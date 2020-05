Onyx Boox Poke 2 to nowy 6-calowy, niewielkich rozmiarów czytnik, wyposażony w ośmiordzeniowy procesor oraz system Android 9.0. Jest już dostępny w przedsprzedaży.

Onyx Boox Poke 2 waży zaledwie 150 gramów. Wyposażono go w procesor Octa-core 2.0 GhZ, baterię 1500 mAh oraz 2 GB pamięci RAM. Ma ekran E-Ink Carta o rozdzielczości 300 dpi (1072x1448). Onyx Boox Poke 2 ma podświetlenie z możliwością regulacji barwy, które można dostosować do własnych preferencji. Poza tym samodzielnie wybierzemy czcionkę, jej wielkość, szerokość interlinii i inne parametry, niczym wydawca tradycyjnych książek.Na Poke 2 pobierzemy ulubione aplikacje do czytania czy słuchania audiobooków. Wszystko to za pośrednictwem dobrze znanego sklepu Google Play. Nic nie stoi też na przeszkodzie, żeby czytać najnowsze artykuły prosto z okna przeglądarki. O dobre połączenie z Internetem zadba Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz). Mimo niewielkiego ekranu czytnik w kryzysowej sytuacji nada się także do pracy. Dzięki USB-C z funkcją OTG, za pomocą dedykowanego adaptera, można do niego podłączyć takie akcesoria jak myszka czy klawiatura. Nie zbrakło także wbudowanego mikrofonu.Czytnik Onyx Boox Poke 2 jest dostępny w przedsprzedaży. Proponowana cena na Czytio.pl to 799 zł.