Inwestycje w nieruchomości komercyjne: Polska wygenerowała 40% wyniku CEE

W I kwartale bieżącego roku wartość wolumenu inwestycji w nieruchomości komercyjne z regionu CEE osiągnęła poziom 4,25 mld euro, z czego aż 1,7 mld euro przypadło na Polskę. Drugie na liście Czechy zakończyły pierwsze miesiące z niemal identycznym wynikiem 1,6 mld euro. Z analizy CBRE wynika, że w badanym okresie inwestorzy gustowali przede wszystkim w mieszkaniach i magazynach. Powierzchnie biurowe uplasowały się dopiero na ostatnim miejscu podium.

- To wskazuje na wciąż duży potencjał i atrakcyjność tego regionu dla inwestorów. Widać wyraźnie, że nasz południowo-zachodni sąsiad zaczyna nas gonić w rankingu i w tym roku niewiele zabrakło, żeby nas zastąpił na pozycji lidera – dodaje Joanna Mroczek.

Początek roku ze wzrostami na większości rynków

Mieszkaniówka na dużym plusie

Inwestorzy głównie z Europy Zachodniej

- Wyniki pierwszego kwartału były bardzo dobre, ale już w kolejnych zobaczymy wpływ koronawirusa na sytuację. Wielu inwestorów przyjęło teraz strategię przeczekania i dlatego część nowych transakcji jest odkładana w czasie. Transakcje w sektorze mieszkaniowym miały miejsce głównie w Austrii i Czechach. Jest to jednak przyszłość całego regionu. Zwiększony udział inwestycji w sektor PRS obserwujemy w całej Europie. W okresie niepewności zmniejsza się dopływ prywatnego kapitału, robiąc tym samym miejsce dla instytucjonalnego. Należy się spodziewać, że pod koniec tego roku ogólny wolumen transakcji będzie niższy niż rok temu, a dopiero w 2021 roku zobaczymy powrót do poziomów sprzed pandemii – podsumowuje Joanna Mroczek, szefowa działu Badań Rynku i Doradztwa w CBRE.

Jak informuje Joanna Mroczek, szefowa działu Badań Rynku i Doradztwa w CBRE, I kwartał br. zaowocował w regionie CEE 83 transakcjami o przeciętnej wartości 51 mln euro każda. Podkreśla również, że pod względem wzrostów wartości inwestycji w nieruchomości komercyjne nasz kraj jest zdecydowanym liderem - w ciągu roku sięgnął on 100%. Dla porównania, analogiczny wynik dla Czech wyniósł 71%.Z raportu CBRE wynika, że na podium krajów z najwyższą wartością inwestycji w nieruchomości komercyjne CEE znajduje się: Polska (1,7 mld euro), Czechy (1,6 mld euro) oraz Austria (450 mln euro). Tuż za podium znalazły się Węgry z wynikiem przekraczającym 199 mln euro. Rumunia jest na piątej pozycji z wartością transakcji prawie 121 mln euro, a Słowacja na szóstej z ponad 100 mln euro. Na wszystkich wskazanych rynkach, poza Austrią, odnotowano wzrosty.Na kolejnych miejscach rankingu znajdują się kraje regionu SEE (Bośnia i Hercegowina, Montenegro, Macedonia, Bułgaria, Chorwacja, Serbia i Słowienia), które łącznie wygenerowały 48,2 mln euro i podobnie jak Austria, zanotowały spadek rok do roku.Początek roku należał w Europie Środkowo-Wschodniej do mieszkaniówki. Ten sektor zanotował najwyższe wolumeny transakcji, a udział w inwestycyjnym torcie sięgnął 33%. Na drugim miejscu znalazł się sektor magazynowy z 25% udziałem, a na trzecim biura z 22%.Głównym źródłem kapitału w pierwszych trzech miesiącach roku w regionie CEE byli inwestorzy z Europy Zachodniej, którzy odpowiadali za aż 62% wszystkich transakcji. Za nimi uplasowali się inwestorzy z Azji z 15% udziałem oraz Europy Środkowo-Wschodniej z 14% wkładem inwestycyjnym. Udziałowcy z Ameryki Północnej oraz Południowej i Afryki mają równo po 4%.