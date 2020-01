Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

W ostatnich latach obserwujemy gwałtowną zmianę sposobów, w jaki użytkownicy internetu korzystają z zasobów dostępnych w sieci. Radykalnie zmieniło się również podejście do tradycyjnych form reklamy, które są coraz mniej skuteczne. Konieczne jest więc szukanie nowych dróg i form dotarcia do potencjalnych klientów. Jednym z rozwiązań jest reklama natywna.

Definicja. Czym jest reklama natywna?

Przykłady reklamy natywnej

Korzyści z publikacji artykułów natywnych - 5 najważniejszych zalet

Bombardowanie użytkowników milionem spotów, bannerów i innych komunikatów reklamowych z każdej strony spowodowało, że jako odbiorcy nauczyliśmy się ignorować reklamy i coraz bardziej filtrować treści, którym chcemy poświęcić swój czas. Standardowe treści reklamowe często nie interesują już użytkowników.Ogromna liczba reklam w internecie zaowocowała również zmianą w sposobie korzystania z treści internetowych – obecnie bardzo wielu użytkowników korzysta z AdBlocka, by blokować niechciane reklamy.Wiele osób straciło też zaufanie do różnych form polecających określone produkty np. wpisów polecających publikowanych przez blogerów.Reklama natywna jest rozwiązaniem, które jest korzystne dla obydwu stron: dla reklamodawców i dla odbiorców treści. To forma, która dobrze integruje się z miejscem, w którym występuje i przedstawia realną wartość dla użytkownika. Kryterium reklamy natywnej spełniają treści, w których promocja naszej firmy czy produktu jest zaznaczona bardzo subtelnie. Zdecydowanie większą uwagę skupia się na rzetelności i wartości przekazywanych treści.Reklama natywna może przybierać różne formy. Najpopularniejsze to artykuły poradnikowe i eksperckie. Inne formy to np. lokowanie produktu w filmie czy programie telewizyjnym, rekomendacje, płatne wpisy w social mediach, wywiady, grafiki, zdjęcia do artykułu. Możliwości jest bardzo dużo. Tak jak dużo jest miejsc, w których może być umieszczona. My skoncentrujemy się na jednym rodzaju – artykułach poradnikowych umieszczanych w serwisach internetowych, gdyż jest to forma przedstawiająca największą wartość ze strony odbiorcy, dzięki czemu najchętniej przez niego poszukiwana.W dobrej reklamie natywnej liczy się angażująca treść. Taka, która będzie przedstawiała dla odbiorcy konkretną wartość czyli udostępnia mu content, którego poszukuje. Dzięki temu użytkownik jest realnie zainteresowany naszym przekazem i dużo łatwiej przyciągnąć jego uwagę. Zyskujemy sposób przekazu, w którym odbiorca sam, dobrowolnie, zwraca uwagę na nasze treści i ma kontakt z naszą marką.Reklama natywna przekłada się również na pozyskanie ruchu na naszej stronie, choć jest to proces rozłożony w czasie. W tej formie omijamy epatowanie reklamą przypadkowych osób i docieramy tylko do użytkowników, którzy są zainteresowani poruszanymi przez nas tematami i naszą branżą. Trafiamy do nich w momencie, gdy sami interesują się tematem i poszukują informacji na określony temat.Umieszczenie artykułu eksperckiego przygotowanego przez naszą firmę i zawierającego wzmiankę o niej w otoczeniu wartościowych treści jest dużo skuteczniejsze od standardowych form reklamy. Dzięki dostarczaniu odbiorcom wartościowych i interesujących treści, występujemy w roli autorytetu i doradcy. Dzielimy się z użytkownikiem swoją wiedzą. Takie potraktowanie potencjalnego klienta przekonuje go dużo bardziej, niż sama marka czy agresywne formy reklamy. W ten sposób budujemy pozytywną więź między odbiorcą a naszą firmą i w jego oczach zyskujemy status specjalisty posiadającego wiedzę i kompetencje w swojej dziedzinie. Dzięki interesującym treściom zyskujemy też dużo większe szanse na lepsze zapamiętanie naszej marki.Dzięki „byciu bliżej” użytkownika i odpowiadaniu na jego potrzeby, zyskujemy większą skuteczność w sprzedaży naszych produktów lub usług. Przeprowadzone badania dowodzą, że użytkownicy stykający się z reklamą natywną wykazują większe intencje zakupowe niż w przypadku innych form reklamy.Wartościowe artykuły natywne są zazwyczaj umieszczane w serwisach na stałe. Dzięki temu potencjalni odbiorcy będą mieli do nich dostęp w każdej chwili, gdy pojawi się u nich zainteresowanie tematem (a co za tym idzie często również potrzeba zakupowa). Nasza promocja trwa więc non stop, nie tylko przez kilka dni czy tygodni.Dzięki swoim zaletom, reklama natywna zyskuje obecnie coraz większą liczbę zwolenników. Jeśli więc jeszcze z niej nie korzystaliśmy, warto rozważyć uwzględnienie w budżecie marketingowym takiej formy promocji naszych produktów czy usług. Oczywiście pewną barierą może tutaj być przygotowanie treści, które będą atrakcyjne dla naszych potencjalnych użytkowników i klientów, zwłaszcza jeśli nie mamy talentu pisarskiego. W takim przypadku, jeśli nie wiemy jak przygotować wartościowy artykuł natywny, który zainteresuje czytelników warto zwrócić się o pomoc do redakcji serwisu, w którym chcemy opublikować materiał. Większość redakcji zatrudnia osoby, które na podstawie naszych materiałów i wytycznych przygotują odpowiedni tekst dopasowany do serwisu i zainteresowań odbiorców.