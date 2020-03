Otwarte dane tworzą wartości, generują oszczędności i ratują życie

Najszlachetniejszą z wartości, którą niosą ze sobą otwarte dane jest wsparcie w ratowaniu ludzkiego życia. Badania wskazują, że ok. 202 tys. osób uratowano i nawet do 400 tys. EUR zaoszczędzono, dzięki szybszemu udzielaniu pierwszej pomocy, do którego przyczyniły się otwarte dane. Skoro rozprzestrzenianie się malarii zostało wyhamowane przy ich wsparciu, co uratowało nawet 400 tys. ludzkich istnień, to czy w walce z koronawirusem także mogą być one pomocne? Jakie inne wartości niosą ze sobą otwarte dane? Capgemini porusza te zagadnienia w raporcie „Wpływ ekonomiczny otwartych danych: Możliwości tworzenia wartości w Europie”.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym są otwarte dane?

Jakie wartości niesie za sobą korzystanie z open data?

Czy otwarte dane mają znaczenie w obliczu walki z koronawirusem?





Jak wyjaśnia serwis gov.pl, przez otwarte dane publiczne rozumieć należy ogólnodostępne dane instytucji oraz urzędów. Mogą z nich korzystać zarówno osoby prywatne, jak administracja, czy przedsiębiorcy, realizując własne cele, rozwijając swoją działalność gospodarczą lub badania. Ich istnienie pozwala zaoszczędzić zarówno pieniądze, jak i czas. Na bazie otwartych danych publicznych w Europie i na świecie powstaje coraz więcej nowoczesnych produktów i usług. Szacuje się, że w 2016 roku wielkość open data w naszym kraju wynosiła kilkaset mln zł.

czytelności,

zrozumiałości,

użyteczności,

zgodności ze standardami i przepisami prawa.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sergey Nivens - Fotolia.com Dane International Data Corporation prognozuje, że w 2020 r. gospodarka UE oparta na otwartych danych osiągnie 388 mld EUR.

Korzyści pozafinansowe

Wartości w wymiarze finansowym

Otwarte dane publiczne muszą spełniać kryteria:Otwarte dane pomagają w trafniejszym podejmowaniu, popartych obserwacją trendów, decyzji, co może w bezpośredni sposób przekładać się na zyski przedsiębiorstw. Analiza ogólnodostępnych informacji umożliwia również wprowadzanie wielu usprawnień (np. administracyjnych), co również może stać się źródłem oszczędności.Wartość rynku otwartych danych nieustannie rośnie - czytamy w komunikacie z opracowanego przez Capgemini raportu „Wpływ ekonomiczny otwartych danych: Możliwości tworzenia wartości w Europie”. W 2019 r. wartość sektora plasowała się na poziomie 184,45 mld EUR. W najkorzystniejszym scenariuszu w ciągu najbliższych pięć lat wartość tego sektora osiągnie pułap 334,20 mld EUR. Rozwój w zakresie otwartych danych widoczny także w przypadku pracowników tego sektora. W 2019 r. zatrudnionych było ponad 1 mln osób, prognozy wskazują, że do 2025 r. liczba osób pracujących na rzecz open data będzie oscylowała w granicach 2 mln.Jak podkreśla Capgemini, najszlachetniejszą z wartości, które niesie open data jest zwiększenie szans na ocalenie ludzkiego życia. Jak się szacuje – szybsze działanie w sytuacjach kryzysowych wynikające z korzystania z otwartych danych przyczyniło się do uratowania nawet 202 tys. osób. Za pomocą open data wykorzystanych w specjalnym narzędziu opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia Zambii uratowano 290–400 tys. osób, dzięki lepszej alokacji zasobów do walki z malarią. Usprawnienia komunikacyjne także przyczyniły do ratowania życia pacjentów w kryzysowych sytuacjach. Za sprawą skrócenia czasu dotarcia do pacjenta o minutę, udało się uratować do 202 tys. osób więcej.Możliwości korzystania z otwartych danych zwiększa wydajność w wielu sektorach. Wśród korzyści wynikających z powszechności i ciągłego rozwoju w zakresie open data można wyróżnić m. in. oszczędność czasu. Raport Capgemini Invent wskazuje, że dzięki otwartym danym w transporcie publicznym zaoszczędzono 27 mln roboczogodzin.Zwiększenie wydajności często jest także synonimem zmechanizowania lub udoskonalenia prowadzonych procesów. Z raportu wynika, że open data przyczyniły się do ulepszenia usług językowych przez rozszerzenie tłumaczenia maszynowego. Utknięcie w korku nie napawa optymizmem. Dzięki otwartym danym przetwarzanym w czasie rzeczywistym za pomocą nawigacji zaoszczędzono nawet 730 mln godzin. W najbardziej zatłoczonych miastach Europy w godzinach szczytu można zaoszczędzić nawet 5,5 proc. czasu na przejazd wykorzystując open data, co oznacza, że rocznie kierowca może skrócić swój czas na stanie w korkach nawet o 7 godzin.Jak czytamy w raporcie, już teraz 49 proc. organizacji korzysta z publicznych danych, a 77 proc. przedsiębiorstw planuje zwiększyć wykorzystywania open data na swoje potrzeby. W 46 proc. przypadków organizacji wykorzystanie otwartych danych ma wpływ na przychody firmy. Badanie pokazało także, że przedsiębiorstwa nie tylko korzystają z dostępnych zasobów informacji, ale także same je tworzą. Aż 58 proc. ankietowanych firm udostępnia niektóre swoje dane, tym samym rozszerzając bazę otwartych danych.Zaoszczędzono nawet 400 tys. EUR dzięki możliwości szybszego reagowania i udzielenia pierwszej pomocy, a być może nawet 20 mld EUR kosztów pracowniczych zaoszczędzono za sprawą usprawnieniu ruchu drogowego.Szacuje się również, że o blisko 80 mld EUR zredukowano wydatki na energię w związku z możliwością efektywnego wykorzystania energii z alternatywnych źródeł. Zaś wśród kosztów administracyjnych udało się dokonać ograniczeń na poziomie 1 mld EUR, w ramach wykorzystania mechanicznego tłumaczenia.International Data Corporation prognozuje, że w 2020 r. gospodarka UE oparta na otwartych danych osiągnie 388 mld EUR. Beneficjentami otwartych zasobów informacji będą wszystkie sektory – począwszy od administracji państwowych, poprzez placówki edukacyjne, naukowe, organizacje produkcyjne i usługowe. Największy wpływ mają sektory: administracyjny, naukowy/techniczny, informatyczny/komunikacyjny, transportowy.