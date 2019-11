Zamożny inwestor - ostrożny, ale optymistyczny

Zamożny inwestor z pewną ostrożnością patrzy w nadchodzący rok, ale jednocześnie jest optymistyczny co do sytuacji w całej następnej dekadzie - dowodzi najnowszy UBS Investor Watch. Okazuje się również, że przeszło 80% przedstawicieli tego grona ma zamiar przygotować swoje portfele na prognozowane w perspektywie długoterminowej megatrendy.

Zamożny inwestor - nastroje w poszczególnych regionach



Europa, Bliski Wschód i Afryka (EMEA)

Stany Zjednoczone

Azja

Ameryka Łacińska

Szwajcaria

„Szybko zmieniające się otoczenie geopolityczne stanowi największy problem dla inwestorów na całym świecie. Widzą oni globalne połączenia i słyszą pogłoski o zmianach, które mają większy wpływ na ich portfele inwestycyjne niż tradycyjne fundamenty biznesowe, co stanowi wyraźną zmianę w stosunku do przeszłości” - wskazuje Paula Polito, Specjalistka ds. Strategii Klienta w UBS Global Wealth Management.

Jak wynika z badania zrealizowanego przez Global Wealth Management UBS, inwestorzy w większości (79%) przekonani są o przechodzeniu rynków w okres, który charakteryzować się będzie większą niż dotychczas zmiennością. 72% respondentów wskazuje, że środowisko inwestycyjne jest dziś bardziej skomplikowane niż przed 5 laty, a 2 na 3 przyznaje, że dziś o kształcie rynku w większym stopniu niż fundamenty biznesowe przesądzają czynniki natury geopolitycznej.Czego w największym stopniu obawia się dziś zamożny inwestor? Kwestią wymienianą na pierwszym miejscu (44% wskazań) są napięcia handlowe na linii Pekin-Waszyngton, na kolejnych pozycjach plasują się: polityka wewnętrzna (41%) oraz wybory prezydenckie w USA w 2020 r. ( 37%).I wprawdzie pewne obawy co do sytuacji, którą ma przynieść nadchodzący rok, są - jak wynika z powyższego - faktem, to jednak inwestorzy są zdecydowanymi optymistami w zakresie zwrotów z inwestycji w kolejnych 10 latach.Jak wynika z badania, 88% badanych jest zainteresowanych ukierunkowaniem swoich portfeli na megatrendy inwestycyjne – zgodnie z ofertą tematyczną inwestycji długoterminowych UBS. Jako jeden z najważniejszych megatrendów najczęściej identyfikowana była starzejąca się populacja (87% respondentów). 82% badanych wyraziło również zainteresowanie zrównoważonymi inwestycjami, a 45% stwierdziło, że już prowadzi takie inwestycje. To pozytywne podejście do długoterminowych i zrównoważonych inwestycji najwyraźniej zaznaczyło się wśród młodych inwestorów w wieku 18–34 lata. 84% z nich wykazało zainteresowanie ukierunkowaniem swoich portfeli na megatrendy, a 83% było zainteresowanych zrównoważonymi inwestycjami, w porównaniu z 30% respondentów w wieku 51 lat lub starszych w obu przypadkach.Ogólnie rzecz biorąc, zamożni inwestorzy nadal posiadają w gotówce 25% swoich portfeli, znacznie więcej niż rekomenduje UBS, a 60% z nich twierdzi, że rozważałoby dalsze zwiększenie tego poziomu.Inwestor z tego regionu przeważnie zajmuje zrównoważone stanowisko, zarówno pod względem zachowania ostrożności w 2020 r., jak i zainteresowania związanego z dostosowaniem swoich portfeli do długoterminowych trendów. Jednak większy odsetek badanych wyraził optymizm w stosunku do zwrotów w nadchodzącym dziesięcioleciu (72% w porównaniu do 69% średniej globalnej). Również 88% ankietowanych wyraziło zainteresowanie zrównoważonymi inwestycjami (w porównaniu ze średnią na poziomie 82%), a 50% z nich prowadzi już tego rodzaju inwestycje (w porównaniu ze średnią 45%).Jeżeli chodzi o największe wyzwania, przed którymi stanie amerykański inwestor w 2020 r., omówienie wpływu wyborów prezydenckich z doradcą inwestycyjnym rozważa lub planuje odsetek badanych niższy niż w jakimkolwiek innym ważnym regionie – na poziomie 78% w porównaniu do średniej światowej wynoszącej 82%. Jednak większy odsetek respondentów (45%) wyraził zaniepokojenie konfliktem handlowym między USA a Chinami – w porównaniu ze średnią na całym świecie (44%), a nawet w Chinach kontynentalnych (30%). W perspektywie długoterminowej inwestorzy amerykańscy byli również najmniej zainteresowani ukierunkowaniem swoich portfeli na megatrendy (82%) lub zrównoważone inwestycje (70%) w porównaniu do innych głównych regionów (Ameryki Łacińskiej, Azji i Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki). Inwestor z Azji w mniejszym stopniu zaniepokojony był krótkoterminową dynamiką rynku, ale również był mniej niż inni ankietowani optymistyczny w zakresie tego, co ma przynieść kolejna dekada. 76% respondentów zauważyło, że rynki zmierzają w kierunku większej zmienności, a 40% z nich wyraziło zaniepokojenie z powodu napięć handlowych na linii USA-Chiny, co było najniższym wynikiem w jakimkolwiek większym regionie. Jednak 65% ankietowanych było optymistycznie nastawionych do długoterminowych zwrotów, także tych najniższych, chociaż 91% nadal chciało ukierunkować swoje portfele na długoterminowe trendy. Zainteresowanie zrównoważonymi inwestycjami było również wysokie, na poziomie 86% respondentów, przy czym 55% z nich posiada już zrównoważone inwestycje w swoich portfelach.Przeciętny inwestor z tego regionu jest zarówno bardziej ostrożny w zakresie prognoz na nadchodzący rok, jak i bardziej optymistyczny wobec długoterminowych trendów niż inni przebadani respondenci. 81% badanych zauważyło, że rynki zmierzają w stronę większej zmienności, a 64% wyraziło zaniepokojenie z powodu konfliktu handlowego między USA a Chinami. Jednak 83% osób wykazało optymizm, jeżeli chodzi o perspektywę zwrotów w nadchodzącym dziesięcioleciu, 97% chciałoby ukierunkować swoje portfele na przewidywane trendy, 96% wyraziło zainteresowanie zrównoważonymi inwestycjami, przy czym 69% już prowadzi tego rodzaju inwestycje.Szwajcarscy inwestorzy wyrazili optymizm w odniesieniu do prognoz długoterminowych, ale zachowali większą ostrożność niż respondenci z większości głównych regionów. 84% respondentów powiedziało, że rynki zmierzają w kierunku większej zmienności, a 46% z nich wyraziło zaniepokojenie konfliktem handlowym między USA a Chinami – obie wartości wyższe niż średnia w regionie EMEA. 67% ankietowanych było optymistycznie nastawionych do zysków w ciągu następnych 10 lat, przy czym 85% chciałoby ukierunkować portfele na przewidywane trendy, co stanowi wysoki odsetek, ale nastroje są bardziej powściągliwe niż średnie dla pozostałej części regionu EMEA.