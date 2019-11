Jest już najnowsza odsłona corocznego raportu Cushman & Wakefield "Main Streets Across the World" (Główne ulice handlowe świata). Która z ulic handlowych na świecie proponuje tym razem najwyższe czynsze? Okazuje się, że już drugi rok z rzędu jest to Causeway Bay w Hongkongu. W Europie z najbardziej wygórowanymi stawkami muszą się liczyć najemcy z New Bond Street w Londynie, a w Polsce - z warszawskiego Nowego Światu.

Najdroższe ulice handlowe świata 2019 na skróty

W TOP 10 tegorocznego zestawienia najdroższych ulic handlowych świata dominuje Europa (5 lokalizacji), za nią plasują się Azja (4) oraz Stany Zjednoczone (1);

Najdroższą ulicą handlową w Europie (3. miejsce na świecie) pozostaje londyńska New Bond Street;

Dostrzegalna w niektórych lokalizacjach presja na czynsze jest owocem wyzwań pojawiających się na rynku handlowym;

Na całym świecie obserwuje się dynamiczny wzrost handlu internetowego;

Czynsze, które przychodzi zapłacić najemcom na najdroższym w Polsce warszawskim Nowym Świecie, plasują go na 37. miejscu światowego zestawienia.

„Pod względem wysokości stawek czynszu tegoroczne wyniki są zachęcające i świadczą o mocnej pozycji najlepszych lokalizacji handlowych. Czynsze przy najdroższych ulicach handlowych świata utrzymały się na dość stabilnym poziomie i obecnie mamy większą jasność co do kierunku, w jakim zmierza handel. Obserwujemy jednak presję zniżkową na czynsze w wielu słabszych lokalizacjach, zwłaszcza na bardziej dojrzałych rynkach Europy i Ameryki Północnej. Sektor handlowy w regionie Azji i Pacyfiku rozwijał się dynamicznie na bardzo zróżnicowanych rynkach.



Sprzedaż internetowa nadal rośnie na całym świecie, ale mimo iż dużo mówi się głównie o wyzwaniach, jakie internet stwarza dla sklepów tradycyjnych, związek pomiędzy nimi jest bardziej złożony. Ustalanie wartości sklepu stało się trudniejsze, ale nadal stanowi on ważną płaszczyznę interakcji z konsumentem oraz generuje sprzedaż zarówno stacjonarną, jak i internetową, pełniąc funkcję salonu wystawowego i wzmacniając obecność marki – mówimy wówczas o tzw. efekcie halo. Sieci handlowe, które najefektywniej zintegrują tradycyjny handel z działalnością w kanale online, aby zapewnić klientom pozytywne odczucia związane z marką, mogą liczyć na największy sukces”.



Najświeższa odsłona dorocznego rankingu najdroższych ulic handlowych świata bierze pod lupę czynsze najmu proponowane najemcom w 448 lokalizacjach na 68 rynkach. To najszersze ujęcie w datującej się na 1988 rok historii zestawienia. Podstawą raportu są własne dane Cushman & Wakefield dotyczące stawek czynszowych za najatrakcyjniejsze powierzchnie handlowe.W ubiegłym roku Causeway Bay zakończyła pięcioletnią dominację nowojorskiej Górnej Piątej Alei na szczycie rankingu najdroższych ulic świata. W tym roku utrzymała pierwszą pozycję w zestawieniu, z czynszami za wynajem sklepu wynoszącymi 25 965 euro za mkw. rocznie. Na drugim miejscu znalazła się Górna Piąta Aleja, gdzie za metr kwadratowy powierzchni trzeba zapłacić 21 295 euro rocznie. Trzecią pozycję w globalnym rankingu zajęła londyńska ulica New Bond Street, gdzie czynsze wzrosły w minionych 12 miesiącach o 2,3 proc. do 16 222 euro za mkw. rocznie. Pierwszą piątkę uzupełniają Pola Elizejskie w Paryżu ze stawkami czynszu na poziomie 13 992 euro za mkw. rocznie i Via Montenapoleone w Mediolanie, gdzie wynajęcie jednego metra kwadratowego powierzchni handlowej kosztuje 13 700 euro. Spośród najdroższych lokalizacji z pierwszej dziesiątki, czynsze wzrosły najbardziej w minionych 12 miesiącach przy Pitt Street Mall w Sydney, bo aż o 17,9 proc. i wynoszą obecnie 10 185 euro za mkw. rocznie. Do pierwszej dziesiątki najdroższych ulic handlowych świata zakwalifikowało się pięć z Europy, cztery z Azji i tylko jedna z USA.Darren Yates, autor raportu i dyrektor działu badań rynku handlowego w regionie EMEA, Cushman & Wakefield, powiedział:Najdroższą ulicą handlową w Europie jest New Bond Street, która wyprzedziła Paryż i Mediolan, a pierwszą piątkę zamykają Bahnhofstrasse w Zurychu i Kohlmarkt w Wiedniu z czynszami wynoszącymi odpowiednio 8195 euro i 4860 euro za mkw. rocznie. Siódme miejsce zajęła Grafton Street w Dublinie, gdzie stawki czynszowe kształtują się na poziomie 3794 euro za mkw. rocznie. Największy wzrost czynszu wśród najdroższych ulic europejskich z pierwszej dziesiątki odnotowano w Atenach przy Ermou – o 14 proc. do 3420 euro za mkw. rocznie. W porównaniu z ubiegłym rokiem stawki czynszowe wzrosły lub pozostały na stabilnym poziomie w ok. 70 proc. lokalizacji w Europie. Obserwujemy jednak polaryzację pomiędzy bardziej dojrzałymi rynkami Europy Północnej i Zachodniej a Europą Południową i Środkowo-Wschodnią, gdzie podaż nowoczesnej powierzchni handlowej jest mniejsza a rozwój handlu internetowego będzie dopiero przyspieszał.Boris van Haare Heijmeijer, dyrektor działu powierzchni handlowych w regionie EMEA, Cushman & Wakefield, powiedział:W regionie Azji i Pacyfiku czynsze wzrosły lub utrzymały się na dotychczasowym poziomie w ponad 80% analizowanych lokalizacji. Szczególnie duży wzrost odnotowano w kilku miastach Indii, natomiast niedawne protesty uliczne w Hongkongu nie wpłynęły negatywnie na wysokość stawek czynszu na tym rynku, aczkolwiek prognozy są obecnie bardziej niepewne.W Ameryce Północnej i Południowej zaobserwowano bardzo zróżnicowane trendy w zakresie stawek czynszowych. Czynsze w Kanadzie i USA nadal znajdują się pod presją na wielu rynkach przy znacznych różnicach pomiędzy poszczególnymi ulicami handlowymi. Optymizmem napawa fakt, że po kilku latach spadków stabilizują się stawki czynszu za lokale przy ulicach w Nowym Jorku. Rynki handlowe w Ameryce Łacińskiej wchodzą w fazę dojrzałą, ale nie można wykluczyć tam wahań stawek czynszowych.Lucyna Śliż, Associate, Dyrektor Rozwoju Biznesu, Dział Powierzchni Handlowych, Cushman & Wakefield, powiedziała:Małgorzata Dziubińska, Associate Director w dziale Doradztwa i Badań Rynkowych, Cushman & Wakefield, dodaje: