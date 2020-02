10 sposobów na komfortową podróż tanimi liniami

Tanie linie lotnicze rzeczywiście umożliwiają nam niskokosztowe podróże, ale ich komfort nierzadko pozostawia wiele do życzenia. Ograniczona przestrzeń, brak darmowych przekąsek i napojów, czy okrojona liczba personelu pokładowego to niedogodności, na które najczęściej narzekają pasażerowie. Można jednak podróżować i taniej, i wygodniej. Oto kilka wskazówek, jak to zrobić.

1. Wybierz najlepsze miejsce w samolocie

2. Spakuj się mądrze

3. Zabierz kosmetyki

4. Ubierz się warstwowo

5. Zabierz ze sobą poduszkę, opaskę na oczy i koc

6. Zaopatrz się w zatyczki do uszu i/lub słuchawki

7. Przygotuj przekąski na podróż

8. Nie zapomnij o książce lub filmach

9. Unieś nogi, by mniej się męczyły

10. Nawadniaj się

Ci, którzy korzystają z oferty tanich linii lotniczych , dobrze wiedzą, że o przestrzeń na rozprostowanie nóg może być im trudno. Można temu zapobiec, wybierając miejsce w samolocie już na etapie rezerwacji biletu. Pośpiech jest wskazany, ponieważ takich miejsc w ofercie jest przeważnie niewiele. Warto przy tym pamiętać, że najczęściej usytuowane są one w pierwszym rzędzie oraz przy wyjściu awaryjnym. To powoduje, że zyskujemy nieco przestronności, ale równocześnie tracimy możliwość ulokowania mniejszego bagażu na podłodze.Niby prosta rzecz – spakować się do walizki. Należy jednak pamiętać, by wszystkie niezbędne podczas podróży rzeczy (książka, woda, kosmetyki) umieścić w torbie, którą można przechowywać podczas lotu pod siedzeniem. To pozwoli uniknąć częstego wychodzenia i siłowania się z walizką nad głową współpasażera.Najlepszym sposobem, by zachować świeżość podczas podróży, jest spakowanie do bagażu podróżnego kosmetyków takich jak krem nawilżający, balsam do ust, chusteczki do twarzy czy woda termalna w spreju. Warto również zabrać ze sobą krople do oczu, które pomogą utrzymać odpowiednie nawilżenie spojówek. Wszystkie kosmetyki można zapakować w butelki podróżne o objętości do 100 ml. Łącznie można zabrać 1 litr płynów. Zasady te dotyczą również wody, chyba, że została kupiona już po przejściu przez kontrolę bezpieczeństwa.Wygoda to podstawa. Trudno przewidzieć, jaka temperatura będzie panować w samolocie. Z tego powodu najlepiej ubrać się warstwowo - w odzież, którą łatwo można zdjąć, a także która jest miękka i oddychająca, np. bawełniana koszulka i bluza. Należy unikać ubrań wełnianych, obcisłych, z drapiącymi metkami.Warto zabrać ze sobą cienki koc, ze względu na potencjalny chłód, jaki może panować w samolocie. Poduszka (zwłaszcza nadmuchiwana) i opaska na oczy zajmują mało miejsca w bagażu, natomiast są bardzo przydatne. Pozwalają wygodnie oprzeć kark o siedzenie i ułatwić sen, przez co lot minie szybciej.Jeżeli podczas lotu tanimi liniami lotniczymi może ci się chwila odpoczynku, spakuj do podręcznej torby zatyczki do uszu i/lub słuchawki. Ułatwią odcięcie się od samolotowego hałasu, a w zestawie z poduszką i opaską na oczy ograniczą dopływ bodźców.Żadne tanie linie lotnicze nie zabraniają spakowania do bagażu podręcznego żywności, zatem przygotuj sobie drobne przekąski, by nie głodować podczas lotu ani nie kupować na pokładzie niezdrowych przekąsek o zawyżonych cenach. Warto zabrać ze sobą orzechy, gorzką czekoladę czy suszone owoce. Miej jednak na uwadze istniejące ograniczenia dotyczące przewozu płynów oraz przepisy celne, obowiązujące przy przewozie żywności z krajów spoza Unii Europejskiej do państw członkowskich.Lecąc zwłaszcza w dalszą podróż, warto zabrać ze sobą książkę i multimedia, które urozmaicą czas na pokładzie. W przypadku muzyki, filmów i seriali, dobrze mieć przy sobie słuchawki, by nie przeszkadzać innym pasażerom.Jeśli miejsce siedzące uniemożliwia Ci wyprostowanie nóg, spróbuj je unieść. To poprawia krążenie i zmniejsza ryzyko wystąpienia obrzęku i bólu stawów. Można także zaopatrzyć się w nadmuchiwany podnóżek, który polepszy pozycję w samolocie.Butelka wody w bagażu podręcznym pozwoli pozostać nawodnionym przez całą podróż bez konieczności korzystania z usługi gastronomicznej pokładu. Recyrkulacja powietrza w samolocie znana jest z dwóch rzeczy: charakterystycznego zapachu i suchości, dlatego tak istotne jest picie płynów.