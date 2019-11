Ja się ma rynek nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej?

Środkowoeuropejski rynek nieruchomości absolutnie nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony inwestorów. Spoglądają w jego stronę zarówno Europejczycy, jak i Amerykanie oraz Azjaci. Ten region Europy jest szczególnie atrakcyjny dla tych, którzy poszukują możliwości dywersyfikacji kapitału. Eksperci BNP Paribas Real Estate Poland postanowili przyjrzeć się bieżącej sytuacji oraz zmianom, jakim uległy w pięciu ostatnich latach rynki Polski, Czech, Rumunii i Węgier.

Dynamiczny rozwój w ciągu ostatnich pięciu lat umocnił wśród inwestorów pozytywne postrzeganie rynku nieruchomości komercyjnych w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. W porównaniu z dojrzałymi rynkami Europy Zachodniej, poziom stóp kapitalizacji w naszej części Europy jest znacząco wyższy. Jednocześnie region charakteryzuje się dobrą dostępnością obiektów wysokiej klasy jak również wysoko wykwalifikowaną kadrą – mówi Piotr Krawczyński, Head of Capital Markets, BNP Paribas Real Estate Poland.

Kliknij, aby powiekszyć fot. nito - Fotolia.com Inwestor Zainteresowanie rynkiem nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej ze strony inwestorów zewnętrznych, zarówno europejskich, amerykańskich jak i azjatyckich od kilku ostatnich lat nie słabnie.

Aktywność inwestorów jest szczególnie widoczna w sektorze hotelowym. W ciągu ostatniego roku dużym zainteresowaniem cieszyły się lokalizacje pod budowę hoteli. Międzynarodowe sieci hotelowe rozpoczynają swoją aktywność na rynkach CEE gdzie dotąd nie były obecne i to często nie tylko wynajmując ale i kupując projekty. Do Polski weszły w tym roku nowe marki i koncepty hotelowe. Pojawiają się także inwestorzy zainteresowani tworzeniem sieci hosteli przemyślanych pod względem lokalizacji i zrywających z nienajlepszym stereotypem hostelu – mówi Marek Wojnar, Partner Zarządzający kierujący praktyką nieruchomości w warszawskim biurze act legal (BSWW).

Podsumowując, mnogość produktów inwestycyjnych oraz odpowiednie warunki gospodarcze panujące w CEE powodują, że pomimo spodziewanego spowolnienia na rynku europejskim, patrzymy optymistycznie na rozwój sytuacji w naszym regionie – podsumowuje Patrycja Dzikowska, Dyrektor, Dział Analiz i Badań Rynkowych, BNP Paribas Real Estate Polan.

Eksperci BNP Paribas Real Estate Poland wyszli w swojej analizie poza rynek nieruchomości komercyjnych, zapraszając do współpracy partnerów, w tym BNP Paribas Bank Polska, kancelarię prawną act legal, firmę HAYS oraz partnera biznesowego BNP Paribas Real Estate na Węgrzech, firmę Robertson.Z zaprezentowanych danych wynika, że miniony rok był już drugim z rzędu, w którym na rynku nieruchomości komercyjnych udało się ustanowić nowy rekord całkowitego wolumenu transakcji inwestycyjnych. Rekordowe okazało się również I półrocze 2019 roku, co bez wątpienia jest dobrym prognostykiem dla rezultatu za cały bieżący rok.BNP Paribas Real Estate Poland wziął pod lupę jedenaście miast regionu, zamieszkiwanych przez ponad 400 tysięcy mieszkańców. Dzięki współpracy z partnerami z różnych sektorów rynku, czytelnicy znajdą w raporcie główne wskaźniki gospodarcze oraz trendy dotyczące krajów regionu jak również poszczególnych sektorów rynku nieruchomości. Ponadto dowiedzą się jakie obecnie panują trendy na rynku pracowniczym oraz będą mogli sprawdzić jakie zmiany prawne zaszły w krajach regionu w sektorze nieruchomości komercyjnych.Motorami wzrostu gospodarczego w regionie są wysoka konsumpcja, dobra sytuacja na rynku pracy, znaczący poziom inwestycji oraz napływ środków z funduszy europejskich. Relatywnie niskie koszty pracy w stosunku do krajów Europy Zachodniej oraz dobre wyniki sektora przemysłowego pozwalają utrzymać przewagę konkurencyjną regionu.Inwestorzy wykazują stale wobec tego rosnące zainteresowanie powierzchniami przemysłowymi o przeznaczeniu logistyczno-przemysłowym w krajach CEE. Zaobserwować można znaczną rolę inwestycji w obiekty typu BTS oraz pierwsze zainteresowanie inwestorów obiektami typu self-storage. Niezmiennie popularne wśród inwestorów pozostają obiekty o funkcji biurowej. Już nie tylko stolice przyciągają kapitał inwestycyjny, ale coraz więcej znaczących transakcji zawieranych jest w ośrodkach regionalnych. W sektorze handlowym na atrakcyjności zyskują w szczególności nieruchomości typu convienience, którymi zainteresowani są zarówno inwestorzy lokalni jak i zagraniczni. Warto również zauważyć rosnącą rolę niegdyś niszowych a dziś zwiększających udział w rynku klas aktywów, takich jak hotele, domy dla osób w podeszłym wieku, domy studenckie, mieszkania na wynajem czy aktywa o funkcjach mieszanych.Kancelaria prawna act legal w ramach raportu podzieliła się swoimi spostrzeżeniami odnośnie trendów na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej i komentarzem dotyczącym aktualnych zmian prawno-podatkowych interesujących z punktu widzenia inwestora.