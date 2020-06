Zakupy na raty popularniejsze niż przed pandemią. Dlaczego?

Wprawdzie zakupy na raty popularnością wśród Polaków cieszyły się już od dość dawna, to jednak ostatnie dwa pandemiczne miesiące przyniosły wyraźny zwrot ku kredytowi ratalnemu. W tym okresie zaciągnął go co 10. Polak, najczęściej finansując w ten sposób zakup sprzętu elektronicznego lub AGD. Ten wzmożony popyt dostrzega również Biuro Informacji Kredytowej. Czy to zainteresowanie oznacza, że wracamy do normalności, czy też stoją za nim np. zabiegi i starania specjalistów od marketingu?

Zakupy na raty są na topie

- Od 4 maja br., można powiedzieć, utrwalił się trend w kredytach ratalnych. Wprawdzie w kolejnych tygodniach w ujęciu t/t wystąpiły niewielkie liczbowe spadki zapytaniach o kredyt ratalny: 11-17.05. (-5,0%) oraz 18-24.05. (-3,1%), to można je tłumaczyć efektem stabilizacji po gwałtownym wzroście w tygodniu 4 – 10 maja. Ciekawą obserwacją jest to, że nadal w trzech ostatnich tygodniach, zapytań o kredyty ratalne było więcej niż w analogicznych tygodniach rok wcześniej. W zapytaniach o kredyty ratalne mamy więc powrót do normalności w układzie V, czy jest to trwała tendencja dowiemy się w kolejnych tygodniach – mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK.



- Nie wiadomo, jak prędko Polacy powrócą do swoich dawnych przyzwyczajeń i zachowań zakupowych, czyli kupowania dla przyjemności podczas spacerów po galeriach handlowych. Już widać zmianę postaw na zakupy planowe, realizowane sprawnie, bo w mniejszych, lokalnych sklepach lub z dostawą do domu. Dynamicznie rosną przychody w e-commerce. Trudno się zatem dziwić, że handlowcy wabią „łowców okazji”, zwłaszcza smartfonów, sprzętu RTV, AGD, wyposażenia mieszkań i domów, które to produkty najłatwiej finansować za pomocą kredytu ratalnego. Dla nabywców oferta jest bardzo atrakcyjna nie dosyć, że maja niższą cenę to dodatkowo płatności są rozłożone na nieoprocentowane raty – tłumaczy prof. Rogowski.



