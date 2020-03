Polacy mówią, czym powinien zająć się polski rząd. Długa lista zadań

Czym powinien zająć się polski rząd? Takie pytanie postawił Polakom najnowszy sondaż firmy Inquiry. Nie jest dużym zaskoczeniem, że na pierwszym miejscu listy najważniejszych spraw do załatwienia respondenci wskazali sytuację w służbie zdrowia (62 proc. odpowiedzi). W dalszej kolejności wymieniano m.in. kwestie emerytalne (30 proc.), zanieczyszczenie środowiska (30 proc.) oraz podniesienie kwoty wolnej od podatku (28 proc.).

rozliczenie i ukaranie przypadków pedofilii w Kościele (27 proc.),

reforma sądownictwa (25 proc.),

zadłużenie kraju (22 proc.),

poziom edukacji w szkole (22 proc.),

pozycja Polski w Unii Europejskiej (22 proc.),

sytuacja osób niepełnosprawnych (21 proc.),

skutki globalnego ocieplenia i suszy (20 proc.).

Kliknij, aby powiekszyć fot. giomatmicro - Fotolia.com Lekarz Zdecydowanie najważniejszym problemem jest dla Polaków sytuacja w służbie zdrowia - tę kwestię wskazało 62 proc. badanych.

Innymi, dość często wskazywanymi przez badanych kwestiami, okazały się:Nieco mniej priorytetowe okazały się dla Polaków takie problemy jak: smog (18 proc.), innowacyjność gospodarki (17 proc.), sytuacja mieszkaniowa (17 proc.), relacje z sąsiednimi krajami (Niemcy, Rosja, Ukraina - 16 proc.), bezpieczeństwo kraju (terroryzm, zagrożenie ze strony innych państw - 16 proc.), sytuacja rodzin z dziećmi (14 proc.), przestępczość (13 proc.), prawa kobiet (10 proc.).Stosunkowo mała grupa badanych wskazała, że polski rząd powinien zająć się: walka z dyskryminacją (9 proc. wskazań), transportem publicznym (7 proc.), imigrantami (6 proc.), relacjami z USA i Chinami (4 proc.), czy sytuacją naszych rodaków przebywających w Wielkiej Brytanii.Jak czytamy w komunikacie z badania, na szczególne podkreślenie zasługuje zróżnicowanie odpowiedzi w zależności od płci i wieku respondentów oraz ich sympatii politycznych. Na przykład sytuacja w służbie zdrowia jako priorytet dla polskiego rządu wymieniana była najczęściej przez kobiety i osoby w wieku powyżej 54 lat, podobnie – co nie jest zaskoczeniem – sytuacja finansowa emerytów. Osoby z najstarszej grupy częściej niż inni wskazywały też reformę sądownictwa. Są to jednocześnie trzy najważniejsze priorytety wskazywane przez osoby sympatyzujące z PiS.W przypadku sympatyków PO zestawienie priorytetów wygląda już nieco inaczej – choć na pierwszym miejscu jest również służba zdrowia, to na kolejnych dwóch znajdują się kwestie związane z zanieczyszczeniem środowiska i pozycją Polski w Unii Europejskiej.Z kolei podniesienie kwoty wolnej od podatku, innowacyjność gospodarki i relacje międzynarodowe najbardziej interesują mężczyzn, zaś młodsze pokolenia generalnie mniej interesują się większością wymienionych problemów, poza smogiem, edukacją i sytuacją mieszkaniową.Wpływ miejsca zamieszkania na opinie w tej sprawie jest niezbyt silny, ale warto odnotować, że mieszkańcy wsi znacznie bardziej niż inni chcieliby, aby polski rząd zajął się bezpieczeństwem kraju, częściej niż innych niepokoją ich też imigranci. Mieszkańcy dużych miast kładą za to duży nacisk na skutki globalnego ocieplenia i innowacyjność gospodarki.