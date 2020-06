Wszystko, co powinieneś wiedzieć o KYC (Know Your Customer)

Czym jest Know Your Customer? © yanlev - Fotolia.com

KYC (Know Your Customer) – w Polsce znana jako Poznaj Swojego Klienta jest to często używane określenie w procesie identyfikacji klienta. Jest to proces w którym instytucje finansowe identyfikują i weryfikują tożsamość klientów.

Kiedy wprowadzono wytyczne KYC?

Dlaczego banki potrzebują KYC?

Aby powstrzymać pranie pieniędzy

Aby zatrzymać wszelkie możliwości finansowania terroryzmu

Aby mieć pełne zrozumienie klientów i związanego z nimi ryzyka

Aby uniknąć podejrzanych lub fałszywych kont klientów

Kto potrzebuje KYC?

Kliknij, aby powiekszyć fot. yanlev - Fotolia.com Czym jest Know Your Customer? Jest to proces w którym instytucje finansowe identyfikują i weryfikują tożsamość klientów.

Co to jest polityka KYC?

Polityka akceptacji klientów (CAP) - Klasyfikacja klientów dzieli się na trzy kategorie ryzyka (wysoka, średnia, niska)

Procedura identyfikacji klienta (CIP) - procedura należytej staranności wobec klienta (CDD) podjęta w celu identyfikacji i weryfikacji klientów i faktycznych właścicieli na podstawie dokumentu tożsamości

Monitorowanie transakcji - należyta staranność jest przeprowadzana na każdym kliencie i ściśle sprawdzana, aby sprawdzić spójność transakcji dotyczących profilu klienta i źródła funduszy

Zarządzanie ryzykiem - Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, prawnym i skoncentrowanym ryzykiem klienta i kontrahenta

Jakie są zalety Polityki KYC?

Ustanawianie wiarygodności klienta poprzez udostępnione przez niego dokumenty potwierdzające tożsamość

Zapewnienie, że wszystkie transakcje pieniężne przeprowadzane z konta klienta są zgodne z prawem

Obrona przed działaniami przestępczymi, takimi jak pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, oszustwa, łapówki itp.

Ochrona autorytetu klienta, ponieważ jest on jedyną osobą, która ma dostęp do jego aktywów

Uniknięcie problemów podatkowych, prawnych lub związanych z reputacją

Powstrzymanie oszustów przed kradzieżą pieniędzy

Jak wygląda proces KYC w Fully-Verified:

Pozyskanie danych osobowych/firmowych: Klient wypełnia formularz ze swoimi danymi osobowymi, które mogą być dostosowane na potrzeby danej branży, mogą to być m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, źródło dochodów, nr NIP firmy, adres prowadzenia działalności itp. Proces może odbywać się poprzez połączenie wideo z konsultantem ds. weryfikacji, bądź poprzez samodzielne przejście przez kroki zrobienia zdjęcia dokumentu i selfie, które później weryfikowane są przez specjalistę.

Klient wypełnia formularz ze swoimi danymi osobowymi, które mogą być dostosowane na potrzeby danej branży, mogą to być m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, źródło dochodów, nr NIP firmy, adres prowadzenia działalności itp. Proces może odbywać się poprzez połączenie wideo z konsultantem ds. weryfikacji, bądź poprzez samodzielne przejście przez kroki zrobienia zdjęcia dokumentu i selfie, które później weryfikowane są przez specjalistę. Sprawdzenie poprawności danych/historii Klienta: dane są manualnie i automatycznie analizowane i weryfikowane pod względem prawdziwości i autentyczności dokumentów. Cały proces wsparty jest o technologię sztucznej inteligencji i biometryczne rozpoznawanie twarzy.

dane są manualnie i automatycznie analizowane i weryfikowane pod względem prawdziwości i autentyczności dokumentów. Cały proces wsparty jest o technologię sztucznej inteligencji i biometryczne rozpoznawanie twarzy. Przechowywanie danych: Weryfikacja jest nagrywana na wideo, informacje zawierająca wszystkie dane klienta, w tym osobowe, są odpowiednio skatalogowana w bezpiecznym systemie, a dostęp do niej mają tylko osoby uprawnione. Wszystkie informacje zebrane podczas procedury są automatycznie wysyłane do klienta za pośrednictwem interfejsu API.

Prawo zobowiązuje banki do posiadania wszystkich danych klientów dotyczących tożsamości, źródła funduszy, charakteru działalności klienta oraz zasadności operacji na rachunkach, które umożliwiają im skuteczne zarządzanie ryzykiem związanym z jego klientem.Istnieje jedna globalna organizacja FATF (Financial Action Task Force), która inicjuje implementację nowych dyrektyw AML (Anti-Money Laundering) i tworzy rekomendacje wykorzystywane na całym świecie, a pozostałe największe organizacje z nią współpracują. Również i Unia Europejska posiada swój własny organ - Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, EBA (European Banking Authority). Wydają oni szereg regulacji potocznie zwanymi Dyrektywami AML, mających na celu wyeliminowanie zjawiska prania brudnych pieniędzy.Banki wdrażają normy KYC, aby zapobiec praniu brudnych pieniędzy, a także innym rodzajom działalności przestępczej, takim jak finansowanie terroryzmu. Stąd główne cele norm KYC:Ci, którzy chcą otworzyć rachunek bankowy, rachunek do obrotu giełdowego lub konto krypto walut bądź starają się o kredyt muszą przestrzegać norm KYC.Istnieją cztery krytyczne elementy Polityki KYC:KYC jest stosowane przez firmy każdej wielkości w celu zapewnienia, że ich potencjalni klienci przestrzegają zasad antykorupcyjnych i są tym, za kogo się podają. Najprostszym sposobem przejścia tego procesu jest fizyczna obecność klienta w celu przeprowadzenia stosownych kontroli, bądź przesłanie skanów odpowiednich dokumentów, ta metoda jednak może nieść ze sobą potencjalne fałszerstwa. Dlatego do procesu KYC dodaje się zautomatyzowane rozwiązania bazujące na wykrywaniu twarzy i sztucznej inteligencji. Najbezpieczniejszą metodą jest połączenie technologii z weryfikacją twarzą w twarz. Takim rozwiązaniem jest aplikacja Fully- verified, która łączy w sobie technologie z bezpośrednią rozmową wideo ze specjalistą.Firmy świadczące usługi w zakresie działań finansowych, podlegają procedurom ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i tym samym powinny wdrożyć procedury ochronne. Wdrożenie KYC wzmacnia instytucje finansowe przeciwko działaniom kryminalnym i chroni również ich klientów.