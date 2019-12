Najtańsze loty do Oslo, najczęstsze do Londynu. Podsumowanie 2019

Londyn, Rzym i Bangkok to trzy miasta, do których najczęściej latają Polacy - wynika z opracowanego przez KAYAK.pl podsumowania mijających 12 miesięcy. Żadnego z tych miast nie znajdziemy jednak na liście najtańszych lotów. Tu królują bowiem Oslo, Sztokholm i Mediolan, a także Ejlat, Amman oraz Marrakesz. Destynacją, która zanotowała najpokaźniejszy wzrost zainteresowania wśród polskich turystów okazały się Seszele.

„Koniec roku to czas, w którym możemy na chwilę zwolnić i przyjrzeć się podróżniczym trendom, jakie panowały w okresie ostatnich 12 miesięcy. Wiele z nich nikogo nie zdziwi, jak choćby popularność Londynu czy Barcelony. Polacy są jednak narodem ciekawym świata, o czym może świadczyć nieustająca popularność Tajlandii czy też olbrzymi wzrost popularności Jordanii. Dla odkrywców wybierających się w nowe rejony stworzyliśmy nową funkcję — Przewodniki KAYAK, która umożliwia wygodne planowanie i dzielenie się cennymi wskazówkami z innymi podróżnikami” - powiedziała

Aleksandra Sowa-Frąckowiak, rzecznik prasowy KAYAK.pl.

W pierwszej dziesiątce najczęściej wybieranych przez Polaków destynacji znalazły się tylko dwa miasta pozaeuropejskie - Bangkok (3. pozycja) oraz Nowy Jork (7.). Wniosek z tego, że szczególnie upodobaliśmy sobie krótkie podróże. Na szczycie zestawienia, co właściwie nie jest żadnym zaskoczeniem, znalazł się Londyn, a druga pozycja przypadła w udziale stolicy słonecznej Italii. Pierwszą piątkę zamknęły Barcelona i Paryż.Jeżeli chodzi natomiast o najtańsze loty, to nie oferowało ich żadne z wymienionych powyżej miast. Tutaj, jak wynika z analizy KAYAK.pl, zdecydowany prym wiodły Oslo i Sztokholm, w przypadku których bilet lotniczy w dwie strony nie kosztował więcej niż 170 zł. Budżetowe przeloty oferowała jednak nie tylko Skandynawia - za około 300 złotych mogliśmy odwiedzić znacznie cieplejsze Rimini, Kijów, czy tętniący życiem Berlin. Najtańsze loty poza Europę prowadziły do Izraela i Jordanii (ok 300 zł za przelot do Eljatu i Ammanu). Miłośnicy upałów mogli znaleźć loty za mniej niż 300 zł w obie strony. Amman zawdzięcza miejsce w czołówce dużemu, 32% spadkowi cen w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jeśli chodzi o Europę, średnie ceny lotów do Zadaru spadły z ponad 1000 zł do 425 zł, czyli aż o 58%. Przy takiej tendencji popularność Chorwacji wśród Polaków na pewno nie zmaleje.Z danych KAYAK.pl wynika również, że w 2019 roku Polacy wyjątkowo cenili sobie wypoczynek pod palmami — zainteresowanie pobytem na Seszelach wzrosło o niemal 300%. Pustynne eskapady w Jordanii również zauważalnie zyskały na popularności (+175%) w porównaniu z ubiegłym rokiem. Pierwsza dziesiątka krajów o największych wzrostach liczby wyszukiwań zdominowana jest zresztą przez miejsca kojarzone z wakacjami w pełnym słońcu – większą popularnością cieszą się m.in. Tanzania (+56%) z rajskimi plażami Zanzibaru czy słoneczna Chorwacja (+72%), która znalazła się na trzecim miejscu rankingu.