Wolontariat pracowniczy: są korzyści, ale i bariery

Wolontariat pracowniczy w Polsce mógłby rozwijać się szybciej, gdyby pracownicy dysponowali większą ilością wolnego czasu – to jeden z wniosków, jaki płynie z III Ogólnopolskiego Badania Wolontariatu Pracowniczego.

Okazuje się, że wolontariat pracowniczy to pojęcie znajome znakomitej większości polskich pracowników. 8 na 10 badanych przyznaje, że wie o co w nim chodzi. Jeśli porównać bieżące wyniki z uzyskanymi w 2012 roku, to wzrost świadomości sięga 11%. To w dużej mierze zasługa tego, że przez ten czas o 10% powiększyło się grono firm posiadających program wolontariatu.Z badania wynika również, że tym, co hamuje wolontariat pracowniczy, jest wspomniany już brak czasu, na który wskazuje 46% badanych pracowników. Przeszkodą okazują się również trudności w zachęceniu do działań współpracowników (28%) oraz kwestie formalne i organizacyjne (27%).88% respondentów wskazuje, że wolontariat w firmie wywiera istotny wpływ na postrzeganie miejsca pracy. Jednocześnie respondenci wskazują na inne jego korzyści, w tym zadowolenie z pomocy innym, możliwość poznania siebie oraz samorealizację. Wolontariat pracowniczy postrzegamy również jako sposobność do nabywania nowych umiejętności oraz nawiązywania kontaktów.