Najlepsi piłkarze tracą na wartości. Neymar o 21%, Szczęsny nawet o 35%

Wybuch pandemii odcisnął swoje piętno również na sporcie, a jedną z bardziej poszkodowanych dyscyplin okazała się piłka nożna. Z analizy KPMG Football Benchmark wynika, że w efekcie tego na wartości stracili również najlepsi piłkarze. W przypadku Mbappé i Neymara, gwiazd francuskiego PSG, spadki sięgają 21%. Robert Lewandowski stracił - w zależności od scenariusza -od 19% do 23%, a Wojciech Szczęsny od 24% do 35%

Ile stracili na wartości najlepsi piłkarze naszego kraju?



Wartość pięciu najlepszych piłkarzy polskich grających w ligach zagranicznych w wyniku pandemii spadła z niemal 245 mln euro do ponad 180 mln euro, czyli o około 25%. W przybliżeniu odpowiadała ona wartości najcenniejszego piłkarza Starego Kontynentu, Kyliana Mbappé. W pierwszej kolejce po przerwie jako pierwsza ruszyła Bundesliga, na razie przy pustych trybunach. Robert Lewandowski zaliczył 26. trafienie w tym sezonie ligi niemieckiej. Należy mieć nadzieję, że niedługo zostaną uruchomione rozgrywki w kolejnych krajach i scenariusz negatywny przedstawiony w analizie nie ziści się – mówi Tomasz Wiśniewski, partner i szef zespołu wycen w dziale Deal Advisory w KPMG w Polsce.



Wyceny piłkarzy z 10 najcenniejszych lig europejskich spadły łącznie nawet o 10 mld euro



Najcenniejszą ligą w Europie pozostaje angielska Premier League, której wartość przed pandemią przekraczała 10 mld euro by spaść do obecnego poziomu nieco ponad 8 mld euro. Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce, na miejscu 6., znalazła się druga grupa rozgrywkowa w Anglii, Championship, wyprzedzając ligę portugalską, belgijską czy turecką. Ogromne wartości lig angielskich wynikają w dużym stopniu z bardzo wysoko wycenionych praw do transmisji meczów – mówi Andrzej Bernatek, partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.



Wartość czołowych 5 polskich piłkarzy grających w ligach zagranicznych spadła w wyniku pandemii o około 25%.

FC Barcelona traci najwięcej

Jak czytamy w komunikacie KPMG, w dobie pandemii swojej wartości nie zdołała obronić nawet nasza największa eksportowa gwiazda. Robert Lewandowski , bo o nim tu mowa, wyceniany był jeszcze na początku lutego br. na ponad 88 mln euro, co dawało mu miejsce na szczycie trzeciej 10-tki najdroższych piłkarzy Europy, zajmując jednocześnie 5. miejsce w Bundeslidze i 1. pozycję w swoim klubie. Ze względu na fakt, ze jego kontrakt pozostaje ważny jeszcze przez trzy lata, odnotowany spadek wartości wyniósł w zależności od scenariusza od 19% (w przypadku kontynuacji rozgrywek) do 23% (w przypadku wstrzymania rozgrywek).W przypadku Wojciecha Szczęsnego, podstawowego bramkarza Juventusu Turyn i drugiego najcenniejszego polskiego piłkarza, spadek był jeszcze większy - jego wartość pikowała z 52 mln do 34-40 mln euro (czyli o 24-35%). Pozostaje on jednym z najcenniejszych bramkarzy lig europejskich, zajmując ósme miejsce w tym rankingu.Mniejsze spadki wartości odnotowali napastnicy Arkadiusz Milik grający w Napoli i Krzysztof Piątek, który stosunkowo niedawno przeszedł do Herthy Berlin podpisując kontrakt ważny aż do czerwca 2025 r. Ich wartość spadła odpowiednio z 35 mln euro do 27-29 mln oraz z 27 mln do 21-22 mln euro.Okazuje się, że największe procentowo spadki zanotował zawodnik środka pola Piotr Zieliński z Napoli, którego kontrakt kończy się już za rok (spadek z 42 milionów euro do 24-27 milionów, czyli o 36-43%).Jak pokazuje analiza KPMG Football Benchmark, łączna wartość wszystkich 4 183 graczy w dziesięciu analizowanych najcenniejszych ligach europejskich spadła w zależności od przyjętego scenariusza co do całkowitego odwołania sezonu lub jego dokończenia w późniejszym czasie od 6,6 mld EUR do nawet 10 mld EUR czyli odpowiednio od 18% do nawet 25% w stosunku do lutego 2020 roku.Wartość dwóch najdroższych piłkarzy w Europie, napastników grających we francuskim klubie Paris Saint-Germain: Kyliana Mbappé i Neymara, z powodu pandemii zmniejszyła się o ponad 21%. Wartość pierwszego z nich spadła z 225 mln euro do 177-188 mln euro a drugiego z 175 mln euro, do 137-149 mln euro.PSG mógł pozwolić sobie na zatrudnienie tak cennych piłkarzy gdyż jego właścicielem od niemal dziesięciu lat jest szejk Kataru. W rankingu najcenniejszych klubów zajmuje on jednak dopiero 7. miejsce wyprzedzony przez trzy zespoły z angielskiej Premier League tj. Manchester City, Liverpool i Manchester United i dwa kluby z hiszpańskiej La Liga tj. Real Madryt i Barcelona oraz przez Bayern Monachium z Bundesligi.Przed pandemią aż cztery kluby wycenione zostały na kwoty powyżej miliarda euro. Były to Manchester City, Liverpool, Real Madryt i FC Barcelona. Obecnie tylko wycena Manchesteru City przekracza ten poziom. Co ciekawe największy spadek wartości (o niemal 30%) w scenariuszu zakończenia sezonu odnotowała Barcelona, ze względu na stosunkowo „wiekową” drużynę oraz fakt, że kontrakt z jej najcenniejszym zawodnikiem Leo Messim obowiązuje tylko do czerwca przyszłego roku.