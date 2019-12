Startup i korporacja. Po co i jak je połączyć?

Poprawa wewnętrznych procesów w firmie, wdrażanie nowej usługi i produktu, perspektywa zysków oraz kwestie wizerunkowe. To cztery najważniejsze powody, dla których korporacje decydują się na współpracę ze startupami. Taka kooperacja niesie za sobą wymierne korzyści, chociaż nie brakuje w niej również wyzwań i punktów, które mogą okazać się newralgiczne. Jakie czynniki decydują tu o sukcesie i które z nich należy uznać za kluczowe? Odpowiedzi na te pytania dostarcza wspólny raport Huge Thing oraz PFR Ventures. Oto główne ustalenia płynące z tego opracowania.

Kluczowe wnioski z raportu

ze względu na to, że procesy wewnętrzne korporacji bywają skomplikowane i czasochłonne, największe szanse na nawiązanie współpracy z korporacją mają te startupy, które posiadają już gotowe i stosunkowe proste w implementacji rozwiązanie;

istniejąca kultura pracy oraz zmiana myślenia całej organizacji na różnych jej szczeblach to główne wyzwania, z jakimi zmagają się korporacje, rozwijając działania innowacyjne;

jednym z problemów we współpracy na linii startup – korporacja jest gotowość tej drugiej na ewentualną porażkę współpracy i przyjęcie zysku z niej w postaci wyciągniętych wniosków;

dużym wyzwaniem w realizacji obiecującej współpracy jest wzajemne niezrozumienie procedur i sposobów funkcjonowania, zarówno po stronie startupu, jak i korporacji;

wszystkie korporacje, które wzięły udział w badaniu w Polsce wspierają działalność innowacyjną oraz są zainteresowane współpracą ze startupami. Wśród celów takich działań, wciąż jednak relatywnie dużą rolę odgrywa tutaj chęć budowania wizerunku firmy jako otwartej na innowacje;

dla działów odpowiadających za pozyskiwanie z zewnątrz innowacji kluczowe jest odpowiednie zlokalizowanie działu w strukturze organizacji, który będzie odbiorcą innowacji. Im bardziej bezpośrednia relacja zespołu ds. innowacji z zarządem firmy i możliwość współtworzenia strategii firmy w obszarze innowacji, tym większa jest szansa na skuteczność prowadzonych przez niego działań.

Innowacja

Startup i korporacja – po co ta współpraca?

uzupełnienie oferty korporacji - startupy działają trochę tak, jakby były niezależnymi i nie korporacyjnymi zespołami R&D. Bardzo szybko tworzą, testują, sprawdzają produkty i weryfikują swój model biznesowy,

- startupy działają trochę tak, jakby były niezależnymi i nie korporacyjnymi zespołami R&D. Bardzo szybko tworzą, testują, sprawdzają produkty i weryfikują swój model biznesowy, optymalizacja procesów wewnętrznych - tzw. sustaining innovation, czyli wszystko to, co usprawnia pewne procesy, ułatwia wykonywanie zadań.

- tzw. sustaining innovation, czyli wszystko to, co usprawnia pewne procesy, ułatwia wykonywanie zadań. wzbogacenie kultury pracy organizacji - gdy dynamiczna jednostka wchodzi do struktury korporacji dochodzi do konfrontacji idei, stylów działania i organizacji pracy a także podejścia do procesów.

- gdy dynamiczna jednostka wchodzi do struktury korporacji dochodzi do konfrontacji idei, stylów działania i organizacji pracy a także podejścia do procesów. kreowanie wizerunku nowoczesnej firmy – wartość jaka płynie z plasowania marki jako innowacyjnej.

– wartość jaka płynie z plasowania marki jako innowacyjnej. szybsze tworzenie rozwiązań – startupy mają przewagę, że ich praca nie jest wpisana w skomplikowane procedury - działają więc sprawniej.

– startupy mają przewagę, że ich praca nie jest wpisana w skomplikowane procedury - działają więc sprawniej. uczenie się - możliwość uczenia się sposobu działania od startupów i wyciągania lekcji z błędów, które są czasem nieuniknione.

