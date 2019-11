Polaków nie interesuje społeczna odpowiedzialność biznesu

Doniesienia o skandalach wywoływanych przez rynkowych gigantów dobiegają naszych uszu wcale nierzadko. Mówi się o nieuczciwych praktykach, łamaniu praw pracowniczych czy działaniach na szkodę środowiska naturalnego. Jak na takie wieści reagują Polacy? W jakim stopniu interesuje ich społeczna odpowiedzialność biznesu? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwała Fundacja Nienieodpowiedzialni wraz z butikiem badawczym Maison&Partners oraz Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

- Postanowiliśmy ponownie sprawdzić, jak wygląda nasza odpowiedzialność konsumencka. Niestety powtórzyły się wyniki sprzed 2 lat, kiedy to okazało się, że to, co deklarujemy, nie ma pokrycia w konkretnych działaniach. Z jednej strony mówimy o tym, jak ważne dla nas są kwestie etyczne czy środowiskowe, a z drugiej nie wymagamy szanowania ich przez biznes. W ramach naszego projektu chcemy zwiększać świadomość problemu oraz wywoływać dyskusję na ten temat - mówi Magdalena Mitraszewska z Fundacji Nienieodpowiedzialni, pomysłodawcy badań.

Bojkot konsumencki? Nie znam

- Konsumenci nie zdają sobie sprawy z tego, że mają skuteczne narzędzie do piętnowania nieetycznych praktyk, a jest nim po prostu bojkot. Niestety z badania wynika, że tylko 39% z nas zna pojęcie bojkotu konsumenckiego, a tylko 17% kiedykolwiek brało w nim udział. Dla większości wiązało się to z zaprzestaniem korzystania z produktów danej marki. Niestety, nadal są to tylko deklaracje. Respondenci proszeni o wskazanie konkretnych firm, których dotyczył ten bojkot, w 34% nie potrafili udzielić odpowiedzi. Można więc przypuszczać, że i w tym przypadku mamy do czynienia jedynie z deklaracjami bez pokrycia – dodaje Magdalena Mitraszewska.

Nie wierzymy w możliwość zmian

Wprawdzie deklaracje Polaków zdają się potwierdzać, że takie kwestie jak godziwe warunki zatrudnienia i płacy, etyczne zachowania, dbałość o stan środowiska naturalnego czy właściwe warunki hodowli zwierząt nie są im obojętne, to jednak okazuje się, że społeczna odpowiedzialność biznesu interesuje ich w niewielkim stopniu.Potwierdzeniem tego są wyniki wspomnianego we wstępie badania. Respondenci, których zapytano o oczekiwaną przez nich aktywność firm w zakresie działań na rzecz środowiska naturalnego i społecznego odpowiadają, że firma ma przede wszystkim generować zyski i co najwyżej nie szkodzić (37% wskazań). Całkiem pokaźna rzesza badanych (22%) wskazuje zupełnie bez ogródek, że liczą się wyłącznie pieniądze. Zaledwie co trzeci z badanych wskazuje, że zawsze weryfikuje, czy firma, której produkty kupuje, nie szkodzi środowisku, a 58% deklaruje przywiązywanie wagi do składu produktów.W badaniu zapytano respondentów, jakie firmy kojarzą w kontekście bojkotów konsumenckich. Aż 86% nie było w stanie przypomnieć sobie ani jednego tego typu skandalu. Po wskazaniu konkretnych przykładów nieuczciwych praktyk znanych firm, nadal w ok. 80% badani nie kojarzyli żadnej z głośnych afer.Badanie miało również na celu sprawdzenie, dlaczego nie buntujemy się jako konsumenci. Okazuje się, że aż 51% nie wierzy, że może coś zmienić, 54% natomiast uważa, że konsument nie ma szans w walce z koncernami. Niestety dla 40% nie jest ważne, skąd pochodzi produkt, jeśli jego jakość i cena są odpowiednie, a 45% przekonuje wręcz, że bojkot to darmowa reklama dla firmy.W badaniu poruszono także aspekt buntów pracowniczych, sprzeciwu wobec praktyk stosowanych w swoim miejscu pracy. Respondenci zapytani o to, dlaczego pracownicy nie buntują się przeciw niewłaściwym działaniom pracodawcy, wskazywali najczęściej, że z obawy o utratę pracy, a 68% nie wierzy, że bunt cokolwiek zmieni.