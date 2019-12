GUS: eksport i import znowu w górę. Wzrosty o 6,7% i 4,3%

Handel zagraniczny nie hamuje. Z danych opublikowanych właśnie przez GUS wynika, że od stycznia do października br. wzrosty stały się udziałem zarówno eksportu, jak i importu. Względem analogicznego okresu poprzedniego roku pierwszy wzrósł o 6,7%, a drugi o 4,3%. Dodatnie saldo osiągnęło poziom 4,6 mld PLN.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Obroty towarowe ogółem i według grup krajów Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 4,6 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosło minus 13,8 mld PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Obroty towarowe według ważniejszych krajów Udział Rosji w imporcie zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. o 1,0 p. proc. i stanowił 6,1%. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Najnowsze dane GUS wskazują, że na przestrzeni pierwszych dziesięciu miesięcy br. obroty towarowe handlu zagranicznego osiągnęły wartość 845,4 mld PLN ( eksport ) oraz 840,8 mld PLN (import).Tradycyjnie już najwięcej towarów przyjeżdżało do nas z terytorium Niemiec, Chin i Rosji. W czołówce krajów, do których Polska eksportowała najwięcej, znalazły się z kolei Niemcy, Czechy i Wielka Brytania.Jak podaje GUS, wzrosty obserwowane były w większości sekcji towarowych. Jeżeli chodzi o eksport, to największy dotyczył olei, tłuszczów, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 27,2%) oraz napojów i tytoniu (o 10,8%), natomiast spadek odnotowano w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 7,0%).W imporcie największy wzrost zanotowano w napojach i tytoniu (o 15,7%) oraz maszynach, urządzeniach i sprzęcie transportowym (o 8,4%) natomiast spadek obserwowano w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 4,8%), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 1,5%) oraz w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 1,4%).Jak czytamy w komunikacie, po dziesięciu miesiącach br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu – ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, Hiszpanii, Holandii, Francji, Niemiec oraz Włoch.Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,1% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,6%), a importu ogółem – 63,7% (wobec 64,9% w styczniu – październiku 2018 r.).Udział Niemiec w eksporcie obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,4 p. proc. i wyniósł 27,7%, a w imporcie o 0,7 p. proc. i stanowił 21,9%. Dodatnie saldo wyniosło 49,7 mld PLN (13,0 mld USD, 11,5 mld EUR) wobec 40,2 mld PLN (11,3 mld USD, 9,4 mld EUR) w analogicznym okresie ub. r.Z danych GUS wynika również, że największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi – 618,5 mld PLN, w tym z UE – 578,6 mld PLN, wobec odpowiednio 602,8 mld PLN, w tym z UE 566,8 mld PLN w analogicznym okresie 2018 roku.Udział Niemiec w imporcie według kraju wysyłki, w porównaniu z importem według kraju pochodzenia, był większy o 5,0 p. proc., udział Holandii odpowiednio był większy o 1,8 p. proc., Belgii o 1,4 p. proc., Czech o 0,6 p. proc., a Francji o 0,4 p. proc.Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 220,9 mld USD, a import 219,8 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 0,8%, a w imporcie o 3,0%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 1,1 mld USD, a w analogicznym okresie ub. r. wyniosło minus 3,9 mld USD.Eksport wyrażony w euro wyniósł 196,6 mld EUR, a import 195,5 mld EUR (wzrost w eksporcie o 5,3%, a w imporcie o 3,0%). Dodatnie saldo wyniosło 1,1 mld EUR, a w analogicznym okresie ub. r. wyniosło minus 3,3 mld EUR.