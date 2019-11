Ile kosztuje taksówka z lotniska do centrum miasta? Słono!

Charles de Gaulle International Airport, jedno z najpopularniejszych podparyskich lotnisk, położone jest w odległości 30 km od centrum Paryża. Ten dystans pokonać można wprawdzie autobusem lub pociągiem, ale jeśli marzy nam się nieco więcej wygody, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby pod wieżę Eiffla podjechać z kierowcą. Taki luksus oznaczać będzie jednak dość spore koszty. Ile kosztuje taksówka z lotniska do centrum miasta? Z analizy KAYAK wynika, że jest to około 235 złotych. Ale uwaga: Paryż zajmuje dopiero 9. miejsce w TOP 10 najwyższych cen usług taxi.

Ile kosztuje taksówka? Często więcej niż samolot!

A ile kosztuje taksówka w najtańszej wersji?

Odległość ma znaczenie…

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnie ceny przejazdu taksówką z lotniska do centrum miasta (Polska) W Polsce zdecydowanie najdrożsi są taksówkarze dowożący pasażerów z Pyrzowic do Katowic Kliknij, aby przejść do galerii (3)

„Jak pokazuje nasza najnowsza analiza, podczas planowania wakacji warto sprawdzić, ile kosztuje taksówka z lotniska, aby na miejscu nie spotkało nas przykre zaskoczenie. W wielu przypadkach taksówka może wynieść nawet kilkaset złotych. W pobliskim Berlinie zapłacimy za transfer 3 razy więcej niż w Warszawie, a w Oslo czy na Islandii nawet ponad 10 razy! Wcześniejsze przygotowanie i wyszukanie alternatyw dojazdu, jak transport publiczny czy autokar może pomóc zaoszczędzić nam nie tylko nerwów, ale i znacznej części wakacyjnego budżetu” – mówi Aleksandra Sowa-Frąckowiak, rzecznik prasowy KAYAK.pl/