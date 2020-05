Bezpośrednie inwestycje zagraniczne: co 4. czeka na lepsze czasy

Jak podaje EY w najnowszej odsłonie raportu „Atrakcyjność inwestycyjna Europy”, w minionym roku w 47 krajach naszego kontynentu zaplanowano 6 412 bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Jak się łatwo domyślić, części tych planów nie udało się zrealizować – co czwarta inwestycja została odsunięta w czasie, a co dziesiąta odwołana.

49% ankietowanych przez EY przedsiębiorców uważa, że w erze post-COVID atrakcyjność inwestycyjna Europy będzie mniejsza lub nawet dużo mniejsza niż dotychczas. Pandemia nasiliła trend antyglobalistyczny i gospodarczy protekcjonizm, co też ograniczy popularność Starego Kontynentu, jako miejsca realizacji transgranicznych projektów inwestycyjnych. Aż 83% przebadanych przez EY menedżerów uważa, że w odpowiedzi na zaburzenia w globalnych łańcuchach dostaw ich firmy będą przenosiły produkcję do niskokosztowych gospodarek blisko zewnętrznych granic UE – mówi Jacek Kędzior, Partner Zarządzający EY. Dobrą wiadomością – również dla Polski – jest to, że zarządzający firmami nie skupiają się wyłącznie na kosztach pracy, ale coraz większą wagę przykładają również do kompetencji cyfrowych potencjalnych pracowników. Polska może pochwalić się infrastrukturą techniczną na zadowalającym poziomie, a także zasobem dobrze wykształconych, utalentowanych inżynierów, programistów i informatyków. Pozwala nam to liczyć, że pociąg czwartej rewolucji przemysłowej nie odjedzie bez nas – dodaje Jacek Kędzior.

3 główne trendy, które mogą wpływać na decyzje lokalizacyjne nowych inwestycji:

Przyspieszenie zmian technologicznych służących redukcji kosztów i zwiększeniu dostępu do klientów, Większy udział kwestii związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu i zrównoważonym rozwojem w decyzjach inwestycyjnych, Reorganizacja łańcuchów dostaw z nowymi proporcjami reshoringu, nearshoringu i offshoringu.



Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - Fotolia.com Inwestor Jak będą wyglądać Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne po pandemii COVID-19?

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne po COVID-19

Pod względem ilości zaplanowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych miniony rok był jednym z lepszych. Na miano lidera wysunęła się Francja (1 197 nowo ogłoszonych BIZ), a tuż za nią uplasowały się Wielka Brytania oraz Niemcy (po 1 109). Polsce przypadła 7. Pozycja w rankingu (200).Gdyby nie wybuch pandemii , większość przedsięwzięć doczekałoby się realizacji. Niestety ze względu na sytuację, zgodnie z harmonogramem realizowanych jest tylko 65% zaplanowanych inwestycji (średnia europejska). Wyniki w poszczególnych krajach są jednak zróżnicowane – w przypadku konkurencyjnych gospodarek, sektora IT czy budowy centrów usług wskaźnik realizacji sięga blisko 80%. Dobrze radzą sobie m.in. Polska, Irlandia i Portugalia.Według EY w 2019 r. najwięcej BIZ zostało ogłoszonych właśnie w sektorach technologicznych i usług dla biznesu. Odpowiadały za, odpowiednio, 31% ogólnej liczby projektów i 24% planowanych, nowych miejsc pracy. Tego typu inwestycje były najmniej narażone na negatywny wpływ zamrożenia gospodarki w związku z pandemią. Jednocześnie bardzo duża część ogłoszonych w Europie w 2019 r. inwestycji zagranicznych – odpowiadająca aż za 23% wszystkich planowanych miejsc pracy – była w sektorze transportowym, który jest wyjątkowo wrażliwy na konsekwencje działań związanych z walką z COVID-19.W kwietniu 2020 r. EY zapytał zarządzających firmami, jakie czynniki skłoniłyby ich do lokalizacji inwestycji w konkretnym miejscu. Aż 80% ankietowanych odpowiedziało, że decydujące znaczenie będzie mieć wielkość lokalnego, rządowego pakietu pomocowego, 71% wskazało na rozpowszechnienie umiejętności cyfrowych, a dla 62% menedżerów ważne są wysokie kwalifikacje potencjalnych pracowników. Na kolejnych miejscach ankietowani wskazali siłę danego rynku oraz nastawienie rządów do przeciwdziałania zmianom klimatycznym.82% ankietowanych przez EY menedżerów spodziewa się, że w najbliższych trzech latach coraz ważniejszy stanie się trend wdrażania cyfrowych technologii, których celem będzie automatyzacja procesów i uniezależnianie się od pracy człowieka. W związku z tym konkurencyjność cyfrowa krajów będzie jeszcze ważniejszym czynnikiem determinującym decyzje inwestycyjne. 57% badanych przez EY potwierdziło, że zrównoważony rozwój z poszanowaniem aspektów społecznych, ochrony środowiska i ograniczaniem zmian klimatycznych będzie priorytetem, podobny odsetek (56%) menedżerów przewiduje odwrócenie trendów globalizacyjnych.Z badania wynika również, że 61% badanych chce uniezależnić się od dominujących obecnie dostawców i krajów. Co ciekawe 77% ankietowanych zamierza mocniej skoncentrować się na technologii, np. druku 3D, aby móc produkować szybciej i taniej. Perspektywy Europy po COVID-19 są jednak pesymistyczne: 49% ankietowanych menedżerów uważa, że kontynent jest zagrożony mniejszą lub poważnie zmniejszoną atrakcyjnością jako miejsce lokowania inwestycji zagranicznych.