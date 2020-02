Nowy smartfon Sony Xperia L4.

Firma Sony wprowadza do oferty nowy smartfon Xperia L4 z 6,2 calowym wyświetlaczem panoramicznym 21:9, aparatem z trzema obiektywami i akumulatorem o pojemności 3580 mAh.

Dostępność Xperia L4

Smartfon Xperia L4 jest wyposażony w 6,2-calowy, panoramiczny wyświetlacz o proporcjach 21:9, który nadaje urządzeniu smukłość. Mieści się na nim więcej informacji, co ogranicza potrzebę przewijania. Użytkownik może ponadto używać dwóch aplikacji równocześnie, wyświetlając je w osobnych oknach o dogodnej wielkości. Kolejnym elementem ułatwiającym obsługę jest funkcja Boczny sensor, zapewniająca łatwy dostęp do ulubionych aplikacji.Smartfon Xperia L4 ma potrójny aparat z 13-megapikselowym głównym obiektywem, 5-megapikselowym obiektywem superszerokokątnym i 2‑megapikselowym aparatem do pomiaru głębi. Dzięki dwóm obiektywom — szerokokątnemu i superszerokokątnemu — łatwiej jest w pełni utrwalić scenę przedstawiającą krajobraz, portret i wiele innych motywów.Do zwiększenia twórczych możliwości aparatu przyczynia się wyświetlacz 21:9 oraz tryby filmowania i fotografowania w proporcjach 21:9.Xperia L4 został wyposażony w akumulator 3580 mAh z funkcją szybkiego ładowania. Funkcja adaptacyjnego ładowania zapobiega przeciążeniu ładowanego akumulatora i pomaga dłużej utrzymać go w dobrym stanie.Smartfon Xperia L4 będzie dostępny na wybranych rynkach wiosną 2020 roku w dwóch kolorach, czarnym i niebieskim.