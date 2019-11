Upadłości firm I-X 2019 r.

Euler Hermes prezentuje najświeższe dane odnośnie polskich firm, które dotknęła ostatnio upadłość. Wynika z nich, że w październiku br. z niewypłacalnością musiały zmierzyć się 82 firmy, co oznacza o 19 przypadków mniej niż w dziesiątym miesiącu minionego roku (-19% r/r). Liczba niewypłacalności wzrosła w usługach i handlu hurtowym.

Upadłość X 2019 - kluczowe wnioski

Październik zaowocował, jak na razie jednorazowym, zmniejszeniem skali problemów firm produkcyjnych i transportowych.

Upadłość szczególnie dotyka sektor spożywczy - kłopoty dotyczą zarówno firm produkujących żywność (7), jak i przedsiębiorstw zajmujących się jej dystrybucją (również 7).

Generalnie handel jest areną kłopotów firm dystrybuujących wyroby konsumpcyjne (11), a nie inwestycyjne (4), jak np. materiały budowlane

Upadłość w budownictwie dotyczy głównie firm wznoszących budynki – to 2/3 (9 z 14) ich liczby w październiku, brak w tym gronie firm wyspecjalizowanych w budowie dróg, natomiast pozostałe 5 firm specjalizuje się w pracach wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych

O ile w handlu kłopoty mają firmy wyspecjalizowane w dobrach FMCG, w tym w żywności, to wśród firm usługowych do rzadkości nie należy upadłość firm doradztwa biznesowo-finansowo-marketingowego (8) oraz zaangażowanych w procesy inwestycyjne (6).

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba niewypłacalnych firm w poszczególnych sektorach ¼ spośród niewypłacalnych w październiku firm specjalizowała się w produkcji bądź dostarczaniu towarów konsumpcyjnych pierwszej potrzeby. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Konsumpcja nie jest antidotum na upadłość. 20 niewypłacalności wśród firm handlujących i produkujących towary konsumpcyjne

„Łącznie aż ¼ spośród niewypłacalnych w październiku firm specjalizowała się w produkcji bądź dostarczaniu towarów konsumpcyjnych pierwszej potrzeby – wydawałoby się więc, iż konsumpcja hamuje…. Co przecież nie jest prawdą. Na wzroście konsumpcji zyskują więc konsumenci (oraz budżet w postaci podatków pośrednich), ale już nie wszystkie, a nawet całkiem spore grono firm wyspecjalizowanych w produktach pierwszej potrzeby. Skala popytu nie jest więc gwarancją sukcesu finansowego firm” – komentuje Tomasz Starus, członek zarządu Euler Hermes odpowiedzialny za ocenę ryzyka.

Budownictwo – na horyzoncie spowolnienie inwestycji infrastrukturalnych czy kubaturowych ale wciąż największym problemem kwestia niskiej rentowności

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba informacji o niewypłacalnych firmach I-X 2019 Pomiędzy styczniem a październikiem upadłość dotknęła 839 firm - o 2% więcej niż w analogiczny okresie minionego roku. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Słowem wstępu warto przypomnieć, że analizowane przez Euler Hermes przypadki odnoszą się do braku zdolności do regulowania zobowiązań wobec dostawców, następstwem których jest upadłość albo też któraś z form postępowania restrukturyzacyjnego Jak już wspomniano powyżej, w samym październiku upadłość dotyczyła 82 przedsiębiorstw, co jest równoznaczne ze spadkiem rzędu 19% r/r. Jeżeli jednak spojrzeć na informacje opublikowane w Monitorach Sądowych i Gospodarczych od początku roku, to wówczas okazuje się, że rzesza niewypłacalnych firm powiększyła się o 2% (839 niewypłacalności względem 824 w okresie I-X 2018).W październiku problemy dotknęły producentów żywności (głównie związanych z hodowlą i przetwórstwem mięsa) oraz firm, które żywnością handlują (głównie dostarczających owoce i warzywa oraz zboża). Do 14 firm z tego grona dołączyły także firmy produkujące oraz handlujące wyrobami tekstylnymi i obuwiem.Jeśli w statystyce niewypłacalności sektora budowlanego aż 2/3 stanowią firmy wznoszące budynki, to raczej nie jest to efektem spadków produkcji budowlano-montażowej. Inwestycje mieszkaniowe, użyteczności publicznej (samorządy – największy inwestor w Polsce) miały się dotychczas dobrze, a popyt na mieszkania windował ich ceny oraz pozwalał sprzedawać przysłowiowe „dziury w ziemi”. Podobnie było w przypadku inwestycji handlowych, biurowych czy magazynowych. Wskazuje to więc na inną, nie popytową przyczynę kłopotów ich wykonawców – kwestia niskiej rentowności na skutek wzrostu cen materiałów oraz robocizny jest problemem nie tylko wykonawców infrastrukturalnych, ale wszystkich firm budowlanych.Tym niemniej perspektywy tego sektora, jak i jego rzeczywistość nie są dobre także w kwestii popytu na jego usługi. Największy inwestor, którym są jednostki samorządu terytorialnego, w konsekwencji między innymi zmian w prawie (z jednej strony kwestie spadku przychodów a z drugiej dodatkowych kosztów – zadań) i wzrostu cen energii i mediów, będą ograniczać inwestycje lub planować to w najbliższej przyszłości. Takie deklaracje składa w upublicznianych badaniach już 1/3 samorządów. Na to nakłada się oczywiście w miarę bliski koniec obecnej perspektywy budżetowej UE. Stąd może zaskakiwać obecne, antycypujące już niejako te trendy spowolnienie w tempie sprzedaży budowlano-montażowej: spadła ona w październiku o 4% r/r, i był to najsłabszy wynik od początku 2017 roku.Koniunktura w branży uderza także we współpracujące firmy – w pierwszej kolejności w firmy usługowe obsługujące budownictwo od strony projektowo-inżynierskiej, nadzorujące procesy inwestycyjne etc. Rosnąca powoli skala ich niewypłacalności jest dodatkową sugestią, iż koniunktura w branży budowlanej nie będzie się już poprawiać, ale raczej odwrotnie – jest w trendzie spadkowym.