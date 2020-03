Uwaga! Trojan Cerberus atakuje klientów polskich banków

Kolejny mobilny trojan bankowy atakuje Polaków. Firma Kaspersky poinformowała właśnie o wzroście aktywności zagrożenia Cerberus. Podszywający się pod aplikacje bankowe i wyświetlający niechciane powiadomienia push szkodnik wycelowany jest w użytkowników Androida.

Porady bezpieczeństwa. Co zrobić, aby trojan nie miał szans?

Pobieraj aplikacje wyłącznie z oficjalnych sklepów.

Zwracaj uwagę na treść powiadomienia push – jeśli zauważysz coś podejrzanego, skontaktuj się z twórcami aplikacji, zanim wykonasz jakiekolwiek działanie.

Zainstaluj na swoim telefonie niezawodne rozwiązanie bezpieczeństwa.

Mobilny trojan bankowy Trojan Cerberus wykorzystuje technikę fałszywych powiadomień, atakując klientów polskich banków

Opisywana technika wykorzystująca fałszywe powiadomienia została zaobserwowana już drugi raz w ciągu zaledwie kilku tygodni. Oba przypadki miały charakter lokalny, jednak jeśli chodzi o trojana Cerberus, nie zidentyfikowaliśmy dalszych poleceń nakładania się na określone aplikacje bankowe. To może oznaczać, że atak został niewłaściwie przeprowadzony lub mieliśmy do czynienia z cyberprzestępcą próbującym przeprowadzić test. Niemniej jednak szkodnik Cerberus posiada możliwość nakładania się na losowe aplikacje, a autorzy szkodliwego oprogramowania z pewnością nieprzypadkowo stosują różne metody, atakując lokalnych użytkowników określonych aplikacji w określony sposób. Będziemy nadal przyglądać się tej sprawie – powiedział Anton Kuzmenko, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa z firmy Kaspersky.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez Kaspersky, trojan wyświetla swoim polskojęzycznym ofiarom powiadomienia nakłaniające ich do otworzenia aplikacji oraz podania danych uwierzytelniających, mających służyć weryfikacji kart i rachunków bankowych.Kaspersky podkreśla, że tego rodzaju oszustwo zdecydowanie zyskuje na popularności, o czym świadczyć ma rosnąca liczba powiadomień podszywających się pod coraz to liczniejszą grupę legalnych aplikacji bankowych Podobna aktywność została zauważona podczas analizy innego trojana bankowego – Ginp. Jak wyjaśnia Kaspersky, jedyna różnica między szkodnikami polega na tym, że Ginp generował fałszywe wiadomości SMS, w których również nakłaniał użytkowników do uzyskania dostępu do swoich kont bankowych.