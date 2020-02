Praca zdalna i przyjazne biuro. Tego chcą pracownicy

Praca zdalna cieszy się już tak dużą popularnością, że wiele firm zaczęło ją traktować jako formę oferowanego zatrudnionym benefitu. I nie ma w tym nic zaskakującego, skoro pracownicy wyraźnie sygnalizują, że możliwość pracy z domu bardzo im odpowiada. Na chociaż jeden dzień pracy zdalnej w tygodniu liczy 86% z nich, ale nie brakuje i takich, którzy z domu najchętniej pracowaliby i 4 dni. W takich realiach jasne staje się, że odwiedzane dziś coraz rzadziej biuro musi mieć wyjątkową wręcz moc przyciągania.

- Rosnąca popularność pracy zdalnej jest efektem postępującej cyfryzacji. Bariery, które do niedawna skutecznie utrudniały dostęp do firmowych danych i programów spoza biura, przestają istnieć. Obowiązki zawodowe możemy sprawnie wykonywać z każdego miejsca i o dowolnej porze. Nie tracąc przy tym czasu na dojazdy. Biuro nadal jednak jest potrzebne, bo bez wspólnej przestrzeni, ciężko o interakcje między pracownikami – mówi Joanna Wanatowicz, Business Director, Grafton Recruitment.

Kliknij, aby powiekszyć fot. AntonioDiaz - Fotolia.com Praca zdalna 86% Polaków liczy na kilka dni pracy zdalnej w tygodniu. Pozostały czas chcą spędzać w fajnym biurze.

Czego od biura oczekują Polacy?

- Preferencje dotyczące układu przestrzeni w biurze odzwierciedlają nasz typ osobowości i styl pracy. Jeśli dodamy do tego oczekiwania względem wystroju biura widzimy, że zatrudnieni chcą mieć kontrolę nad tym, gdzie i w jakich warunkach pracują. Stąd też rosnąca popularność elastycznych powierzchni,. Pocieszające dla pracodawców powinno być to jak proste i konkretne są oczekiwania Polaków wobec ich miejsca pracy. Wprowadzając czasem niewielkie zmiany, możemy dopasować przestrzeń do oczekiwań pracowników. A dzięki temu będziemy w stanie wygrać wyścig o najlepszych pracowników. Aż dwie osoby na trzy przyznają, że są gotowi na zmianę pracy, jeśli u konkurencji warunki biurowe okażą się lepsze – podsumowuje Jan Banasikowski, doradca ds. HR i analiz lokalizacyjnych CBRE.

Jak czytamy w komunikacie z badania zrealizowanego przez Grafton Recruitment i CBRE, o potrzebie pracy zdalnej nie wspomina jedynie co 7. z badanych pracowników. Pozostali w mniejszym lub w większym stopniu opowiadają się za tą opcją. Dla 28% z nas wystarczający byłby jeden dzień pracy z domu tygodniowo, 31% opowiada się za dwoma dniami, 14% za trzema, a 11% nie miałoby nic przeciwko pojawianiu się w biurze raz na tydzień.Zdaje się zatem, że pracodawcy nie mają innego wyjścia niż zagwarantować zatrudnionym nieco bardziej elastyczne warunki zatrudnienia niż dotychczas. Jest to tym bardziej zasadne, że możliwość pracy zdalnej - jak deklaruje co drugi pracownik - przekłada się pozytywnie na efektywność.W pierwszej trójce najistotniejszych elementów przestrzeni biurowej znajdują się: własne biurko (61%), możliwość ręcznego dostosowania temperatury lub klimatyzacji (58%) oraz dobrze wyposażona kuchnia (53%). Mniej niż połowa pracowników zwraca baczną uwagę na dostęp do miejsc pracy cichej (46%), ogólny standard budynku (42%), nasłonecznienie (41%) i zieleń (39%). Okazuje się, że najmniej istotny element wystroju biurowego to budki telefoniczne, które jeszcze jakiś czas temu robiły furorę.Eksperci CBRE zwracają uwagę na zróżnicowanie preferencji odnośnie układu biura. 55% pracowników woli układ gabinetowy, 20% chce pracować na tzw. open space’ach, a dla co czwartej osoby nie ma to znaczenia.