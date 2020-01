Sprawdź, czy potrzebujesz systemu ERP. 4 przesłanki wdrożenia

Planujesz otworzenie nowego oddziału przedsiębiorstwa, utworzenie spółki lub międzynarodowej grupy kapitałowej? Narzekasz na natłok dokumentacji i coraz większą ilość błędów? Przestajesz nadążać za oczekiwaniami klientów? A może masz problemy z komunikacją wewnątrz firmy? W każdym z tym przypadków powinieneś rozważyć wdrożenie systemu ERP.

Rozwój struktur firmy

„Jednym z powodów decyzji o wdrożeniu ERP w przedsiębiorstwie jest znaczy rozwój jego działalności. Dotyczy to również tych firm, które rozbudowują swój biznes na skalę globalną. Tworząc międzynarodową grupę kapitałową czy sieć partnerską, musimy wziąć pod uwagę tak wielką ilość zmiennych, że uzyskanie transparentnej widoczności danych (co tak naprawdę się dzieje lub się nie dzieje, a powinno) jest w zasadzie niemożliwe bez cyfryzacji i automatyzacji procesów, a także odzwierciedlenia ich w nowoczesnym systemie.” – mówi Filip Fludra, Sales Manager Exact Software Poland.

„Szczególnym ryzykiem dla współczesnego przedsiębiorcy pozostaje obszar prawny – ilość przepisów w ostatnich latach wzrasta wraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie. Od czasu cyfryzacji raportowania podatkowego (JPK) nowe systemy ERP stanowią dodatkową ochronę podatnika – przedsiębiorcy.” – dodaje Filip Fludra.

Natłok dokumentacji i większe ryzyko błędów

„Dodatkową zaletą elektronicznego obiegu dokumentów jest likwidacja problemu przechowywania dokumentacji w formie papierowej i możliwość dokładnego ustalania poziomów dostępu: dostęp niepowołanych osób do segregatora na półce był znacznie łatwiejszy. Ma to duże znaczenie w świetle przepisów o ochronie danych osobowych. Elektroniczna dokumentacja i automatyzacja procesów finansowo-księgowych pomagają nie tylko w osiąganiu większej efektywności, ale również w lepszym zabezpieczeniu firmy” – Filip Fludra, Sales Manager Exact Software Poland.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Natłok procesów Natłok procesów to jeden z powodów, dla których warto pomyśleć o inwestycji w systemy ERP

