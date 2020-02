Polska gospodarka: niższy wzrost przy wyższej inflacji

Styczniowe dane z polskiej gospodarki wpisały się w oczekiwania co do wolniejszego wzrostu w całym 2020 r. Dane z poszczególnych sektorów nie zaskakiwały istotnie ani na plus, ani na minus. Za najważniejszy odczyt uważamy inflację, bowiem po raz pierwszy od września 2012 r. wzrosła ona powyżej górnego celu inflacyjnego NBP.

Polska gospodarka w styczniu 2020 r.

Styczniowe dane z polskiej gospodarki wpisały się w oczekiwania co do wolniejszego wzrostu w całym 2020 r. Dane z poszczególnych sektorów nie zaskakiwały istotnie ani na plus, ani na minus.

Galopująca inflacja

(w cenach stałych, niewyrównana sezonowo, w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w styczniu 2020 r. zanotowała wzrost o 1,1 proc. r/r, co było o 1,2 pkt proc. powyżej oczekiwań rynkowych. Największy wzrost miał ponownie miejsce w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (+9,3 proc. r/r), a z kolei największy spadek dotyczył wydobycia węgla kamiennego i brunatnego (-27,3 proc. r/r). Z kolei odczyt produkcji przemysłowej skorygowany o czynniki sezonowe zanotował wzrost o 3,5 proc. r/r.w styczniu wzrosła o 6,5 proc. w skali roku. Najsilniejszy wzrost (+17 proc. r/r) zanotowały jednostki specjalizujące się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Dwucyfrową dynamiką (+11 proc. w skali roku) mogły się także pochwalić przedsiębiorstwa zajmujące się specjalistycznymi robotami budowlanymi. Jedyną grupą, która zanotowała w styczniu spadek (-4 proc. r/r) była budowa budynków. Odczyt produkcji budowlano-montażowej skorygowany o czynniki sezonowe zanotował wzrost o 8,7 proc. r/r.Styczniowe dane zbyły przyzwoite. O 17 proc. r/r wzrosła liczba rozpoczętych budów. Z kolei liczba oddanych mieszkań zanotowała wzrost o 7 proc. w skali roku. Natomiast w przypadku liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym mieliśmy do czynienia ze spadkiem rzędu 9 proc. r/r.W przypadku danych zmieliśmy do czynienia z zaskoczeniem w przypadku wynagrodzenia i rozczarowaniem w przypadku zatrudnienia. W styczniu 2020 r. średnie wynagrodzenie wyniosło 5 282,80 zł brutto miesięcznie, co oznacza wzrost o 7,1 proc. r/r, podczas gdy konsensus wynosił +6,7 proc. r/r. Z kolei zatrudnienie wzrosło do 6 440,9 tys. osób, a więc o 1,1 proc. r/r, tj. o 0,9 pkt proc. poniżej oczekiwań rynkowych.Z opublikowanego przez GUS wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych wynika, że w styczniu 2020 r.wyniosła +4,4 proc. w skali roku, a więc powyżej górnego celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego (+3,5 proc.) po raz pierwszy od września 2012 r. Mimo galopujących cen, szef NBP uważa, że obecny wzrost cen ma charakter przejściowy i nie ma obecnie podstaw do podwyższania stóp procentowych.w styczniu 2020 r. w cenach stałych wzrosła o 3,4 proc. r/r (vs +4,4 proc. r/r konsensus), a w cenach bieżących o 5,7 proc. w skali roku (vs +6,6 proc. r/r konsensus). Największy wzrost sprzedaży w cenach stałych zanotowała kategoria „tekstylia, odzież, obuwie” (+10,5 proc. r/r).GUS opublikował szacunki tempa wzrostu polskiej gospodarki -w 4. kwartale 2019 r. wzrósł o +3,1 proc. r/r, a w całym minionym roku o +4,0 proc. r/r.