających największy wpływ na przyszłą koniunkturę na lokalnych rynkach. W każdym województwie analizie poddano 60 najważniejszych inwestycji (po 30 z segmentów budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego). Łączna wartość flagowych projektów w fazie budowy to ponad 116 mld zł, a projektów na etapie przetargu, planowania bądź wstępnej koncepcji – 427 mld zł.Średnio na jedną analizowaną inwestycję przypada kwota 566 mln zł, z czego dla budynków jest to 310 mln zł, a dla obiektów inżynieryjnych – aż 820 mln zł. Jeśli chodzi o segment inżynieryjny, na tak wysoką średnią wartość inwestycji wpływ ma kilka mega-projektów, wartych dziesiątki miliardów złotych. W przypadku tych projektów tradycyjnie istnieje duże ryzyko opóźnień oraz tego, że niektóre z nich w ogóle nie zostaną zrealizowane.Analiza realnych planów inwestycyjnych wskazuje na to, iż liderami pod względem wartości nowych inwestycji budowlanych są województwa mazowieckie, pomorskie i śląskie. Na Mazowszu najwięcej dużych inwestycji planowanych jest w segmentach: drogowym, kolejowym, mostowo-tunelowym oraz lotniskowym, a także biurowym i mieszkaniowym. Natomiast w regionach pomorskim i śląskim wiodącymi w przyszłości segmentami mogą być budownictwo energetyczne i hydrotechniczne, a także budownictwo kolejowe i drogowe. Potencjał inwestycyjny tych regionów dopełniają inwestycje komercyjne , produkcyjne i mieszkaniowe.Na kolejnych pozycjach, jeśli chodzi o łączną wartość projektów, znajdują się województwa małopolskie, wielkopolskie, dolnośląskie oraz zachodniopomorskie, które jako jedyny region spoza czołowej szóstki cechuje się wartością inwestycji budowlanych przekraczającą 30 mld zł.Choć obszar tzw. Polski B wciąż pozostaje w tyle pod względem wartości inwestycji budowlanych w porównaniu z Polską A, także w województwach Polski Wschodniej analitycy Spectis oczekują ożywienia inwestycyjnego, głównie za sprawą znaczących projektów inżynieryjnych, zwłaszcza drogowych i kolejowych.