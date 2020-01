BistroBot od foodRobotics. Następca kuchenki mikrofalowej?

BistroBot to urządzenie vendingowe, które służy do sprzedaży dań ciepłych. Najbardziej problematyczny przy jego projektowaniu był blok podgrzewania. Firma foodRobotics otrzymała właśnie patent na hybrydowy system grzewczy, który łączy zalety ogrzewania mikrofalowego oraz piekarnika, przy zachowaniu wilgotności posiłku. Oprócz systemu grzewczego BistroBot zawiera także - również opatentowaną – komorę magazynową o dużej pojemności, zawierającą do 240 szokowo mrożonych posiłków.

– Przed naszymi konstruktorami stanęło więc zadanie opracowania systemu podgrzewania eliminującego wady typowej kuchenki mikrofalowej, umożliwiającego dodatkowo szybkie podpiekanie dań – wyjaśnia Michał Turów, Główny Konstruktor w foodRobotics.

Zintegrowany blok grzewczy za pomocą odpowiedniej emisji mikrofal podgrzewa danie w całej objętości, eliminując ryzyko poparzenia ust przez bardzo gorące punkty.

Stworzenie automatu do sprzedaży wysokojakościowych posiłków gorących wydawało się prostym pomysłem - wystarczy połączyć ze sobą chłodziarkę lub zamrażarkę, kuchenkę mikrofalową oraz blok sterujący i obsługujący płatności. Problemem jednak okazał się blok podgrzewania. Konstruktorom chodziło o uzyskanie potrawy maksymalnie zbliżonej do świeżego dania restauracyjnego.Podgrzanie głęboko zamrożonego dania musiało być szybkie i nie powodujące utraty walorów smakowych. Konieczne było podgrzewanie mikrofalowe. Jednak należało wyeliminować wady takiego podgrzewania, czyli nierównomierne ogrzanie potrawy, zmianę konsystencji dania i wysuszenie potrawy.W efekcie prac inżynierów powstał zintegrowany blok grzewczy, który za pomocą odpowiedniej emisji mikrofal podgrzewa danie w całej objętości, eliminując ryzyko poparzenia ust przez bardzo gorące punkty. Wysokowydajny element grzewczy IR (bazujący na opiekaniu za pomocą promieniowania podczerwonego) umożliwia z kolei podpieczenie dania w celu uzyskania chrupkiej, apetycznej powierzchni, bez wysuszania potrawy.System podgrzewania został objęty ochroną patentową ważną na terenie całej Unii Europejskiej.Opatentowana komora grzewcza stała się sercem BistroBota®, automatu vendingowego do sprzedaży ciepłych posiłków. System grzewczy, nie psujący jakości podgrzewanych potraw, umożliwił wprowadzenie do sprzedaży dań restauracyjnych. Menu BistroBota® to kulinarne przedsięwzięcie kucharzy Meating Point, pracujących pod okiem szefa kuchni Łukasza Bularza.System podgrzewania opatentowany przez Food Robotics może również stanowić bazę do stworzenia samodzielnego urządzenia, błyskawicznie podgrzewającego potrawy bez utraty ich jakości.