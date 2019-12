Pozycjonowanie w wyszukiwarce: jakie trendy Google 2019?

Zakupy online zyskują wśród Polaków coraz większą popularność. W poszukiwaniu produktów i usług najczęściej sięgamy po wyszukiwarkę Google. Jakie hasła cieszyły się największą popularnością w minionym roku? Najnowsze podsumowanie wskazuje m.in., że w kategorii „ile kosztuje” zwycięzcą okazała się fraza „ile kosztuje krowa?”, w przypadku przecen “przeceny lodówek”, a listę „tanie” otwierały „tanie loty”.

Ile kosztuje

Ile kosztuje krowa? Ile kosztuje bilet do USA? Ile kosztuje Netflix? Ile kosztuje nabicie klimatyzacji? Ile kosztuje gram złota? Ile kosztuje bursztyn? Ile kosztuje 1 kWh? Ile kosztuje budowa domu? Ile kosztuje funt? Ile kosztuje aparat na zęby?

Przeceny

przeceny lodówki przeceny przeceny 2019 buty przeceny nocne przeceny przeceny gier przeceny letnie 2019 sukienki przeceny przeceny w sklepach

Czego szukali w Google Polacy? "Ile kosztuje krowa?" to najszybciej zyskujące na popularności hasło w Google w kategorii "Ile kosztuje" w 2019 roku.

Tanie loty Tanie jedzenie Tania książka Tanie miejsca dla grup Tanie wakacje Tanie restauracje Tanie linie lotnicze

Podróże

Last minute Wakacje last minute Majówka 2019 Agroturystyka Last minute Grecja Wycieczki last minute Grecja last minute Super last minute Egipt last minute Turcja last minute

Święta i uroczystości

Święta Bożego Narodzenia:

Życzenia świąteczne Życzenia bożonarodzeniowe Loteria świąteczna Pierniki świąteczne Piosenki świąteczne Kartki świąteczne bożonarodzeniowe Paznokcie świąteczne Stroiki bożonarodzeniowe 2018 Ozdoby świąteczne Tapety świąteczne

Inne święta i uroczystości:

Wielkanoc 2019 Życzenia wielkanocne Noc sylwestrowa Walentynki Suknie ślubne Sylwester Rocznice ślubu Sukienki sylwestrowe Przekąski na Sylwestra Babka wielkanocna

Prezenty:

Prezent dla mężczyzny Prezent dla mamy Prezent na roczek Prezenty na święta Prezent dla chłopaka Prezent na walentynki Prezent dla taty Prezent dla dziewczyny Prezent na Dzień Matki Prezent na 18

Finanse:

Kurs euro Kurs dolara Kurs funta ZUS PUE ZUS Euro Kursy walut Przelicznik walut e-PIT Kalkulator walut

Relacje:

Portal randkowy Pierścionek zaręczynowy Zaproszenia ślubne Randki Życzenia ślubne Obrączki ślubne Życzenia walentynkowe Wierszyki na walentynki

To, co wpisujemy w wyszukiwarkę Google, stanowi odzwierciedlenie najbardziej aktualnych trendów oraz tematów, które elektryzują społeczeństwo. Czego poszukiwali Polacy w mijających miesiącach? Jakie trendy Google dały o sobie znać?„Ile kosztuje” to fraza wpisywana w Google nader często. W minionym roku na szczycie tego rodzaju wyszukiwań pojawiło się hasło „Ile kosztuje krowa?”, drugie miejsce zajęły zapytania o koszty biletu do Stanów Zjednoczonych, a podium zamknęły pytania o koszty Netflixa . Oto pełne zestawienie TOP 10.Czego Polacy poszukiwali na przecenach w sklepach online ? Jeżeli chodzi o zeszłoroczne trendy Google w kategorii “Przeceny”, to zdecydowanym liderem okazały się “przeceny lodówek”, wyprzedzając “przeceny butów” oraz “przeceny gier”. Czwarte miejsce zajęły przecenione sukienki. Polacy bardzo często wpisywali w wyszukiwarkę także same hasła “przeceny”, “przeceny 2019” lub też “nocne przeceny” czy “przeceny letnie 2019”.Zestawienie w kategorii “tanie” otwierają “tanie loty”, które okazały się popularniejsze od “taniego jedzenia” i “tanich książek”. Na tej samej liście znalazły się także wyszukiwania takie jak: “tanie miejsca dla grup”, “tanie wakacje”, “tanie restauracje” i “tanie linie lotnicze”.Lista “tanie” zawiera wiele wyszukiwań, które bezpośrednio odnoszą się do wakacji i planowania lotów. Z danych Google wynika, że Polacy pokochali podróżowanie za nieduże pieniądze, a ranking dotyczący podróży wskazuje, że najczęściej szukamy ofert “last minute” lub “wakacji last minute”. Zanim jednak pomyślimy o letnich miesiącach, planujemy weekend majowy, co znajduje odzwierciedlenie w zapytaniu “Majówka 2019”. Skoro wszystkich wycieczek szukamy w ostatniej chwili, podobna tendencja dotyczy też wybieranych krajów. Wśród destynacji “last minute” króluje Grecja, a zaraz za tym państwem na podium uplasowały się Egipt i Turcja.Trendy Google pokazują, że przy okazji Świąt Bożego Narodzenia zdecydowanie brakuje nam pomysłów na życzenia i w tej kwestii lubimy zainspirować się podpowiedziami z wyszukiwarki. Interesują nas także loterie świąteczne, pierniki oraz piosenki. Wśród zapytań związanych z innymi świętami najpopularniejszym była “Wielkanoc 2019” wraz z “życzeniami wielkanocnymi”. Miejsce na podium należy się także “nocy sylwestrowej”, a tuż za nią uplasowały się “Walentynki”. Często pytamy także o sukienki na ważne wydarzenia w życiu, takie jak ślub. Google podpowiada nam także w kwestii pomysłów na prezent. Najczęściej nie wiemy, co kupić mężczyznom, a także szukamy inspiracji na prezent dla mamy lub dla dziecka z okazji świętowania 1. urodzin.