Problemy z komunikacją wewnątrz firmy

Klient chce szybciej i łatwiej

Wzrost zamówień, natłok zleceń, rozszerzenie oferty produktowej, pierwsze zlecenia od zagranicznego kontrahenta czy przyrost fizycznych aktywów. W każdej z tych sytuacji musisz liczyć się z potężnym wzrostem danych. To najwyższy czas, aby pomyśleć o cyfryzacji procesów. W przeciwnym razie zarządzanie może stać się udręką, a efektywność – pobożnym życzeniem. Integrację poszczególnych działów i funkcji umożliwiają systemy ERP. Decyzja o ich wdrożeniu powinna być jednak przemyślana. Kiedy warto pokusić się o taką inwestycję? Oto kilka przesłanek.Firmy, które prężnie się rozwijają często na pewnym etapie nie są w stanie kontrolować wszystkich danych, np. stanów magazynowych, etapów produkcji, poziomu kosztów związanych z pracownikami sezonowymi czy kosztów obsługi nowych przepisów podatkowych. Szczególnie w przypadku działalności międzynarodowej, gdzie pod uwagę muszą być brane różne systemy prawne, normy produkcyjne czy strefy czasowe. Nowoczesny system ERP pozwoli usystematyzować pracę wszystkich podmiotów, dając wgląd do danych odpowiednim osobom. Sprawdzenie informacji w takim systemie jest znacznie szybsze niż pozyskiwanie ich z odrębnych aplikacji, a także dokładniejsze. Wiele informacji jest dostępnych w czasie rzeczywistym w odróżnieniu do tych, które pracownicy pozyskują z analizy arkuszy kalkulacyjnych.Podobnie w firmach produkcyjnych podgląd etapów produkcji czy stanów magazynowych jest przydatny dla handlowców, którzy odpowiadają za sprzedaż towarów. Może okazać się również niezbędny z punktu widzenia kierownictwa odpowiedzialnego za błyskawiczne dostosowanie powierzchni magazynowej do wolumenu produkcji tak, aby ta była efektywna, a magazyn nie stał pusty czy przepełniony wbrew przepisom. Nie można pominąć procesów związanych z zasobami ludzkimi, ich dostępnością, poziomem kompetencji i potencjałem do zwiększania. Wielość elementów, które błyskawicznie muszą być wzięte pod uwagę, aby biznes się rozwijał i utrzymywał przewagę konkurencyjną, jest ogromna.W przypadku dużych organizacji udokumentowanie każdego procesu jest utrudnione. Zanim papierowy dokument finansowy trafi do księgowości, ktoś go musi wypisać, zaakceptować, a potem przekazać w formie papierowej. Zanim działy finansowe wprowadzą dane do systemu – informacje będą już nieaktualne. Elektroniczny obieg dokumentów, jako element całego systemu do zarządzania firmą, automatyzuje większość prac związanych z dokumentacją – ryzyko błędu jest nikłe, a dokumentacja bezpieczniejsza. Proces wystawiania faktur jest znacznie prostszy, a także możliwy do przeprowadzenia nawet na odległość – w przypadku wyjazdów służbowych, pracy w trybie home office czy w innym oddziale firmy.Wraz z rozwojem firmy rośnie także jego zespół, co wymaga od przedsiębiorców przywiązywania coraz większej uwagi do komunikacji wewnątrz organizacji. Wtedy, gdy poszczególne działy są umiejscowione daleko od siebie, firma ma kilka oddziałów lub praca odbywa się także w terenie, przekazywanie informacji może być utrudnione. Uporządkowane wzorce działania pozwolą na dzielenie się wiedzą w sposób stały. Dzięki temu również proces on-boardingu nowych pracowników będzie przebiegał szybciej, a poszczególne zespoły będą mogły zdobywać nowe doświadczenia. Zarówno wraz z rozbudową firmy, jak i postępującą cyfryzacją, kluczowy staje się bieżący dostęp do danych i łatwa wymiana informacji – także dzięki mobilnemu dostępowi do nich, niezależnie od lokalizacji. Systemy, które pozwalają na akceptację dokumentów czy przekazanie ich poprzez przeglądarkę bądź urządzenie mobilne, mogą znacząco wpływać na efektywność pracy i oszczędzać czas.Cyfryzacja gospodarki pociąga za sobą rosnącą konkurencję – nawet dla firm mocno osadzonych w danym sektorze czy branży. Nieznane marki wyrastają i zyskują coraz większe udziały rynkowe. Dzieje się tak w przypadku nowych usług i produktów – często cyfrowych – realizujących potrzeby klientów, w taki w sposób, jakiego oczekują w całym procesie. User experience rządzi przemysłem i usługami, a klienci odwracają się od tych firm, które się w tym kierunku nie rozwijają. Nowoczesny system ERP pozwala zapamiętać wszystkie informacje dotyczące kontrahenta i klienta. Informacje np. związane z przypisanym dla danej firmy rabatem, są łatwo dostępne, podpięte pod odpowiedniej osoby/projektu i widoczne w systemie. Zasoby, które mogą decydować o zwiększaniu przychodów nie są – jak często bywa w tradycyjnych organizacjach – elementem wiedzy danego pracownika, który w każdej chwili może odejść z firmy. Są one przechowywane wewnątrz systemu, w którym łatwo sprawdzić całą historię współpracy, bieżący poziom ewentualnego zadłużenia, a także informacje wspierające budowanie relacji z danym partnerem np. datę jego urodzin, hobby czy całą wcześniejszą korespondencję.