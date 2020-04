Koronawirus a rynek nieruchomości komercyjnych w krajach EMEA

Ekonomiści przygotowują nas, że tegoroczny, światowy wzrost gospodarczy będzie najniższym od lat. Spadków nie unikną również poszczególne regiony, w tym EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka)i. A jak radzi sobie z pandemiczną rzeczywistością tamtejszy rynek nieruchomości komercyjnych? Oto jak eksperci Cushman & Wakefield podsumowują zmiany, jakie zaszły na nim w ostatnich tygodniach.

Nieruchomości komercyjne w Polsce - biura bez większych zmian

Kliknij, aby powiekszyć fot. dundersztyc - Fotolia.com Biurowiec Na rynku nieruchomości biurowych nie ma większych zmian.

Firmy z branży e-commerce, spożywczej, FMCG, farmaceutycznej, higienicznej czy środków czystości poszukują rozwiązań, które pozwolą sprostać nagłemu wzrostowi popytu konsumentów. Najemcy są też coraz bardziej zainteresowani krótkoterminowymi umowami najmu – mówi Katarzyna Lipka-Nawrocka, Head of Consulting & Research, Cushman & Wakefield.

Obserwujemy też, że transakcje, które przed pojawieniem się pandemii były już w zaawansowanym stadium, są realizowane zgodnie z założeniami. Jednak większość inwestorów przyjęła strategię polegającą na oczekiwaniu na dalszy rozwój sytuacji. Spodziewamy się dalszego spowolnienia aktywności inwestorów w drugim kwartale – dodaje Katarzyna Lipka-Nawrocka.

Co dalej z powstającymi powierzchniami?

Ekipy budowlane stoją w miejscu i nie można zakończyć prac związanych z zagospodarowaniem przestrzeni. Oznacza to, że firmy nie będą chciały zamykać umów i korzystać z okresów wolnych od czynszu bez możliwości wyposażenia powierzchni i bez wiedzy, kiedy ich pracownicy mogą wrócić do miejsca pracy. Zachowanie kapitału jest obecnie najważniejsze dla wszystkich firm i wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, dokonuje się optymalizacji kosztów – mówi James Maddock, Head of EMEA Global Occupier Services, Cushman & Wakefield.

Jak koronawirus zmieni rynek hotelarski?

Podczas gdy na niektórych rynkach w całej Europie już na początku roku nastąpił spadek wyników hoteli, spowodowany przede wszystkim nową podażą, większość z nich do trzeciego tygodnia lutego nadal cieszyła się dobrym tempem wzrostu – mówi Borivoj Vokrinek, Head of Hospitality Research EMEA, Cushman & Wakefield.

Ostatecznie wszystkie rynki hotelowe zbliżają się do całkowitego zamknięcia, a hotelarze koncentrują się na zminimalizowaniu negatywnego wpływu, wdrażając różne środki łagodzące – dodaje Borivoj Vokrinek.

Hotele są przekształcane w szpitale, obiekty do kwarantanny, schronienia, tymczasowe miejsca logistyczne, a nawet służą jako tymczasowe miejsca pracy,

Pokoje hotelowe oferowane są jako prywatne biura dla tych, którzy mają problemy z pracą w domu,

Restauracje hotelowe są wykorzystywane do produkcji żywności dla dostawców, a pracownicy są przenoszeni do firm dostawczych lub innych sektorów.

Jak dotąd koncentrujemy się raczej na rozwiązaniach tymczasowych niż na drastycznych, nieodwracalnych środkach, mając nadzieję na ożywienie gospodarcze, które rozpocznie się w drugiej połowie roku. Nie ma wątpliwości, że wsparcie rządu w całej Europie będzie miało kluczowe znaczenie dla przezwyciężenia tego kryzysu przez hotele – dodaje Borivoj Vokrinek.

Początek bieżącego roku nie przyniósł rynkowi biurowemu istotnych zmian. Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez Cushman & Wakefield, w pierwszym kwartale bieżącego roku aktywność najemców utrzymała się na relatywnie stabilnym poziomie, a delikatne tąpnięcia widoczne było dopiero w połowie marca, kiedy to coraz większa niepewność związana z pandemią koronawirusa zaowocowała wstrzymaniem około 5-10% transakcji.Na rynku nieruchomości handlowych zaznaczają się wyraźnie działania podejmowane przez najemców oraz wynajmujących na rzecz pogodzenia swoich interesów w ramach nowych przepisów związanych z tzw. tarczą antykryzysową. Zakładają one zawieszenie umów najmu w centrach handlowych w przypadku sklepów, które nie mogą prowadzić działalności.Z kolei na polskim rynku magazynowym obserwuje się obecnie procesy adaptacyjne, szczególnie widoczne po stronie popytu, gdyż rozpoczęte w ubiegłym roku procesy deweloperskie wciąż trwają - pisze Cushman & Wakefield.Całkowity wolumen inwestycji odnotowany do końca marca 2020 r. w Polsce przekroczył 1,1 mld EUR i był w większości napędzany przez sektor powierzchni przemysłowych i magazynowych (800 mln EUR).Aktywność kredytowa banków w Polsce uległa częściowemu spowolnieniu. Banki przyjmują inne podejście do finansowania poszczególnych sektorów nieruchomości komercyjnych , a z największym optymizmem podchodzą do nieruchomości logistycznych.Według ekspertów aktualnie obserwuje się wstrzymanie realizacji bieżących projektów budowlanych w całym regionie EMEA.Eksperci podkreślają również, że każda branża ma teraz inne wyzwania. Przykładem są tu firmy obsługujące rynek spożywczy i farmaceutyczny, które starają się zwiększyć produkcję. W ich przypadku dodatkowe powierzchnie magazynowe są często potrzebne.Jak pokazują statystyki, w Europie dla dwóch pierwszych miesięcy 2020 roku zaobserwowano średnio wzrost RevPAR (przychodu na dostępny pokój) o 1,1% w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku. Wzrost RevPAR został zaobserwowany pomimo spadku obłożenia pokoi o 0,3%, co zostało skompensowane wzrostem ADR (średniej ceny za pokój) o 1,4%.Jednak już w połowie marca spadek obłożenia hoteli wahał się od ponad 90% we Włoszech do około 20% w Wielkiej Brytanii.Ze statystyk wynika, że spadek ten nasilił się w drugiej połowie marca, kiedy to większość hoteli w całej Europie została zamknięta lub odnotowała jednocyfrowy poziom obłożenia. Według eksperta wyjątek stanowią niektóre hotele w pobliżu lotnisk, obsługujące załogę i pasażerów wracających do domu.Ekspert podaje też przykłady działań wspierających walkę z pandemią, podejmowanych przez branżę hotelarską:Ekspert podkreśla również, że właściciele, operatorzy i banki angażują się w poszukiwanie kompromisowych rozwiązań, takich jak obniżki lub odroczenia opłat, obniżki czynszu lub wakacje czynszowe, a także zawieszenia płatności kredytów i nowe linie kredytowe.