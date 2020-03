Tik Tok coraz popularniejszy. Wiek najstarszego użytkownika zaskakuje

Co to jest Tik Tok? Takie zapytanie dość często pojawia się w wyszukiwarkach. Agencja GetHero zainteresowała się tą platformą i jej społecznością już wcześniej. Teraz prezentuje wyniki swojego najnowszego badania. Jak dowiadujemy się z opublikowanego komunikatu, polskimi użytkownikami aplikacji najczęściej są nastolatkowie w wieku 14-15 lat, wśród których wyraźnie zaznacza się dominacja dziewcząt.

Co to jest Tik Tok? To obecnie jedna z najbardziej popularnych platform społecznościowych na świecie. Działa na niemal identycznych zasadach jak jej poprzedniczka, czyli musical.ly. Umożliwia nagrywanie krótkich, maksymalnie 15 sekundowych filmików, pod dowolny utwór muzyczny oraz ich modyfikację za pomocą udostępnionego w aplikacji zestawu narzędzi.



Ciekawostka - w trakcie badania najmłodszy użytkownik platformy miał 9 lat, a najstarszy zbliżał się do 60-tki.



Jako agencja specjalizująca się w influencer marketingu dostrzegliśmy potencjał drzemiący w aplikacji TikTok w momencie, gdy w naszym kraju zaczynała ona dopiero raczkować (jeszcze jako musical.ly). Chcąc lepiej poznać jej społeczność, w ubiegłym roku przeprowadziliśmy pierwsze w Polsce badania, które nam to umożliwiły. Jako pionierzy w prowadzeniu tego typu badań czuliśmy się zobowiązani, aby dostarczyć aktualnych i rzetelnych danych. Tym razem w wypracowaniu metodologii oraz analizie wyników mogliśmy liczyć na silne wsparcie ze strony SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego we Wrocławiu - mówi Magdalena Wysocka, Project Manager w agencji GetHero, ekspert komunikacji na platformie Tik Tok.



Jak przypomina GetHero, serwis społecznościowy Tik Tok to stosunkowo młode medium. Jego początki datowane są na 2016 rok, kiedy to pojawiło się na rynku jeszcze jako musical.ly. W minionym roku aplikację pobrało przeszło 700 milionów użytkowników, w efekcie czego okazało się, że swoją popularnością przebiła ona takich gigantów jak Facebook czy Messenger.Z badania zrealizowanego przez GetHero wynika, że obecnie największą grupą (37,2%) polskich użytkowników Tik Toka jest młodzież w wieku 14 - 15 lat. Na kolejnym miejscu plasują się użytkownicy pomiędzy 16. a 18. rokiem życia (27,6%), a podium najaktywniejszych miłośników aplikacji zamykają dzieciaki z grupy wiekowej 9-13 lat.Jeśli porównać najświeższe wyniki badań z tymi, które zostały przeprowadzone w minionym roku, to okaże się, że wiek osób korzystających z Tik Toka nieco się podniósł. Z jednej strony ma to być naturalny efekt starzenia się społeczeństwa, z drugiej – rezultat rosnącego zainteresowania aplikacją wśród nieco starszych użytkowników.Badanie dowodzi również, że polscy użytkownicy platformy nie są tylko obserwatorami dokonań innych – 2/3 polskiej społeczności TikTok przyznaje, że nagrywa i umieszcza w zasobach serwisu własne materiały. Dość imponująco przedstawia się liczba obserwowanych przez użytkowników Tiktokerów – blisko połowa badanych obserwuje od 51 do 300 kont, a co piąty - ponad 500.