To co jest bardzo pozytywne to zmiana podejścia dojrzałego biznesu do współpracy ze startupami” – podkreśla Marta Janczewska – Bażak z Huge Thing. – Podczas rozmów, w których zbieraliśmy dane do raportu osoby odpowiedzialne za pracę z innowacją często mówiły, że kiedy zaczynali organizować pierwsze inicjatywy skierowane do startupów to ich główną motywacją było wygenerowanie pozytywnych publikacji - PR. Jednak po drodze zobaczyli potencjał jaki może iść z tej współpracy i obecnie głównymi powodami dlaczego korporacje w Polsce współpracują z początkującymi firmami jest - wsparcie wewnętrznych procesów, wprowadzenie nowej usługi czy produktu oraz potencjalny zysk. Co nie zmienia faktu, że około 50% przebadanych firm dalej uznaje PR za jedną z ważniejszych motywacji do tego typu działań - podkreśla.

Jedną z najbardziej popularnych, pozamarketingowych, form współpracy korporacji ze startupami na świecie są fundusze Corporate Venture Capital. To model, w którym najwięksi gracze obejmują mniejszościowe pakiety w innowacyjnych przedsiębiorstwach – tym samym zyskują przegląd rynku i dostęp do najnowszych technologii. Swoje CVC posiada 40% spółek z listy Fortune500. Taka formuła przyjmuje się też w Polsce – powiedziała Małgorzata Walczak, dyrektorka inwestycyjna w PFR Ventures.

Omawiany raport jest efektem kilkudziesięciu godzin, które firma Huge Thing poświęciła na rozmowy z przedstawicielami największych korporacji reprezentujących różne branże.To właśnie innowacja i odpowiednie do niej podejście stanowi oś współpracy na linii startup i korporacja. Raport wskazuje dobitnie, że innowacja nie jest już w dużych korporacjach pustym sloganem. Jest to wymóg współczesnego świata i biznesu. Autorzy raportu nie mają wątpliwości – na świecie trwa globalny wyścig innowacyjności. Przykłady firm takich jak NOKIA, KODAK czy Dell pokazują, że ten kto nie nadąża za zmianami w dzisiejszym świecie technologii – odpada z gry. Duże korporacje mają świadomość, że aby pozostać na topie muszą nadążać za bieżącym światem, co oznacza zmiany wewnątrz firmy i nowe, innowacyjne produkty. Osoby odpowiedzialne za pracę z innowacją w korporacjach, które wzięły udział w badaniach wskazują, iż scouting, czyli poszukiwanie rozwiązań, testy oraz wdrożenie kosztują korporacje dużo czasu oraz pracy, jednak mimo wszystko często okazuje się, że pozyskanie innowacji z zewnątrz jest to o wiele prostszym i szybszym rozwiązaniem niż zbudowanie czegoś od zera własnymi siłami. I tu kluczową rolę pełnią właśnie startupy.Raport wskazuje czynniki motywacyjne korporacji do nawiązania współpracy ze startupami. Co ciekawe, uległy one znaczącej zmianie na przestrzeni ostatnich lat.Powstaje pytanie jak połączyć startup i głodną innowacji korporację? Raport Huge Thing wskazuje, iż cały czas najpopularniejszymi aktywnościami w jakie angażują się korporacje w Polsce w celu nawiązania kontaktu ze startupami, to wszelkiego rodzaju wydarzenia - Hackathony, Service Jamy czy konkursy. Niecałe 60% rozmówców potwierdza, że w ciągu ostatniego roku współpracowało z programem akceleracyjnym dla startupów. Poza akceleracją dzielenie się wiedzą w postaci mentoringu oraz organizacja i partnerstwo z inkubatorami są jednymi z bardziej popularnych form nawiązywania kontaktu.. Jedynie jedna trzecia przebadanych firm aktywnie inwestuje w młode przedsiębiorstwa, a 8,3% firm dokonało akwizycji takich spółek. Co ciekawe sporo rozmówców wykazało zainteresowanie tematem CVC (Corporate Venture Capital) i przedstawiało zdanie, że jest to przestrzeń, w której widzą duży potencjał.