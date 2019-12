Prezenty na święta także od pracodawcy. Budżet to 10 000 zł

Prezenty na święta znajdziemy nie tylko w domowym zaciszu, ale również w pracy. Jak wynika z analizy Oferteo.pl, 46 proc. pracodawców przygotowuje upominki dla dzieci pracowników, co trzeci obdarowuje personel, a co piąty nie zapomina również o klientach firmy. Przeciętny budżet przeznaczany na ten cel zamyka się w kwocie 10 000 zł.

Prezenty na święta do 10 000 zł

Najnowsza odsłona badania Randstad „Plany Pracodawców”. potwierdziła, że polscy pracodawcy planują dla swoich pracowników dość hojne święta. Tego, że okres przedświąteczny jest w firmach czasem zacieśniania więzi, pracowniczych wigilii oraz wręczania prezentów na święta , dowodzi również badanie zrealizowane przez serwis Oferteo.pl.Jak wynika z analizy serwisu, jednym z popularnych, świątecznych upominków dla zatrudnionych są kosze prezentowe. Ci z pracodawców, którzy decydują się na tę formę upominku, najczęściej wypełniają go słodyczami (91% badanych), kawą lub herbatą (47%). Na umieszczenie w koszu alkoholu decyduje się 38% badanych, co względem poprzedniego roku oznacza spadek o 27 p.p. Z jednej strony może chodzić o kwestie natury moralnej, z drugiej o zwykłą ekonomię - przepisy nie pozwalają, aby alkohol wręczany w formie prezentu był rozliczany w kosztach. 6% ankietowanych zdecydowało się na wręczenie pracowników drobnej elektroniki, jak np. pendrive’y, powerbanki lub słuchawki.Firmy w większości zamawiają do 25 koszy prezentowych (46% badanych). Większą liczbę, od 26 do 100 koszy, wybierało 19% pracodawców, a powyżej 100 sztuk – 35% z nich. Budżet, jaki przedsiębiorstwa przeznaczają na świąteczne prezenty, wynosi najczęściej do 10 000 zł.65% wyrażających zainteresowanie kupnem koszy zwracało uwagę, że zależy im na jak najszybszej realizacji zlecenia, 32% składało zamówienie z miesięcznym wyprzedzeniem, a 3% robiło to trzy miesiące wcześniej.Prezenty na święta są miłym gestem i mogą pełnić funkcję motywacyjną dla zespołu. Według analizy Oferteo.pl, pracodawcy często organizują je z myślą o dzieciach pracowników. Aż 46% wszystkich zapytań złożonych na portalu dotyczyło właśnie upominków dla najmłodszych. 34% przedsiębiorców planowało obdarować zespół, a co piąty poszukiwał prezentu dla klientów firmy.