Uwaga! Trojany i stalkerware okradają i szpiegują urządzenia mobilne

Urządzenia mobilne to łakomy kąsek dla cyberprzestępców. Już po raz kolejny potwierdzają to obserwacje prowadzone przez badaczy firmy Kaspersky. Z zebranych przez nich danych wynika, że w zeszłorocznym krajobrazie zagrożeń czyhających na nasze smartfony i tablety wyróżniały się przede wszystkim mobilne trojany, których zadaniem było wyświetlanie niechcianych reklam oraz służące szpiegowaniu użytkowników oprogramowanie stalkerware.

Porady bezpieczeństwa. Jak wyeliminować trojany i stalkware

Zwracaj uwagę na aplikacje instalowane na swoim urządzeniu mobilnym, pamiętając, aby nie pobierać ich z nieznanych źródeł.

Dopilnuj, aby system operacyjny urządzenia był regularnie uaktualniany.

Zainstaluj na swoim urządzeniu niezawodne rozwiązanie bezpieczeństwa, takie jak Kaspersky Internet Security for Android, które chroni prywatność oraz informacje osobowe użytkowników przed zagrożeniami mobilnymi.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Stalkware W 2019 roku oprogramowanie stalkerware atakowało użytkowników mobilnych co najmniej dwukrotnie częściej niż rok wcześniej

W 2019 roku znacząco wzrosła częstotliwość ataków przy użyciu oprogramowania stalkerware, którego celem jest śledzenie ofiary i gromadzenie jej prywatnych informacji. Co istotniejsze, pod względem zaawansowania technicznego tego rodzaju zagrożenia nie pozostają w tyle w stosunku do innych szkodników. W związku z tym po raz kolejny zaznaczamy, że prawo do prywatności cyfrowej nie różni się od innych praw. Istnieją sposoby zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. Ale najpierw trzeba podejść do tej kwestii z należytą powagą – powiedział Wiktor Czebyszew, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w firmie Kaspersky.

O bezpieczeństwie i prywatności w globalnej sieci mówi się bardzo dużo, wprowadza się nawet chroniące je regulacje, ale nierzadko uwadze umyka mobilny aspekt tych problemów - pisze Kaspersky w swoim najnowszym komunikacie. To bezwzględnie wymaga naprawy. Nie można bowiem zapominać, że w dzisiejszym świecie użytkownicy są podłączeni do internetu właściwie przez 24 godziny na dobę, czy to za pośrednictwem poczty e-mail, czy komunikatora internetowego , czy też medium społecznościowego.Temu jednak, że urządzenia mobilne stają się celem ataków trojanów i innych zagrożeń, nie należy się dziwić. Są one w końcu swoistego rodzaju pojemnikami na dane osobowe. Z danych statystycznych firmy Kaspersky wynika, że dwa spośród najaktywniej ewoluujących zagrożeń mobilnych 2019 r. mają związek z naruszaniem prywatności – mowa tu to mobilnym oprogramowaniu adware oraz narzędziach stalkerware.W przypadku trojanów wyświetlających złośliwe reklamy miał miejsce dwucyfrowy wzrost liczby wykrytych pakietów instalacyjnych, z kolei oprogramowanie stalkerware atakowało użytkowników mobilnych co najmniej dwukrotnie częściej niż w 2018 r.Jak tłumaczy Kaspersky, pierwsze z wymienionych zagrożeń gromadzi prywatne informacje w celu wyświetlania użytkownikom spersonalizowanych banerów reklamowych. Oprócz irytujących reklam zagrożenie to posiada jeszcze inny aspekt – poufne dane ofiary mogą trafić na serwer osób trzecich bez zgody czy wiedzy ich właścicieli. W minionym roku 21% wszystkich zaobserwowanych przez firmę Kaspersky zagrożeń mobilnych miało związek z oprogramowaniem adware.Drugi rodzaj zagrożenia dotyczy komercyjnych aplikacji szpiegujących, zwykle instalowanych na urządzeniach bez wiedzy lub zgody użytkowników, po czym pozostają ukryte i działają w tle. Aplikacje te posiadają dostęp do znacznych ilości danych osobowych, takich jak lokalizacja urządzenia, historia przeglądarki, wiadomości tekstowe, rozmowy za pośrednictwem mediów społecznościowych, zdjęcia itd. Poza nieautoryzowanym przekazywaniem poufnych informacji przez aplikacje należy wziąć również pod uwagę możliwość zhakowania serwerów oprogramowania stalkerware, a następnie wykorzystania przez cyberprzestępcę wszystkich znajdujących się na nich informacji do własnych celów.Stalkerware wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród szkodliwych użytkowników, co znajduje potwierdzenie w liczbach. Na przestrzeni ostatniego roku wzrosła liczba ataków na dane osobowe użytkowników urządzeń mobilnych: o ile w 2018 r. zaatakowanych zostało 40 386 unikatowych użytkowników, w 2019 r. – już 67 500.