Orange Telefon pomaga chronić smartfony

Orange Telefon to bezpłatna aplikacja, która informuje m.in. o tym, czy dzwoniący do niego numer to telemarketer lub numer firmowy. Pozwala także zablokować numery przychodzące z wybranych krajów, zabezpieczając w ten sposób przed częstymi próbami wyłudzeń.

Orange Telefon to rozwiązanie, które dzięki rekomendacjom zbieranym od użytkowników oraz bazie numerów informuje, czy dzwoniący numer może pochodzić od telemarketera lub jest spamem. Orange Telefon identyfikuje także dzwoniące numery firmowe. Informuje użytkownika, czy wybrany numer to numer premium i czy połączenie z nim wiąże się z dodatkowymi kosztami. Dzięki Orange Telefon można także zablokować połączenia przychodzące z konkretnych krajów. Dodatkowo, w roamingu aplikacja pokazuje listę numerów alarmowych w danym kraju, a w trakcie połączenia alarmowego wyświetla koordynaty GPS, które możemy łatwo podyktować służbom w razie wypadku.Orange Telefon zastępuje domyślnie zainstalowaną aplikację telefoniczną w urządzeniach z systemem Android. Ma wszystkie standardowe funkcjonalności, takie jak lista kontaktów, ulubione kontakty, rejestr połączeń itp. Została wyposażona w proste menu i dobrze radzi sobie z obsługą urządzeń dual SIM. Wszystkie funkcje są zebrane w jednym miejscu, co pozwala na łatwe skonfigurowanie książki telefonicznej według własnych preferencji.