Gospodarka USA spowalnia. Kanada i Meksyk razem z nią

Gospodarka USA wyraźnie odczuwa oznaki spowolnienia - po wzrostach zanotowanych w 2018 roku nie ma już właściwie śladu. W minionym roku tamtejszy PKB zwolnił do 2,3 proc., a prognoza na najbliższe 2 lata wskazuje, że nie uda mu się przebić pułapu 1,7 proc. Co gorsza, sytuacja ta nie pozostaje bez wpływu na Kanadę i Meksyk - czytamy w komunikacie z raportu Atradius.

– Ponad 2/3 aktywności gospodarki USA stanowi konsumpcja gospodarcza, a w przypadku braku znaczącego wkładu inwestycji i eksportu we wzrost gospodarczy, wszelkie wstrząsy, które spowodowałyby znaczne pogorszenie wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych, mogłyby spowodować recesję. Punktem zapalnym może być konkurencja z Chinami, która zdominuje przemysł zaawansowanych technologii. Ciosem byłby również skok cen ropy naftowej, a ponieważ stanowisko administracji USA w zakresie polityki handlowej pozostaje niepewne, znacznym obciążeniem dla konsumentów byłyby również spory handlowe z Meksykiem lub Unią Europejską – zauważa Paweł Szczepankowski.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Alex_Mac - Fotolia.com Gospodarka USA spowalnia Spowolnienie w USA wpływa na cały region. W 2020 roku bez znacznego ożywienia.

Negatywny wpływ na gospodarkę USA wywiera między innymi wyhamowanie stymulacji polityki fiskalnej, co jest bezpośrednim efektem zarówno dochodzenia ws. impeachmentu, jak i zbliżającej się wielkimi krokami walki o fotel prezydencki. Dodatkowo nie można wykluczyć, że sytuacja będzie się jeszcze pogarszać. Jak bowiem podkreśla Paweł Szczepankowski, dyrektor zarządzający Atradius Polska:Wyrazem spowolnienia gospodarki USA jest również rosnąca liczba upadłości tamtejszych przedsiębiorstw, która po 9 latach rokrocznych spadków odnotowała w minionym roku wzrost na poziomie 2,5 proc. rdr. Dodatkowo niepewność polityki handlowej w coraz większym stopniu wpływała na inwestycje przedsiębiorstw, ponieważ wyższe koszty importu zmniejszały zyski.Jak czytamy w komunikacie, spowolnienie gospodarki USA wpływa na cały region. W Kanadzie podobnie jak w 2019 r., w 2020 oczekuje się, że wzrost PKB zwolni. W roku ubiegłym było to 1,7 proc., w tym szacuje się, że poziom osiągnie około 1,4 proc. ze względu na powolny popyt krajowy i niższy wzrost eksportu. Jeszcze bardziej zależny od amerykańskich sąsiadów jest Meksyk. Aż 75 proc. eksportu tego kraju trafia na rynek USA, co stanowi około 25 proc. meksykańskiego PKB. Dlatego chociaż gospodarka Meksyku jest generalnie zdywersyfikowana, pozostaje ona ściśle zsynchronizowana z cyklem koniunkturalnym w USA.Nowa umowa między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem i Kanadą (USMCA) zmniejszyła niepewność polityki handlowej w Ameryce Północnej. Wraz z Meksykiem, Kanada jest osłonięta przed ewentualnymi globalnymi taryfami na samochody, które USA mogą nałożyć ze względów bezpieczeństwa narodowego poprzez kontyngent bezcłowy znacznie przewyższający obecne poziomy wywozu.