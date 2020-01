Polacy ocenili swoją sytuację ekonomiczną. Kto narzeka?

Nadszedł Nowy Rok. W jakich humorach rozpoczęli go Polacy? Z opracowanego przez Santander Consumer Banku raportu „Polaków portfel własny – kochamy okazje” wynika, że w społeczeństwie panują dobre nastroje, których nie mąci nawet zapowiadane spowolnienie gospodarcze. Swoją sytuację finansową dobrze ocenia niemal trzy czwarte z nas. W tej grupie zaznacza się dominacja mężczyzn. Widać również, że optymizm kurczy się wraz z wiekiem respondentów, ale niezadowolonych znajdziemy również wśród trzydziestolatków.

- Wyniki badań nie powinny dziwić, bo dzisiaj coraz częściej mówimy o nierówności w zarobkach, która stanowi spore wyzwanie w wielu sektorach gospodarki. Na gorszą sytuację materialną Polek składa się wiele czynników. Po pierwsze, demografia. Panie biją na głowę mężczyzn, jeśli chodzi o długość życia. Po drugie, kobiety szybciej przechodzą na emeryturę, na której są dłużej, właśnie ze względu na długość życia.– ocenia Piotr Dolata, członek zarządu i dyrektor Pionu Kredytów Konsumenckich Santander Consumer Banku – banku od kredytów.

Kliknij, aby powiekszyć fot. milanmarkovic78 - Fotolia.com Polacy dobrze ocenili swoją sytuację ekonomiczną Zdecydowana większość Polaków zaczyna rok 2020 w bardzo dobrych nastrojach – przynajmniej jeśli chodzi o ocenę własnej sytuacji finansowej.

- O ile korelacja poziomu zadowolenia z miejscem zamieszkania nie jest dość oczywista, o tyle zależność pomiędzy wykształceniem i uzyskiwanym dochodem nie powinna dziwić. Im wyższe oba te czynniki, tym większa satysfakcja z aktualnej sytuacji materialnej – dodaje Piotr Dolata.

Kliknij, aby powiekszyć fot. milanmarkovic78 - Fotolia.com Polacy dobrze ocenili swoją sytuację ekonomiczną Zdecydowana większość Polaków zaczyna rok 2020 w bardzo dobrych nastrojach – przynajmniej jeśli chodzi o ocenę własnej sytuacji finansowej.

Sytuacja ekonomiczna Polaków wygląda całkiem dobrze. Tego przynajmniej dowodzą odpowiedzi udzielone przez respondentów na potrzeby raportu „Polaków portfel własny – kochamy okazje”. Okazuje się, że dobrze ocenia ją aż 73,2 proc. badanych, z czego 15,4 proc. określa swoje zadowolenie jako bardzo wysokie. Odsetek zdecydowanych pesymistów sięga zaledwie 7,7 proc. Wśród optymistów dominują mężczyźni (78,5 proc.), kobiet zadowolonych ze swojej sytuacji ekonomicznej jest o 10 p.p. mniej. Znacznie więcej przedstawicielek płci pięknej jest również w grupie osób zdecydowanie niezadowolonych (12,3 proc. vs 2,7 proc. mężczyzn). Taka sytuacja nie jest jednak zaskoczeniem.Z raportu wynika również, że sytuacja ekonomiczna cieszy nas niezależnie od wieku. Porównywalne zadowolenie widać zarówno wśród dwudziestolatków, jak i pięćdziesięciolatków, odpowiednio 78,2 i 79,5 proc. Sprawy mają się nieco inaczej w przypadku respondentów deklarujących pesymizm. W najmłodszej grupie wiekowej niezadowolenie deklaruje 12,2 proc., wśród najstarszych – co trzeci z badanych. Co ciekawe, drugą najbardziej niezadowoloną grupą po 70 plus są Polacy w w wieku ok. 30 lat.Kiedy spojrzymy na wyniki badania przez pryzmat miejsca zamieszkania, widzimy że najwięcej osób zadowolonych ze swojej sytuacji ekonomicznej znaleźć można w dużych miastach, takich jak Lublin czy Białystok (o populacji między 250 a 500 tys. mieszkańców). Zaskoczeniem może być, że z kolei najwięcej niezadowolonych zamieszkuje metropolie takie jak np. Poznań czy Warszawa. Szansa na spotkanie osoby deklarującej zdecydowane zadowolenie ze stanu ich finansów jest też wysoka na wsi (18,7 proc).W grupie osób o najwyższych dochodach swoją sytuację ekonomiczną pozytywnie oceniają niemal wszyscy (98,2 proc.). Z kolei w grupie o dochodach najniższych, ponad 42,1 proc. ocenia swoją sytuację negatywnie.A jak dobra sytuacja ekonomiczna wpływa na nasze nastawienie do zakupów i noworocznych wyprzedaży? Jeśli przyjrzeć się wynikom badania przez pryzmat tego, na ile dana osoba pozytywnie postrzega swoją sytuację finansową, znaleźć można kilka ciekawych zależności.I tak np. Polacy, którym nie podoba się ich aktualna sytuacja ekonomiczna, zdecydowanie największą wagę przywiązują do aktualnej ceny produktu (a nie np. różnicy między ceną wyjściową i docelową). Będą też bardziej, niż ci zadowoleni, wrażliwi na wysokość rabatu. Nie będzie zaskoczeniem, że z kolei dla osób bardzo zadowolonych ze swojego poziomu finansowego kluczowe znaczenie ma marka oferowanego w promocji towaru. Grupa najbardziej zadowolonych respondentów (18 proc.) najczęściej też uważa, że na wyprzedaży przydaje się karta kredytowa, bo dzięki temu nie przeoczy się żadnej okazji.