30-latkowie najbardziej łakomi na promocje

Od 4 maja br. swoje drzwi dla klientów ponownie otworzyły galerie handlowe. Zawiódł się jednak ten, kto był przekonany, że spragnieni zakupów Polacy zaczną szturmować sklepy - oblężenia nie było, co pokazuje, że zwyciężył w nas rozsądek i troska o bezpieczeństwo. W takich realiach do pracy musieli wziąć się handlowcy i spece od marketingu, którzy intensywnie zaczęli poszukiwać sposobów na jak najszybsze odrobienie strat spowodowanych lockdownem.Pomysłów na wzbudzenie zainteresowania wśród kupujących jest sporo - od spotów telewizyjnych, poprzez smsy, newslettery , po promocję w social mediach. Z obserwacji BIK wynika, że niektóre z tych działań muszą przynosić pożądane skutki.I tak, w poniedziałek 4 maja br., gdy w związku z odmrożeniem gospodarki w naszym kraju ponownie ruszyły galerie handlowe , padł. Jak komunikowało Biuro Informacji Kredytowej, wzrost o ponad 60% w porównaniu z tygodniem poprzedzającym, uplasował segment kredytów ratalnych w czołówce wszystkich kredytów w tygodniu 04-10.05.2020 r.Doświadczenie dwóch miesięcy izolacji, ograniczenie strony podażowej w związku z lockdownem, utrwaliły praktyki dobrowolnego zachowywania dystansu społecznego, wyraźnie wpłynęły na zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń zakupowych.W trudnym czasie kwarantanny, zmuszeni do zmiany swoich dotychczasowych nawyków i do pozostania w tzw. czterech ścianach, zmagamy się z podobnymi problemami, mamy zbliżone potrzeby. Większą część czasu spędzamy w domach, skupiamy uwagę na najbliższym otoczeniu, gospodarstwie domowym, które chcemy ulepszać, odnawiać, zmieniać. Odpowiedzią na takie marzenia Polaków jest szereg ofert, podkreślających dobre strony bycia w domu, reklamy sprzętów RTV i AGD w atrakcyjnych cenach oraz w dogodnej formule zakupowej.Jednym ze sposobów wyposażenia domu w nowe meble i sprzęty gospodarstwa domowego jest kredyt ratalny, z którego w okresie pandemii postanowiła skorzystać znacząca część społeczeństwa. Procedurę zakupów na raty umożliwiają zarówno sklepy stacjonarne, jak i internetowe.Badanie opinii, przeprowadzone przez agencję 4P Research na zlecenie BIK w okresie 20-25 kwietnia br. potwierdziło, że co dziesiąta osoba w ciągu ostatnich dwóch miesięcy kupowała coś na raty. Co siódma osoba dokonała swoich zakupów przez internet, tylko 3% badanych wybrało się w tym celu do sklepów stacjonarnych. Najwyraźniej zakupy online to trend, za którym podąża coraz więcej konsumentów, doceniając, nie tylko w czasach koronawirusa, możliwość łatwego porównania cen różnych e-sklepów, doboru najlepszych metod płatności.Na zakupy na raty skusili się trzydziestolatkowie, a dokładnie osoby w wieku 30-39 lat, podejmując decyzje zakupowe rodzinnie wraz z dziećmi. Numer jeden na liście zakupów to sprzęt AGD (21%), drugie miejsce na podium popularności zajął sprzęt elektroniczny (16%), a trzecie sprzęt RTV (15%). Wśród produktów kupionych na raty ankietowani wymieniali także sprzęt do aktywnego wypoczynku, odzież, obuwie, kosmetyki, a nawet produkty spożywcze.Artykuły AGD w większości kupowały osoby z małych miast do 100 tys. mieszkańców, z północno – zachodniej Polski, najczęściej prowadzące działalność gospodarczą. Sprzęt RTV cieszył się największym zainteresowaniem wśród osób w wieku 50 - 59 lat, mieszkających na wsiach.Co ciekawe, główną przesłanką decyzji zakupowych nie zawsze jest oferta specjalna czy atrakcyjne rabaty. Przed promocją, która skusiła 26% badanych, aż 37% ankietowanych wskazało, że głównym powodem ich zakupu na raty była usterka lub zużycie sprzętu, z którego dotychczas korzystali. Na drugim miejscu wymieniano nagłą potrzebę zakupu (29%). Taka hierarchia powodów zakupowych może skłaniać do refleksji. Z pewnością okres pandemii ostudził zapał do nadmiernej konsumpcji ze względu na obawę utraty zarobków i pogorszenia swojej sytuacji finansowej, innym czynnikiem jest troska o swoje bezpieczeństwo, przedkładanie względów zdrowotnych nad potrzeby.Jak dowiodło badanie, przeprowadzone na zlecenie BIK, zakupy dokonywane przez Polaków stały się bardziej planowe i wynikają z konkretnych potrzeb. Należy jednak zwrócić uwagę, że zakup na raty, pomimo że dokonany w sklepie, to kredyt. Wprawdzie koszt kupionego towaru rozkłada się w czasie, nie blokujemy swojego budżetu na raz, jednak trzeba pamiętać o regularnej spłacie swojego zadłużenia. Terminowe i sumienne spłacanie rat zaprocentuje w postaci dobrej historii kredytowej, a to ważne gdy chce się korzystać z zewnętrznego finansowania w przyszłości.